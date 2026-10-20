Salarios en caída y más de 3.200 puestos sin cubrir: los números detrás del reclamo de los judiciales a Kicillof

La AJB presentó una propuesta de $3,69 billones para el Presupuesto 2027, con una recomposición adicional del 20%, ampliación de la planta de personal y mayores recursos para infraestructura.

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) presentó una propuesta de $3,69 billones para el Presupuesto 2027 y reclamó al gobierno de Axel Kicillof una mayor asignación de recursos para el Poder Judicial, con el objetivo de recuperar salarios, incorporar trabajadores, mejorar edificios y responder al crecimiento de las causas judiciales. El planteo se produce mientras el sindicato mantiene pendiente la revisión salarial acordada para septiembre y la Suprema Corte impulsa una reforma para obtener mayor autonomía en la administración de sus fondos.

El documento, elaborado por el Centro de Investigación y Formación (CIyF) del gremio que conduce Hugo Russo, propone una recomposición salarial del 20% adicional a los aumentos paritarios, ampliar un 10% la planta de personal y recuperar progresivamente la participación de la Justicia dentro del gasto provincial.

Las cifras presentadas por el sindicato muestran una reducción histórica de recursos: mientras a comienzos de los años 2000 el Poder Judicial recibía más del 5% del presupuesto bonaerense, en 2024 su participación llegó al 3,22%. Para 2026 se recuperó hasta el 4,08%, aunque permanece por debajo del 7% registrado durante la década de 1980.

El informe incorpora además datos sobre pérdida salarial, vacantes y crecimiento de expedientes, tres cuestiones que la AJB vincula con el deterioro de las condiciones laborales y las dificultades de funcionamiento de las dependencias judiciales.

De más del 5% al 3,22%: la pérdida de recursos que denuncia la AJB

La propuesta sindical parte de una comparación de largo plazo sobre el financiamiento del sistema judicial. Según el relevamiento del CIyF, en 2002 y 2003 la administración de justicia representaba algo más del 5% del presupuesto provincial. Durante los años posteriores esa proporción comenzó a disminuir y, entre 2021 y 2023, permaneció por debajo del 4%.

En 2024 alcanzó el 3,22%, uno de los niveles más bajos de la serie analizada. La participación se recuperó durante los dos ejercicios siguientes hasta ubicarse en el 4,08% en 2026. Para la AJB, esa evolución debe evaluarse junto con el aumento de expedientes, la ampliación de competencias judiciales y las necesidades de funcionamiento de organismos ya existentes.

En su documento, el sindicato sostiene que el crecimiento de las causas no estuvo acompañado por una expansión equivalente de personal, infraestructura y equipamiento. La organización propone recuperar una participación del 5% del presupuesto provincial en el corto plazo y avanzar gradualmente hacia el 7% que registraba el Poder Judicial durante los años ochenta.

La estimación presentada por el CIyF asciende a $3.691.187 millones, equivalentes a aproximadamente $3,69 billones. El cálculo parte de una proyección de $2,14 billones para 2026 e incorpora los recursos que el gremio considera necesarios para modificar las condiciones actuales de funcionamiento.

Entre las partidas propuestas aparecen $396.390 millones para financiar una recomposición del 20% de la masa salarial, adicional a los incrementos paritarios ordinarios. También se contemplan $99.097 millones para extender y mejorar el sistema de subcategorías, $198.195 millones para ampliar la dotación de trabajadores y $214.033 millones destinados a infraestructura, mantenimiento y funcionamiento.

El cálculo general incluye una estimación de inflación del 21,1% para 2027, tomada como referencia de las proyecciones presupuestarias nacionales.

Salarios judiciales: pérdidas de hasta el 36% frente a 2019

Uno de los datos centrales del informe corresponde a la evolución de los ingresos de los trabajadores judiciales. Según el estudio de la AJB, los salarios reales de la subcategoría F acumulan una pérdida del 36% respecto del promedio de 2019, mientras que las subcategorías superiores presentan retrocesos de entre el 9% y el 15%.

La organización plantea que esas diferencias dentro del escalafón requieren medidas específicas, además de los aumentos generales que se acuerden en las negociaciones salariales. Por eso propone financiar un adicional inicial para trabajadores con entre uno y cinco años de antigüedad y mejorar los porcentajes establecidos para otras subcategorías. La recomposición extraordinaria del 20% incluida en el proyecto presupuestario busca avanzar sobre esa pérdida acumulada.

