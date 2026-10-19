Las ventas por el Día de la Madre 2026 cayeron un 1,4% interanual, medidas a precios constantes, y acumularon su quinto resultado negativo consecutivo. El dato surge del relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que volvió a registrar dificultades para impulsar el consumo incluso durante una de las fechas más importantes para el comercio minorista.

El informe, difundido este domingo 18 de octubre, mostró que el ticket promedio fue de $63.197, aunque con diferencias significativas entre los distintos sectores. Los consumidores priorizaron regalos de menor valor y recurrieron a promociones, descuentos y alternativas de financiación para concretar sus compras.

El resultado dejó en evidencia que las estrategias comerciales permitieron sostener parte de la actividad, pero no fueron suficientes para revertir la caída de las ventas. De los seis rubros analizados, cuatro terminaron con números negativos y apenas dos consiguieron registrar incrementos.

Cinco años consecutivos de caída en las ventas

El retroceso registrado durante 2026 se sumó a una secuencia de resultados negativos que comenzó en 2022, cuando las ventas vinculadas al Día de la Madre disminuyeron un 4,7%.

En 2023, la contracción fue del 3,2%, mientras que en 2024 alcanzó el 0,9%. Durante 2025, la caída se profundizó hasta el 3,5% y este año volvió a mantenerse en terreno negativo, aunque con una baja más moderada del 1,4%.

La continuidad de estos resultados refleja las dificultades del comercio minorista para recuperar los niveles de actividad durante una celebración que tradicionalmente representa una oportunidad para incrementar la facturación.

Según CAME, los presupuestos familiares ajustados condicionaron las decisiones de compra. Las familias mostraron una mayor preferencia por artículos de menor precio y evitaron, en muchos casos, comprometer gastos elevados.

Las promociones bancarias, las cuotas sin interés y los descuentos fueron herramientas centrales para intentar incentivar las operaciones. Sin embargo, su utilización también tuvo consecuencias sobre los márgenes de rentabilidad de los negocios.

Qué rubros perdieron más ventas durante el Día de la Madre

El desempeño comercial presentó diferencias importantes entre los seis sectores relevados.

Electrodomésticos, artefactos del hogar y equipos de audio y video registraron la mayor contracción, con una caída interanual del 3,6%.

En este segmento, el ticket promedio alcanzó los $72.581. Las compras se concentraron principalmente en pequeños electrodomésticos y artículos de menor precio, mientras que la financiación disponible resultó insuficiente para impulsar la adquisición de productos más costosos.

Cosméticos y perfumería presentó una disminución del 3,2%, pese a registrar el gasto promedio más elevado de todos los rubros, con $88.000 por operación.

A las restricciones presupuestarias se sumaron las condiciones climáticas adversas en el Área Metropolitana de Buenos Aires y distintas localidades del interior, donde las lluvias afectaron la circulación de compradores durante los días previos.

Por su parte, equipos periféricos, accesorios y celulares también retrocedió un 3,2%, con un ticket promedio de $60.089.

En este sector, los consumidores privilegiaron productos como auriculares, fundas y otros accesorios, mientras que las compras de nuevos teléfonos celulares quedaron relegadas. Los comerciantes también señalaron la competencia de artículos importados como uno de los factores que afectaron la actividad.

Finalmente, calzado y marroquinería mostró una disminución del 2,2%, con un gasto promedio de $67.332.

Las operaciones se orientaron principalmente hacia productos de uso cotidiano y accesorios pequeños. Los negocios recurrieron a descuentos y financiación en cuotas para sostener las ventas, aunque señalaron limitaciones en el crédito disponible de algunos consumidores.

Los dos sectores que lograron crecer pese a la caída general

En contraste con el comportamiento predominante, dos rubros terminaron el Día de la Madre con variaciones positivas.

Librería fue el sector de mejor desempeño, con un crecimiento interanual del 3,4% y un ticket promedio de $37.638, el más bajo de todo el relevamiento.

Los libros de cocina, desarrollo personal y otras publicaciones de menor precio estuvieron entre las alternativas elegidas para realizar regalos sin comprometer una parte importante del presupuesto.

El otro sector que consiguió evitar una caída fue indumentaria, aunque con un incremento marginal del 0,1%.

El gasto promedio en prendas de vestir se ubicó en $55.416. La actividad estuvo concentrada en ropa liviana, indumentaria deportiva y compras de último momento, acompañadas por promociones especiales.

De esta manera, los dos rubros que consiguieron mejorar sus ventas estuvieron entre los que registraron los tickets promedio más bajos de la medición.

Promociones y cuotas: el recurso que no alcanzó para recuperar el consumo

El relevamiento también permitió conocer cómo evaluaron los comerciantes los resultados de la fecha.

El 32,5% de los negocios vendió menos de lo esperado, mientras que el 51,3% alcanzó los niveles previstos y el 16,2% consiguió superar sus expectativas.

Las promociones tuvieron una presencia extendida: el 88,9% de los comercios aplicó alguna estrategia comercial para captar compradores.

Entre las herramientas utilizadas estuvieron los descuentos directos, las cuotas sin interés, las promociones con tarjetas y las ofertas que combinaban varios productos.

Pese a esos esfuerzos, buena parte de los comerciantes consideró que la fecha no produjo una recuperación significativa de la actividad.

El 39,9% calificó el impacto del Día de la Madre como moderado, mientras que el 31,7% sostuvo que contribuyó a las ventas sin modificar el panorama general.

Otro 19,3% indicó que la celebración no tuvo incidencia sobre su facturación y apenas el 9% la consideró determinante para impulsar el movimiento comercial del mes.

Los resultados muestran que el Día de la Madre permitió generar operaciones y sostener ingresos en numerosos negocios, pero no logró cambiar la tendencia general del consumo.

Con cinco caídas interanuales consecutivas, el balance de 2026 volvió a dejar una señal sobre las restricciones que enfrentan los hogares y las dificultades de las pequeñas y medianas empresas para recuperar sus ventas, incluso en fechas tradicionalmente favorables para el comercio.