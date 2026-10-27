“La salud del Presidente es un asunto de Estado”: ATE insiste con el examen psicofísico a Milei

ATE insiste con el examen psicofísico a Javier Milei.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) volvió a reclamar información sobre la aptitud psicofísica de Javier Milei para ejercer sus funciones. Después de recibir una respuesta de la Secretaría General de la Presidencia, el gremio cuestionó la falta de documentación médica respaldatoria, exigió nuevas explicaciones y anunció que insistirá con un requerimiento formal para conocer si existe alguna evaluación oficial sobre las condiciones del mandatario para desempeñar el cargo.

“La salud del Presidente no es un asunto privado, es un asunto de Estado”, sostuvo el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien calificó la contestación del Ejecutivo como insuficiente. La organización había solicitado en septiembre información sobre la existencia de exámenes, certificados o dictámenes que acreditaran la aptitud psicofísica del jefe de Estado, en una presentación fundamentada en el derecho de acceso a la información pública.

La contestación del Poder Ejecutivo fue firmada por Laura Zuvanic, directora general de Recursos Humanos de la Secretaría General de la Presidencia. El documento señaló que Milei ocupa un cargo de elección popular, conforme a los requisitos establecidos en la Constitución Nacional.

“Si la salud del Presidente está bien, que lo demuestren”

“Valoramos la respuesta oficial, pero la misma es incompleta y evasiva”, afirmó Aguiar, quien sostuvo que el Gobierno debería proporcionar documentación que permita conocer si existe una evaluación de aptitud psicofísica del mandatario.

En este sentido, planteó que la contestación no reúne los requisitos que, según la interpretación sindical, corresponderían a una respuesta completa a su pedido de información. “Debieran adjuntarse estudios complementarios o certificados firmados por los profesionales intervinientes”, reclamó el secretario general de ATE.

El dirigente también cuestionó que la ausencia de precisiones pueda alimentar versiones sobre el estado de salud presidencial. En ese contexto, expresó otra de sus definiciones más fuertes: “Si la salud del Presidente está bien, que lo demuestren”.

Desde la organización adelantaron que presentarán un nuevo requerimiento para solicitar documentación suscripta por profesionales habilitados, con el objetivo de obtener una respuesta más específica sobre la existencia de controles médicos.

“Debieran adjuntarse estudios complementarios o certificados firmados por los profesionales intervinientes”, reclamó el secretario general de ATE.

El reclamo original fue presentado el 15 de septiembre, cuando el sindicato solicitó formalmente al Gobierno que informara si Milei había sido sometido a alguna evaluación destinada a acreditar su aptitud para ejercer la Presidencia.

En aquella oportunidad, Aguiar cuestionó las diferencias entre las exigencias aplicadas a los trabajadores estatales y los requisitos constitucionales para acceder a los máximos cargos políticos.

“Es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado”, manifestó.

Aguiar cuestionó las diferencias entre las exigencias aplicadas a los trabajadores estatales y los requisitos constitucionales para acceder a los máximos cargos políticos.

El dirigente también resumió su cuestionamiento con otra frase: “Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir”. La organización fundamentó su planteo en el artículo 4, inciso c, de la Ley 25.164, que establece la acreditación de aptitud psicofísica como una condición de ingreso a la Administración Pública Nacional.

El sindicato también invocó el artículo 88 de la Constitución Nacional, que contempla situaciones de impedimento presidencial y mecanismos de sustitución en el ejercicio del Poder Ejecutivo.

Exámenes obligatorios para candidatos: la propuesta que ATE quiere impulsar en 2027

Además de insistir con el requerimiento sobre Milei, ATE anunció que promoverá una iniciativa legislativa para exigir evaluaciones psicofísicas a quienes se postulen a cargos electivos a partir de 2027.

La propuesta contempla que los candidatos deban realizar un examen médico preocupacional y presentar un certificado de aptitud para desempeñar las funciones a las que aspiran.

El objetivo declarado del sindicato es extender a las autoridades políticas ciertos requisitos que actualmente se aplican a los trabajadores comprendidos en el régimen de empleo público.

El planteo podría abrir una discusión sobre los límites de los controles médicos en el acceso a funciones públicas, particularmente cuando se trata de cargos cuyos requisitos están establecidos por la Constitución Nacional.