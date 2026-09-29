Paro y marcha a la Legislatura: los seis reclamos que ATE le lleva a Kicillof

ATE Buenos Aires convoca a paro y movilización a la Legislatura bonaerense para el 7 de octubre.

La relación entre Axel Kicillof y uno de los principales sindicatos estatales bonaerenses entra en octubre con un escenario distinto al que había mostrado durante buena parte del año. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió convocar a un paro provincial con movilización a la Legislatura el miércoles 7 de octubre, una medida dirigida a colocar en el centro de la discusión del Presupuesto 2027 una agenda que el gremio viene acumulando desde hace meses: precarización laboral, pases a planta, salarios, carrera administrativa y funcionamiento de áreas críticas del Estado.

La protesta llega además en medio de otra negociación todavía abierta. El Gobierno bonaerense retomó el 24 de septiembre la paritaria de los trabajadores comprendidos en la Ley 10.430, pero la primera reunión terminó sin una propuesta salarial. ATE volvió a plantear allí la recuperación del poder adquisitivo, la continuidad de los pases a planta permanente, la regularización de becas y la discusión de un convenio colectivo de trabajo.

El conflicto, por lo tanto, ya no pasa solamente por cuánto será el próximo aumento. El sindicato pretende que la Provincia transforme compromisos negociados durante 2026 en decisiones presupuestarias concretas y que el proyecto para el próximo ejercicio reserve los cargos y recursos necesarios para avanzar sobre una estructura laboral que ATE considera todavía atravesada por distintas formas de precarización.

Del diálogo al paro: qué cambió en la relación con la Provincia

ATE mantuvo durante 2026 una posición de respaldo a la continuidad de las paritarias bonaerenses y, al mismo tiempo, fue acumulando reclamos sobre salarios y condiciones laborales.

En julio, después de rechazar una primera oferta del 2,5%, el gremio recibió una propuesta mejorada: 5% de aumento en julio y 2% en agosto, ambos sobre los salarios de junio, junto con la reapertura de la discusión en septiembre. El acuerdo incluyó además el avance del pase a planta permanente de más de 8.000 trabajadores de planta temporaria ingresados hasta diciembre de 2025.

En aquel momento, Claudio Arévalo, secretario general de ATE bonaerense, valoró que el Ejecutivo hubiera mejorado la oferta inicial y mantuviera abierta la negociación. Pero dejó también una definición que anticipaba el problema que ahora reaparece: “el trabajador estatal no llega a fin de mes”.

Desde el Gobierno, el ministro de Economía, Pablo López, presentó aquel acuerdo como parte del esfuerzo provincial para sostener los ingresos. “Valoramos el trabajo de las y los trabajadores de la Provincia”, afirmó, y aseguró que la administración de Kicillof hacía “un enorme esfuerzo en materia salarial” en un contexto fiscal adverso.

Dos meses después, el escenario volvió a tensarse. Septiembre avanzó sin una nueva actualización y la reapertura paritaria del 24 terminó sin porcentajes sobre la mesa. En ese encuentro, Arévalo advirtió que “la situación se agrava cada vez más” y mencionó específicamente el aumento del transporte, los alquileres, los alimentos y los servicios esenciales.

El 7 de octubre: paro y marcha a la Legislatura

La nueva medida tiene un destinatario institucional preciso. ATE no convocó solamente a detener actividades: marchará a la Legislatura bonaerense, donde pretende instalar sus demandas antes de que se defina el Presupuesto 2027.

El primer reclamo es la creación de cargos presupuestarios para regularizar a quienes continúan bajo modalidades precarias, incluyendo becarios y otras formas de contratación que no otorgan estabilidad. El gremio también exige incorporar más personal en sectores que considera críticos, fortalecer la carrera administrativa y avanzar hacia un Convenio Colectivo de Trabajo para los empleados provinciales.

