La crisis del IOMA se ensancha: crece la presión política, judicial y prestacional.

El conflicto alrededor del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) sumó nuevos frentes en apenas unos días. Después de los reclamos de afiliados, acompañantes terapéuticos y municipios que ya había relevado GRUPOLAPROVINCIA.COM, la obra social bonaerense enfrenta ahora una medida de fuerza de psicólogos, otro pronunciamiento judicial por prestaciones vinculadas con discapacidad y una presión política que empieza a trasladarse con mayor fuerza desde los distritos hacia la Legislatura.

El dato más inmediato llegará este viernes 2 de octubre. Los psicólogos prestadores anunciaron que durante 24 horas no atenderán afiliados de IOMA para reclamar el pago de honorarios correspondientes a junio, julio y agosto. Será la tercera medida de fuerza del sector en lo que va del año.

El Colegio de Psicólogos bonaerense sostiene que persisten prestaciones impagas, total o parcialmente, y reclama tanto la cancelación de la deuda como una regularización del sistema de liquidación. El planteo introduce un problema adicional: no sólo está en discusión cuánto y cuándo cobran los profesionales, sino también la continuidad de tratamientos que requieren seguimiento sostenido.

Por falta de pagos, psicólogos no atenderán a los afiliados de IOMA.

La disputa adquirió rápidamente dimensión política. El senador provincial del PRO Pablo Petrecca vinculó el conflicto con la campaña bonaerense “¿Estás? Estoy”, destinada a la prevención del suicidio, y cuestionó que la Provincia impulse políticas de concientización mientras profesionales que trabajan con afiliados de IOMA denuncian atrasos de tres meses.

“Prevenir también es construir un sistema que funcione todos los días, garantizar profesionales, sostener los tratamientos y hacer que el Estado cumpla con quienes atienden a los bonaerenses”, planteó Petrecca, que reclamó al Ejecutivo una respuesta integral sobre salud mental.

Petrecca en X.

Otro fallo vuelve a poner el foco sobre discapacidad

Mientras crece el conflicto con los psicólogos, una nueva decisión judicial volvió a colocar las prestaciones por discapacidad en el centro de la discusión.

El caso involucra a una niña que necesita transporte especial para concurrir al Centro de Día donde realiza sus tratamientos. IOMA había autorizado el servicio, pero surgió una diferencia entre el valor reconocido por la obra social y el requerido por el prestador habitual, lo que puso en riesgo la continuidad de los traslados.

El Juzgado de Familia N°6 de Lomas de Zamora ordenó regularizar el pago y la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó posteriormente que la cobertura debía mantenerse de manera integral mientras persistiera la indicación de los médicos tratantes.

La discusión llegó hasta la Suprema Corte bonaerense después de un recurso presentado por Fiscalía de Estado. La posición provincial fue que IOMA nunca había rechazado el transporte y que el conflicto estaba centrado en el monto que debía reconocerse al prestador.

El procurador general Julio Conte Grand dictaminó, sin embargo, que el recurso debía ser rechazado. Entre los elementos considerados aparecen la dependencia de la niña respecto del servicio y el vínculo construido durante años con la persona encargada de realizar los traslados.

El expediente agrega una derivación concreta al problema que GRUPOLAPROVINCIA.COM ya había mostrado entre familias y prestadores: las diferencias por aranceles y nomencladores dejan de ser únicamente administrativas cuando terminan judicializadas para sostener tratamientos, acompañamientos o transportes.

De la protesta de afiliados a la pelea institucional

También cambió de etapa la movilización que se preparaba frente a la sede central del organismo. El viernes 25 de septiembre, afiliados agrupados en IOMA Organizados concretaron la convocatoria en La Plata y reunieron firmas para acompañar una presentación formal.

Los reclamos incluyeron dificultades para acceder a medicamentos y tratamientos, internación domiciliaria, prestaciones para personas con discapacidad, pagos a profesionales y cumplimiento de resoluciones judiciales. La intención del espacio es concentrar situaciones provenientes de distintos distritos y trasladarlas a organismos institucionales.

Afiliados de IOMA concentraron este viernes frente a la sede central de la obra social.

Ese proceso coincide con un endurecimiento del frente político en Mar del Plata, uno de los puntos donde el conflicto prestacional adquirió mayor volumen. General Pueyrredón concentra alrededor de 77 mil afiliados y supera los 100 mil si se toma su zona de influencia, mientras persisten cuestionamientos por convenios con clínicas, autorizaciones, insumos y prestaciones.

Desde el Concejo Deliberante, sectores del PRO, la UCR y la Coalición Cívica vienen impulsando pedidos de informes y reclamos para que las autoridades de IOMA expliquen la situación local. La discusión ya alcanzó la Cámara de Diputados bonaerense, donde legisladores opositores promovieron la citación del presidente del organismo, Homero Giles, y de funcionarios del Ministerio de Salud.

Homero Giles, presidente del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA).

También volvieron a aparecer planteos más estructurales, como la restitución de la autarquía financiera del instituto y mayores controles sobre el esquema de policonsultorios privados. Ese circuito ya estaba bajo discusión judicial y formaba parte de los reclamos relevados previamente por este medio.

La oposición sumó además nuevas críticas desde el Senado. La legisladora libertaria Analía Balaudo cuestionó las demoras denunciadas por cuidadores y acompañantes de personas con discapacidad y apuntó contra la conducción de la obra social. Los señalamientos se agregan a proyectos y pedidos de informes que distintos bloques vienen presentando durante el año.

Desde la administración bonaerense, la explicación viene poniendo el acento en el aumento de los costos médicos y en el impacto de la situación económica nacional sobre el sistema sanitario. IOMA, por su parte, ha defendido su red prestacional y el esquema de policonsultorios, y sostiene que cuenta con más de 2,1 millones de afiliados en toda la Provincia.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el frente municipal ya había agregado otra dimensión al problema: intendentes de diferentes espacios reclaman pagos por prestaciones realizadas en hospitales comunales y un expediente iniciado por 25 de Mayo avanzó judicialmente hasta una instancia de embargo.

Ahora, la secuencia incorpora hechos posteriores y simultáneos. El fallo por el transporte de la niña con discapacidad mantiene abierta la discusión judicial; la protesta de afiliados ya pasó de la convocatoria a la presentación de firmas; Mar del Plata trasladó la disputa al terreno parlamentario; y este viernes 2 de octubre los psicólogos bonaerenses suspenderán durante 24 horas la atención a afiliados de IOMA por los honorarios que reclaman de junio, julio y agosto.