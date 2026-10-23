Judiciales bonaerenses: acuerdo salarial del 6% y reclamo por una brecha de casi cuatro veces con Nación

Judiciales bonaerenses

La paritaria de los judiciales bonaerenses sumó un nuevo acuerdo con el gobierno de Axel Kicillof, pero la discusión sobre los ingresos del sector está lejos de agotarse. Mientras la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) aprobó por amplísima mayoría un incremento del 6% para octubre y noviembre, la seccional provincial de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) mantiene un reclamo de equiparación con los salarios nacionales y exhibe diferencias que, según sus comparaciones, se acercan a cuatro veces para determinados cargos.

El contraste reúne dos posiciones sindicales frente a una misma problemática. La AJB, organización que participa formalmente de la negociación colectiva, aceptó la propuesta del Ejecutivo y acordó volver a discutir salarios en diciembre. La UEJN, que no integra esa mesa paritaria, reclama una recomposición de mayor alcance y cuestiona las diferencias entre las escalas salariales de ambas jurisdicciones.

El escenario también está atravesado por el debate del Presupuesto 2027, la pérdida de poder adquisitivo, los cargos sin cubrir y los recursos necesarios para sostener el funcionamiento de juzgados, fiscalías y defensorías. El entendimiento de esta semana resuelve una actualización inmediata, pero deja abiertas esas demandas.

El acuerdo del 6% y la revisión pendiente para diciembre

Las asambleas presenciales realizadas este viernes en las 20 departamentales de la AJB aprobaron por amplísima mayoría la propuesta salarial presentada por el gobierno bonaerense. El incremento será del 3% en octubre y otro 3% en noviembre, ambos calculados sobre los haberes de septiembre de 2026.

Según informó el gremio que conduce Hugo Russo, con esta actualización el aumento acumulado hasta noviembre llegará al 26% para la subcategoría F y crecerá progresivamente hasta el 38,9% para la A1, correspondiente a los trabajadores de mayor antigüedad. El acuerdo establece, además, la reapertura de las negociaciones durante diciembre para evaluar la evolución de los ingresos frente a la inflación.

La situación de los jubilados y pensionados judiciales presenta una particularidad. Como el Instituto de Previsión Social (IPS) ya había cerrado su calendario de liquidaciones, los beneficiarios cobrarán ambos tramos juntos con los haberes correspondientes a noviembre, que se percibirán en diciembre.

La aceptación llegó después de varias semanas de reclamos por la demora en la reapertura de la negociación. La última paritaria judicial se había cerrado en julio con un 7% de aumento, distribuido entre ese mes y agosto, y con el compromiso de retomar las conversaciones en septiembre. Sin embargo, ese plazo transcurrió sin una nueva actualización.

La AJB solicitó formalmente la convocatoria y volvió a insistir el 6 de octubre. Mientras tanto, la Provincia había alcanzado acuerdos con distintos gremios docentes y estatales bajo un esquema similar al que finalmente aceptaron los judiciales.

La aprobación actual no implica que el sindicato haya abandonado sus demandas de recomposición salarial ni sus planteos sobre el funcionamiento del Poder Judicial. Esos reclamos continúan vinculados con la negociación de fin de año y con la discusión sobre los recursos provinciales para 2027.

La UEJN exhibe diferencias de hasta casi cuatro veces con Nación

En paralelo, la UEJN bonaerense, conducida por Rodolfo Neira, volvió a difundir comparaciones de ingresos entre trabajadores de la Justicia provincial y la nacional. A través de una serie de placas publicadas en Instagram, la organización denunció una situación de “discriminación salarial” y exigió la equiparación del 100%.

Las imágenes consignan los sueldos básicos iniciales de septiembre de 2026, anteriores al nuevo incremento acordado por la AJB. En una primera comparación, la organización indica que un auxiliar tercero bonaerense percibía $672.312, frente a los $2.134.836 asignados a un escribiente auxiliar de la Justicia nacional o federal.

