Zamora: “La educación es la columna vertebral de nuestra comunidad”

El Centro Universitario Tigre (CUT) fue sede de la premiación del concurso literario “Casas que Hablan”; la propuesta del Municipio que incentiva el desarrollo de la educación de los estudiantes de las Escuelas Primarias para Adultos (EPA) del territorio. El intendente Julio Zamora y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, participaron del acto de reconocimiento.

“Es importante que cada uno de los vecinos de los barrios tenga un lugar para desarrollarse en materia educativa, sanitaria, cultural y deportiva. Estamos dando un paso importante, esto es parte de lo que tenemos que hacer con las personas más vulnerables. La educación es la columna vertebral de la comunidad”, destacó el jefe distrital.

Y cerró: “Los alumnos estuvieron acompañados por un equipo muy capacitado, la lectura puede transformar la vida de los que escriben y, también de los que leen. Tenemos siete escuelas de esta modalidad en Tigre y este concurso literario fue realizado de manera articulada con la Provincia de Buenos Aires”.

Durante el encuentro, autoridades del Poder Ejecutivo entregaron distinciones a los ganadores en las categorías individual y grupal. Participaron más de 100 vecinos y vecinas. En la actividad, estuvieron presentes los profesores que acompañaron el proceso y también el escritor Diego De Gregori, autor del libro Villa Carmen, elemento de lectura en las clases.

Por su parte, Gisela Zamora enfatizó: “Se trata de apoyar la educación para adultos. Tuvimos una hermosa respuesta de la comunidad, hay personas mayores de 60 años que están aprendiendo a leer y escribir. Esto forma parte de las políticas públicas de Julio Zamora que fortalecen la educación en el territorio”.

La iniciativa está enmarcada en el programa “Tigres Lectores”. Mediante este concurso, el Municipio incentiva la participación ciudadana y la educación en todos los niveles.

“Julio y Gisela Zamora siempre apoyaron y acompañaron está modalidad de Escuelas Para Adultos. Siempre que tenemos una necesidad, podemos recurrir al Municipio que está muy presente a través de la entrega de materiales y acompañamiento constante”, señaló Verónica Mieres directora de la EPA N°703.