La demanda no apareció ahora. En junio, durante una negociación paritaria con los ministros Walter Correa y Pablo López, ATE ya había pedido regularizar temporarios, becarios y trabajadores contratados mediante módulos en Educación. También reclamó reducir la jornada laboral sin pérdida salarial y activar mesas técnicas sectoriales que permanecían pendientes.

En julio, cuando la Provincia puso sobre la mesa los más de 8.000 pases a planta, Arévalo señaló que el proceso debía continuar y habló de 14.000 trabajadores todavía alcanzados por situaciones de precarización. Su objetivo declarado fue que el problema quedara resuelto antes de la finalización del mandato de Kicillof.

ATE marchará a la Legislatura bonaerense , donde pretende instalar sus demandas antes de que se defina el Presupuesto 2027.

El conflicto ya había llegado a Educación

A mediados de septiembre, GRUPOLAPROVINCIA.COM reconstruyó otro frente entre ATE y la administración bonaerense. El sindicato presentó reclamos ante la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Trabajo para cuestionar descuentos salariales, categorías que aseguraba que debían haber sido liquidadas y demoras en los pases a planta permanente.

ATE sostuvo entonces que determinadas categorías acordadas en la negociación de marzo no habían sido incorporadas en julio y reclamó abrir efectivamente el proceso para trabajadores de Planta Temporaria Mensualizada designados hasta el 31 de diciembre de 2025. “No aceptamos que los compromisos asumidos en el ámbito paritario queden sin cumplimiento”, planteó la organización. La presentación también cuestionó descuentos efectuados a trabajadores que habían participado de medidas de fuerza.

La decisión de movilizar hacia la Legislatura tiene un antecedente directo. Ya en agosto ATE había adelantado que trabajaba junto con su Instituto de Estudios sobre Estado y Participación (IDEP) en una propuesta específica para incorporar a la discusión presupuestaria.

“Vamos a llevar una propuesta a la Legislatura provincial para que garanticen la estabilidad de todos los trabajadores en el Presupuesto 2027”, había anticipado Arévalo.

El documento gremial colocaba dos cuestiones sobre la mesa: estabilidad y financiamiento. Ahora, la convocatoria al paro formaliza parte de esa agenda. ATE sostiene que el próximo Presupuesto debe crear los cargos necesarios para terminar con las contrataciones precarias y asignar fondos para ampliar las dotaciones en áreas donde considera insuficiente la cantidad de personal.

Estatales retomaron la discusión paritaria con la Provincia.

Municipales: otra cuenta que ATE quiere incluir

El pliego de demandas no termina en la administración central. ATE pide que el Presupuesto reserve recursos para conformar y poner en funcionamiento el Consejo del Salario Municipal, una herramienta prevista para discutir condiciones salariales de trabajadores de los 135 distritos.

La organización viene señalando que las diferencias entre municipios son uno de los puntos más críticos del empleo público bonaerense. En su agenda de 2026 planteó incorporar a los municipales a una estructura de negociación que permita discutir parámetros comunes sin eliminar las paritarias locales.

El reclamo conecta además con el diagnóstico económico que Arévalo difundió durante agosto. El dirigente sostuvo, en base a relevamientos propios del sindicato, que entre el 87% y el 90% de los trabajadores estatales nacionales, provinciales y municipales estaban endeudados y que una parte importante utilizaba financiamiento para gastos cotidianos. Según la encuesta gremial citada por ATE, un 40% recurría al crédito para urgencias médicas, educación, alquileres o expensas y un 37% lo hacía para comprar alimentos o cancelar deudas anteriores.

La convocatoria sumó además una demanda que no había ocupado hasta ahora el centro de la paritaria general: boleto gratuito para trabajadores estatales de Salud y Educación.

ATE fundamentó el pedido en el peso del transporte sobre los ingresos y en el carácter esencial de las tareas que realizan ambos sectores. La propuesta forma parte del paquete que el sindicato pretende llevar a la discusión legislativa junto con la estabilidad, la carrera administrativa y los salarios.