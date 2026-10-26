“Grave escalada de hostilidad”: Amnistía Internacional denunciará a Milei ante la ONU

Amnistía Internacional denunciará a Javier Milei ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras sus recientes declaraciones contra periodistas que investigaron el caso de la criptomoneda $LIBRA. En ese contexto, el Presidente también hizo referencia a que sus adversarios debían ser quemados en “la hoguera”.

La entidad calificó las expresiones como una “grave e inadmisible escalada en la hostilidad presidencial hacia la prensa” y advirtió que el señalamiento público de comunicadores desde la máxima autoridad del país puede generar condiciones de intimidación y nuevas agresiones.

La organización confirmó que llevará esos episodios a instancias internacionales y que se encuentra preparando las presentaciones formales.

Los dichos de Milei que motivaron la denuncia

El episodio que desencadenó la reacción ocurrió durante el discurso presidencial ante la Fundación Faro, cuando Milei apuntó contra periodistas que habían investigado su vinculación con la promoción de la criptomoneda $LIBRA.

Entre los comunicadores mencionados figuraron Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio. El mandatario los descalificó con expresiones como “ensobrados”, “corruptos” y “mercenarios de la mentira”, cuestionando el contenido de sus investigaciones y publicaciones. Posteriormente, durante la misma intervención, afirmó que “los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.

Para Amnistía Internacional, la utilización de imágenes de violencia en un discurso presidencial, junto con la identificación pública de profesionales de la comunicación, representa un motivo de preocupación por las posibles consecuencias sobre su seguridad y su trabajo.

La entidad sostuvo que esas expresiones “profundizan el hostigamiento a la prensa” y señaló que los funcionarios públicos tienen una responsabilidad particular en la protección de las condiciones necesarias para investigar, publicar información y ejercer críticas al poder.

El cuestionamiento también comprende una entrevista radial posterior del Presidente, que la organización incluyó entre los antecedentes de su presentación.

⭕️Bullrich le marcó un límite a Milei: “Defender la libertad también es respetar a quienes nos cuestionan” MÁS INFORMACIÓN: https://t.co/DNGG9hWsAK La jefa del bloque libertario en el Senado cuestionó la frase del Presidente sobre “quemar” periodistas. También reclamó “correctivos” económicos para que los resultados lleguen a las familias, después de compartir una foto de cercanía con el mandatario. AM — Grupo La Provincia (@LaProvinciaBsAs) October 26, 2026

“Es gravísimo”: la advertencia de Amnistía Internacional

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, cuestionó las expresiones presidenciales y advirtió sobre el impacto que pueden producir más allá de los periodistas mencionados.

En declaraciones a Noticias Argentinas, calificó el comportamiento del mandatario como “gravísimo” y sostuvo que desde la máxima autoridad del Estado se han naturalizado los insultos, las amenazas y el hostigamiento contra quienes ejercen el periodismo.

La representante de la organización remarcó que la libertad de expresión incluye la posibilidad de investigar, cuestionar decisiones oficiales y publicar información incómoda sin temor a represalias. “El Presidente tiene la obligación de respetar ese derecho, incluso cuando las críticas le molestan”, afirmó.

Belski también advirtió sobre los efectos que pueden tener los discursos oficiales en el conjunto de la sociedad. Según explicó, el señalamiento público de periodistas y el uso de expresiones violentas pueden contribuir a generar un clima intimidatorio y favorecer nuevas agresiones.

La directora sostuvo, además, que la investidura presidencial exige una responsabilidad reforzada para garantizar que los profesionales de la comunicación puedan desarrollar sus tareas con libertad y seguridad.

El planteo de Amnistía Internacional no cuestiona la posibilidad de que el Presidente responda a investigaciones periodísticas o discrepe con su contenido, sino las formas utilizadas y sus posibles consecuencias sobre el ejercicio de un derecho protegido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

Un informe registró 278 ataques contra la prensa en 2025

La organización también incorporará a sus argumentos los antecedentes relevados por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que durante 2025 contabilizó 278 ataques contra la libertad de prensa, una cifra que representó un aumento del 55% respecto del año anterior.

De acuerdo con ese relevamiento, 119 episodios tuvieron al presidente Javier Milei como protagonista directo, según la clasificación utilizada por el organismo. Las cifras forman parte del registro de situaciones de hostigamiento, agresiones y restricciones al ejercicio de la actividad periodística elaborado por FOPEA.

Amnistía Internacional señaló que estos antecedentes permiten contextualizar las recientes expresiones del mandatario dentro de una serie de episodios que viene documentando durante su administración.

La entidad también recordó las restricciones de acceso a la Casa Rosada denunciadas por periodistas acreditados, así como las acciones judiciales promovidas desde el oficialismo contra comunicadores críticos del Gobierno.

Para la organización, estos antecedentes deben ser considerados conjuntamente al evaluar las condiciones en las que se desarrolla la libertad de expresión en Argentina.

Las denuncias llegarán a Naciones Unidas y al sistema interamericano

El anuncio de Amnistía Internacional abre una nueva instancia de cuestionamientos a la administración libertaria, esta vez ante organismos internacionales encargados de supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados en materia de derechos humanos.

En el ámbito interamericano, la CIDH cuenta con herramientas de seguimiento de la situación de los derechos humanos, entre ellas la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que examina denuncias y situaciones que pueden afectar el ejercicio de ese derecho en los países de la región.

En Naciones Unidas también existen mecanismos especializados para recibir información sobre presuntas vulneraciones de derechos fundamentales y formular comunicaciones o recomendaciones a los Estados.

Sin embargo, la presentación de una denuncia no supone automáticamente la apertura de un proceso sancionatorio ni implica que los organismos hayan determinado una responsabilidad internacional del Estado argentino. Las actuaciones anunciadas por Amnistía deberán ser presentadas y evaluadas conforme a los procedimientos correspondientes.

La entidad reclama que el Gobierno cese los mensajes que considera intimidatorios y estigmatizantes, reconozca la función del periodismo y garantice condiciones para el ejercicio de la actividad sin amenazas ni represalias.

Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, tomó distancia de las expresiones presidenciales.

Las críticas llegaron también desde sectores cercanos al Gobierno

Las declaraciones de Milei provocaron cuestionamientos de dirigentes políticos y organizaciones que expresaron su rechazo al lenguaje utilizado por el Presidente. Entre las reacciones se destacó la de Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, quien tomó distancia de las expresiones presidenciales.

“Cruzó un límite”, sostuvo Bullrich al referirse a la utilización de la imagen de la hoguera, y defendió la importancia de la libertad de expresión.

Los cuestionamientos también surgieron desde sectores del peronismo, el radicalismo y dirigentes del PRO que no integran la estructura libertaria.