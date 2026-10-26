Bullrich le marcó un límite a Milei: “Defender la libertad también es respetar a quienes nos cuestionan”

Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias con Javier Milei al cuestionar sus ataques contra el periodismo durante la cena de la Fundación Faro. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado pidió cuidar las palabras frente a las críticas y, además, reclamó cambios para que la situación económica mejore en los hogares.

“Defender la libertad también es respetar a quienes nos cuestionan”, sostuvo la senadora. Su planteo apuntó a la expresión del Presidente sobre periodistas que, según había acusado el mandatario, difundieron información falsa acerca de la causa Libra.

Bullrich reconoció el derecho de Milei a responder cuestionamientos, pero objetó los términos que utilizó. “Creo que hay que cuidar un poco las palabras y tratar de no cruzar un límite como con esta frase tan fuerte de quemarlos en la hoguera”, afirmó.

El límite que Bullrich planteó ante los ataques a la prensa

La senadora defendió la libertad de expresión tanto para quienes informan como para quienes ejercen responsabilidades de gobierno. Sin embargo, remarcó que las respuestas del poder deben sostenerse en argumentos.

“Creo que la libertad de expresión protege a la prensa cuando critica al poder y también protege al Presidente cuando responde”, señaló. Frente a las publicaciones críticas, agregó, “se responde con argumentos”.

También destacó el papel del periodismo en el seguimiento de la gestión pública. “El poder siempre está bajo escrutinio; es mirado por el periodismo, es comentado. Si luego la justicia da la razón, es mejor”, expresó.

Las declaraciones de Milei durante la cena de la Fundación Faro provocaron rechazos de la Academia Nacional de Periodismo y de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa). A esos cuestionamientos se sumaron dirigentes del peronismo, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y Pro.

El pedido de “correctivos” para la economía familiar

Bullrich también puso el foco en la distancia entre los indicadores económicos y la situación cotidiana de las familias. Su reclamo fue que el Gobierno introduzca modificaciones para que los resultados se perciban en los hogares.

“Hay que hacer cambios este año para que la economía llegue a los hogares”, sostuvo. Luego amplió: “Estamos en un momento muy importante en que la economía argentina no sea de grandes datos, sino también de pequeños para las familias; se necesitan ciertos correctivos”.

La senadora no detalló en las declaraciones aportadas cuáles serían esas medidas. El planteo, sin embargo, incorporó un segundo punto de diferencia con el Presidente: además del tono de sus intervenciones públicas, reclamó atender el impacto de la política económica sobre el bolsillo.

Una foto de cercanía antes de los nuevos cuestionamientos

Las críticas se conocieron después de que Bullrich compartiera en sus redes sociales una fotografía abrazada a Milei durante la misma cena. El Presidente replicó esa publicación. La senadora también difundió imágenes junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Ese gesto se produjo después de la difusión de un video de Bullrich que había alimentado especulaciones sobre una eventual candidatura presidencial en 2027. La jefa del bloque libertario ya había manifestado que está preparada para ser presidenta, aunque aclaró que debe esperar su momento.

La fotografía conjunta quedó así seguida por nuevos desacuerdos públicos. Bullrich sostuvo el derecho del mandatario a responder críticas, pero pidió límites en sus expresiones y cambios económicos orientados a las familias.