La segunda muestra una diferencia todavía mayor. Según los importes difundidos, un secretario de juzgado provincial registraba un básico inicial de $1.444.832, mientras que el cargo presentado como equivalente en la Justicia nacional alcanzaba $5.428.050. En ese caso, el valor nacional resulta aproximadamente 3,8 veces superior.

La tercera placa compara los $1.403.862 de un auxiliar letrado bonaerense con los $4.239.888 correspondientes a un prosecretario administrativo nacional o federal. La relación supera las tres veces.

Las cifras difundidas corresponden a salarios básicos y no incluyen necesariamente adicionales, antigüedad ni otros conceptos remunerativos. Además, las equivalencias entre cargos son las utilizadas por la organización sindical para fundamentar su reclamo.

En el mensaje que acompañó las publicaciones, la UEJN cuestionó las negociaciones salariales provinciales y sostuvo que continuará reclamando una equiparación plena. El planteo se conoció antes de la confirmación del acuerdo de la AJB, por lo que no constituye una reacción posterior a su aprobación.

El reclamo tiene antecedentes recientes. A mediados de octubre, Rodolfo Neira y el secretario gremial Nahuel Lucas Neira enviaron una nota al ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, solicitando una audiencia formal para discutir la situación salarial. Recordaron una movilización realizada el 30 de septiembre frente a la cartera laboral y reclamaron una respuesta concreta.

La seccional también denunció endeudamiento de los trabajadores, falta de personal y sobrecarga laboral. Durante recorridas por La Matanza, Olavarría y Quilmes, sus representantes recibieron planteos relacionados con la cobertura de IOMA, demoras en ascensos, vacantes y dificultades para establecer límites al teletrabajo.

La discusión salarial se proyecta sobre el Presupuesto 2027

Las diferencias entre las posiciones sindicales conviven con problemas estructurales identificados por la propia AJB. Un informe de su Centro de Investigación y Formación (CIyF) calcula que los ingresos reales de los trabajadores de la subcategoría F se encuentran 36% por debajo del promedio de 2019, mientras que otras subcategorías presentan retrocesos de entre 9% y 15%.

Para comenzar a recuperar esos niveles, el sindicato propone una recomposición adicional del 20% de la masa salarial, independiente de los aumentos que puedan negociarse en las paritarias ordinarias.

El planteo integra una propuesta presupuestaria de $3,69 billones para 2027, que contempla mejoras salariales, ampliación de personal, infraestructura y funcionamiento. La organización busca recuperar la participación histórica del Poder Judicial en las cuentas provinciales, después de que esa proporción descendiera al 3,22% en 2024 y llegara al 4,08% en 2026.

El documento también identifica 3.209 puestos presupuestados sin cubrir y 105 organismos judiciales creados por ley que todavía no funcionaban hasta junio. Entre ellos aparecen juzgados de Familia, tribunales de Trabajo y juzgados de Garantías.

El crecimiento de los expedientes sin una expansión equivalente de personal agrega presión sobre las condiciones laborales. Para la AJB, la discusión de recursos debe incluir tanto la cobertura de vacantes como la apertura de dependencias y la mejora de edificios y equipamiento.

También sigue pendiente el debate institucional por una ley específica de paritarias judiciales y por un esquema de mayor autonomía financiera para el Poder Judicial, iniciativas que forman parte de las conversaciones con la Suprema Corte y las autoridades provinciales.

Así, el 6% aprobado permite cerrar una etapa de la negociación salarial, pero no resuelve los distintos reclamos que atraviesan al sector. La AJB volverá a discutir ingresos en diciembre, mientras la UEJN mantiene su demanda de equiparación con Nación y de participación en las conversaciones.

Con el Presupuesto 2027 en discusión, los salarios, las diferencias entre jurisdicciones y la falta de personal seguirán ocupando un lugar central en la agenda judicial bonaerense.