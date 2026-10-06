Septiembre pasó y la oferta no llegó: los judiciales vuelven a golpear la puerta de Kicillof

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) presentó una nueva nota ante el Ministerio de Trabajo para pedir que el gobierno de Axel Kicillof convoque a la mesa paritaria 2026 y retome una negociación que debía reabrirse durante septiembre.

No es el primer pedido. A comienzos del mes pasado, el sindicato ya había solicitado formalmente la reapertura después de que el último acuerdo estableciera una instancia de revisión. Octubre comenzó sin una nueva recomposición general para el sector y la organización volvió ahora a reclamar una convocatoria inmediata.

“Es urgente establecer una nueva recomposición salarial ante la continuidad de los incrementos de precios”, expresó la AJB en la presentación difundida este martes. El gremio sostuvo que la evolución del costo de vida continúa afectando el poder adquisitivo y reclamó una actualización que permita “recuperar lo perdido”.

El planteo no termina en los salarios. La conducción sindical pidió que una eventual reunión incluya también los reclamos laborales pendientes, entre ellos la cobertura de vacantes, la carrera judicial y las condiciones de funcionamiento de distintas dependencias.

Un 7% entre julio y agosto y una reapertura que debía llegar en septiembre

El antecedente inmediato está en la negociación cerrada a mediados de julio. Las asambleas de las 20 departamentales de la AJB aprobaron entonces la propuesta del Ejecutivo que estableció una mejora acumulada del 7% sobre los haberes de junio, distribuida en un 5% para julio y otro 2% para agosto.

La aceptación fue amplia, aunque no unánime: 16 departamentales votaron a favor y cuatro rechazaron el ofrecimiento. Dolores, Junín, Moreno-General Rodríguez y San Nicolás se pronunciaron en contra. El acuerdo contenía además un punto que ahora vuelve al centro del conflicto: la negociación debía reabrirse en septiembre.

La AJB utilizó los primeros días de ese mes para recordar el compromiso y presentar una nota ante la cartera laboral. Los judiciales pidieron entonces una nueva mejora que permitiera recuperar capacidad de compra y advirtieron que la discusión debía incluir otros temas acumulados dentro del Poder Judicial.

Septiembre terminó sin una nueva actualización salarial general para el sector. La última suba acordada quedó, por lo tanto, en el 2% correspondiente a agosto, calculado —al igual que el tramo anterior— sobre los salarios de junio.

Hugo Russo, titular de la AJB.

Vacantes, sobrecarga y carrera judicial

Los salarios son sólo una parte de la agenda que la AJB pretende llevar a una nueva reunión. Entre los puntos pendientes aparecen la cobertura de vacantes, la creación de cargos, la carrera judicial, problemas edilicios y de seguridad en dependencias y una ley que institucionalice la negociación colectiva del sector.

Como informó anteriormente GRUPOLAPROVINCIA.COM, el sindicato viene advirtiendo que la falta de personal provoca sobrecarga de tareas en juzgados, fiscalías y defensorías. Esa discusión ya había generado durante abril dos jornadas provinciales de protesta: primero hubo asambleas y acciones de visibilización en los 20 departamentos judiciales y, una semana más tarde, un paro con retiro de los lugares de trabajo.

Después de esas medidas, la AJB mantuvo reuniones con el presidente de la Suprema Corte bonaerense, Sergio Torres, y se puso en marcha una Mesa Técnica de Carrera Judicial para abordar modificaciones en el escalafón, licencias, régimen disciplinario, salud laboral y capacitación.

La propia Corte presentó además en abril un proyecto que contempla un régimen de autarquía para el Poder Judicial y una ley marco de negociación paritaria con la AJB, además del reclamo por cobertura de vacantes.

Durante 2026 también hubo cambios en el régimen de antigüedad. En abril, la Suprema Corte aprobó un nuevo esquema que creó la subcategoría E para trabajadores con entre cinco y diez años de antigüedad, con un adicional del 10%. Según la AJB, la medida alcanzó aproximadamente a 4.000 trabajadores judiciales.

El mismo acuerdo modificó los porcentajes correspondientes a las subcategorías existentes: 20% para quienes acumulan diez años de antigüedad, 25% a los 15 años, 30% a los 20 y 35% a partir de los 25 años. También se creó la subcategoría A1, destinada a quienes superan los 30 años de trayectoria, con un reconocimiento del 40%.

En julio, la Corte incorporó además la subcategoría F para trabajadores con menos de cinco años de antigüedad, aunque al momento de su creación no tenía asignación presupuestaria. En septiembre, representantes gremiales volvieron a incluir su implementación entre los pedidos llevados ante el máximo tribunal.

Judiciales, estatales y docentes: octubre concentra reclamos

La nueva presentación de la AJB aparece además en una semana atravesada por distintos conflictos dentro del Estado bonaerense. Los docentes realizaron una huelga provincial el 1 de octubre, mientras ATE convocó a un paro y movilización a la Legislatura para este 7 de octubre. Entre ambas medidas, las discusiones salariales continúan abiertas.

Los reclamos no son idénticos ni las organizaciones negocian en la misma mesa, pero existen puntos comunes. En el caso de los estatales, la reunión del 24 de septiembre terminó sin una nueva propuesta salarial. ATE agregó a su agenda los pases a planta, la estabilidad laboral, la carrera administrativa y el Presupuesto 2027. Los docentes, por su parte, sumaron reclamos vinculados con condiciones laborales, IOMA y situaciones de violencia en las escuelas.

Ahora, los judiciales vuelven a reclamar su propia convocatoria. La AJB llega a este nuevo pedido con dos presentaciones formales en menos de un mes, una recomposición general que tuvo su último tramo en agosto y una revisión que había quedado expresamente fijada para septiembre.

El sindicato reclama que la próxima mesa no se limite a definir cuánto será el próximo incremento: también pide respuestas sobre vacantes, carrera, infraestructura, seguridad y condiciones de trabajo dentro del Poder Judicial bonaerense.