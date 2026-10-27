Encuesta nacional: el 70% dice estar peor y las tarifas preocupan al 65%.

La economía personal de los argentinos muestra un deterioro creciente y las expectativas para los próximos doce meses siguen siendo mayoritariamente negativas. Una nueva encuesta nacional de D’Alessio IROL y Berensztein revela que el 70% de los consultados considera que está peor económicamente que hace un año, mientras el costo de los servicios públicos encabeza las preocupaciones con el 65% y el 58% espera un empeoramiento de la situación del país.

Los resultados corresponden al monitor de humor social y político difundido el 19 de octubre, elaborado mediante 800 entrevistas online a personas mayores de 18 años de todo el país, realizadas los días 6 y 7 de octubre. El relevamiento permite observar tres dimensiones relacionadas: la situación económica de los hogares, las principales inquietudes cotidianas y las expectativas sobre el futuro.

El estudio también registra que el 66% considera que la economía nacional está peor que un año atrás, frente al 33% que percibe una mejora. Ambos indicadores presentan mayorías negativas, aunque la evaluación de la situación personal resulta cuatro puntos más desfavorable que la percepción sobre el conjunto del país.

La economía personal empeora y crece el malestar

El 70% que declara estar económicamente peor representa un incremento de tres puntos porcentuales respecto de la medición anterior. El dato interrumpe la relativa estabilidad de los últimos meses y muestra que la percepción de deterioro continúa extendida entre los encuestados, incluso cuando los indicadores generales de la economía exhiben variaciones más moderadas.

Encuesta nacional de D’Alessio IROL y Berensztein.

La evolución también permite establecer una diferencia entre la situación nacional y las experiencias personales. Mientras la evaluación negativa sobre la economía del país se mantiene cerca de los registros de los últimos cuatro meses, la proporción de personas que percibe un retroceso en sus propias condiciones económicas volvió a aumentar.

El contraste se profundiza al observar las respuestas según las preferencias electorales. Entre quienes acompañaron a La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas de 2025, el 58% mantiene una valoración positiva de su economía personal. En cambio, el 95% de los votantes de Fuerza Patria (FP) considera que su situación empeoró.

La distancia también aparece cuando se pregunta por la evolución económica del país. El 68% de los electores libertarios cree que la situación nacional mejoró respecto del año anterior, mientras el 94% de los votantes de Fuerza Patria sostiene que empeoró. Las respuestas reflejan percepciones profundamente diferentes entre ambos sectores políticos.

La brecha entre los electorados convive, sin embargo, con un resultado nacional contundente: siete de cada diez entrevistados manifiestan un deterioro de su situación económica individual. La percepción del bolsillo aparece así como uno de los indicadores más extendidos de insatisfacción, por encima de la evaluación negativa de la economía general.

Los datos también muestran que el comportamiento de la economía personal no reproduce exactamente los niveles de aprobación presidencial. Aunque el Gobierno conserva un respaldo considerable entre sus votantes, la percepción de mejoría económica dentro de ese grupo es menor que la aprobación de la gestión.

Servicios públicos: la principal preocupación de los argentinos

El segundo eje del relevamiento está relacionado con los gastos cotidianos. El costo de los servicios públicos ocupa el primer lugar entre las principales preocupaciones, con el 65% de las menciones, por encima de la incertidumbre económica, que reúne el 59%, y de los gastos vinculados con la salud, señalados por el 57%.

Encuesta nacional de D’Alessio IROL y Berensztein.

La ubicación de los servicios refleja el peso que mantienen las facturas y otros gastos esenciales dentro de la economía familiar. Electricidad, gas, agua y transporte integran una estructura de desembolsos recurrentes que debe afrontar cada hogar, independientemente de sus decisiones de consumo en otros rubros.

La preocupación coincide con las actualizaciones tarifarias aplicadas durante octubre. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el transporte, la electricidad, el gas y el agua registraron modificaciones en sus cuadros tarifarios, mientras las empresas de medicina prepaga también implementaron aumentos que afectan los gastos mensuales.

Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el Conicet, calculó que un hogar representativo del AMBA sin subsidios energéticos necesitó $266.456 en octubre para cubrir electricidad, gas, agua y transporte. Ese desembolso equivalía al 13% de un salario registrado promedio.

El mismo relevamiento registró que la canasta de servicios públicos acumuló un aumento del 860% desde diciembre de 2023, frente a una inflación del 261% durante ese período. La diferencia muestra que estos gastos se encarecieron a un ritmo considerablemente mayor que el promedio de precios.

La encuesta de D’Alessio IROL también exhibe diferencias significativas entre los electorados. Entre los votantes de Fuerza Patria, la preocupación por los servicios públicos alcanzó el 92%, ocho puntos más que en la medición anterior. Le siguen la incertidumbre económica, con el 81%, y el precio de los alimentos, con el 78%.

En el electorado libertario, las prioridades tienen otra distribución. La inseguridad encabeza las inquietudes con el 74%, seguida por la preocupación por la impunidad de actos de corrupción atribuidos al kirchnerismo, con el 64%, y las estafas digitales, con el 50%.

La diferencia muestra cómo la agenda de preocupaciones cambia según la identificación política de los entrevistados. Mientras entre los votantes opositores predominan los gastos domésticos y la incertidumbre económica, los seguidores del oficialismo concentran mayor atención en la seguridad, la corrupción y los delitos digitales.

El 58% espera que la economía empeore durante el próximo año

El tercer indicador corresponde a las expectativas. El 58% de los encuestados cree que la situación económica nacional estará peor dentro de doce meses, mientras el 38% espera una mejora. Ambas respuestas aumentaron un punto respecto del relevamiento anterior, por lo que el pesimismo continúa siendo mayoritario.

Encuesta nacional de D’Alessio IROL y Berensztein.

Las diferencias partidarias vuelven a ser pronunciadas. Entre quienes votaron a LLA en 2025, el 78% confía en una recuperación económica durante el próximo año. En el extremo opuesto, el 96% de los electores de Fuerza Patria considera que la situación se deteriorará.

La evaluación de la administración de Javier Milei acompaña ese escenario dividido. El 60% de los consultados califica negativamente al Gobierno nacional, dos puntos más que en la medición anterior, mientras el 39% expresa una valoración positiva. El rechazo permanece cerca de los niveles registrados durante los últimos meses.

Dentro del electorado libertario, la aprobación presidencial alcanza el 82%, aunque retrocedió tres puntos respecto del mes anterior. Entre los votantes de Fuerza Patria, en cambio, el 99% evalúa negativamente la gestión nacional.

De esta manera, el monitor económico reúne tres mayorías desfavorables: el 70% percibe un deterioro personal, el 65% señala el costo de los servicios públicos entre sus preocupaciones y el 58% anticipa un empeoramiento de la economía nacional. A poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027, las dificultades económicas de los hogares y las expectativas sobre su evolución continúan ocupando un lugar central en el humor social.