El reclamo presupuestario se conoció mientras continúa sin resolverse la negociación correspondiente al último trimestre de 2026. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la AJB presentó el 6 de octubre una nueva solicitud ante el Ministerio de Trabajo bonaerense.“Es urgente establecer una nueva recomposición salarial ante la continuidad de los incrementos de precios”, expresó el sindicato.

La organización reclamó una actualización que permitiera “recuperar lo perdido” y pidió incorporar a la negociación la cobertura de vacantes, la carrera judicial y las condiciones de trabajo. El planteo adquirió mayor relevancia después de que el Ejecutivo provincial acordara el 16 de octubre un nuevo esquema salarial con buena parte de los gremios estatales y docentes.

Más de 3.200 puestos sin cubrir y 105 organismos que todavía no funcionan

El proyecto para 2027 también contempla una ampliación del 10% de la planta de personal. De acuerdo con el relevamiento sindical, en 2026 existe una diferencia de 3.209 puestos entre los cargos contemplados presupuestariamente y el personal efectivo.

A esa situación se suma la existencia de 105 organismos judiciales creados por ley que, hasta junio, todavía no habían sido puestos en funcionamiento. Entre ellos aparecen nueve juzgados de Familia, once tribunales de Trabajo y nueve juzgados de Garantías. La cobertura de vacantes y la puesta en marcha de esas dependencias requieren designaciones, partidas salariales, edificios, equipamiento y recursos administrativos.

La situación también fue abordada por la Suprema Corte de Justicia bonaerense. El máximo tribunal solicitó recientemente la creación de 64 nuevos órganos judiciales en distintos departamentos de la Provincia. La propuesta incluye juzgados y tribunales para los fueros Penal, Familia, Laboral, Civil y Comercial y Contencioso Administrativo. También pidió avanzar con las designaciones pendientes para habilitar organismos ya creados por ley.

La discusión presupuestaria del sindicato se relaciona con otro proyecto que permanece en el ámbito legislativo. El 28 de abril, la Corte presentó públicamente una iniciativa de autonomía presupuestaria y autarquía económico-financiera. El anteproyecto fue remitido formalmente a las autoridades legislativas el 6 de mayo.

La propuesta busca que el propio Poder Judicial, con intervención del Ministerio Público, elabore su presupuesto y disponga de mayores facultades para administrar los recursos asignados. El esquema mantiene la intervención del Ejecutivo en la formulación general y de la Legislatura en la aprobación de las partidas.

El presidente de la Suprema Corte, Sergio Torres, definió la autonomía financiera como una “necesidad institucional impostergable”. Durante la presentación del proyecto, el magistrado señaló que aproximadamente el 92% de los fondos judiciales se destina al pago de remuneraciones. También afirmó que la brecha salarial entre la Justicia bonaerense y el sistema federal supera, en promedio, el 50%.

La AJB respalda el avance de la autonomía financiera, pero también reclama que la nueva regulación incorpore mecanismos de participación de los trabajadores.

Sergio Torres, presidente de la Suprema Corte bonaerense.

Infraestructura y funcionamiento: el margen que queda después de pagar salarios

Además de la recomposición de ingresos y la incorporación de trabajadores, la AJB propone aumentar las partidas destinadas a edificios, equipamiento y funcionamiento. El sindicato advierte que más del 90% de los recursos judiciales se destina actualmente a remuneraciones, lo que reduce el dinero disponible para mantenimiento, infraestructura y otras necesidades operativas.

El dato coincide con el diagnóstico presentado por la Suprema Corte, que ubicó esa proporción alrededor del 92%. La propuesta sindical asigna $214.033 millones adicionales para mantenimiento, reparación de edificios y gastos operativos.

Entre las necesidades identificadas por las distintas áreas judiciales aparecen espacios físicos adecuados para dependencias existentes, equipamiento tecnológico y recursos para habilitar nuevos organismos.

La presentación del Presupuesto 2027 no constituye el primer proyecto alternativo elaborado por el sindicato. Desde 2022, la AJB prepara estimaciones propias de los recursos que considera necesarios para el funcionamiento del Poder Judicial y las eleva a autoridades provinciales.

En octubre de 2025, el gremio ya había solicitado que la participación judicial alcanzara el 5% del presupuesto bonaerense, con la perspectiva de recuperar gradualmente los niveles históricos. Esas demandas se incorporaron a la agenda de reuniones entre representantes del sindicato y funcionarios bonaerenses.

La propuesta de 2027 actualiza los cálculos presupuestarios e incorpora los datos más recientes sobre salarios, vacantes y crecimiento de expedientes. El objetivo de recuperar el 5% del presupuesto en el corto plazo y avanzar hacia el 7% permanece entre las principales demandas de la organización.