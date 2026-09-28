Trenque Lauquen refuerza el sistema pluvial y mejora espacios comunitarios

La Municipalidad de Trenque Lauquen concluyó la primera etapa de la obra de refuerzo del desagüe pluvial ubicado sobre avenida Batallón 2 de Infantería, entre acceso García Salinas y Belgrano, una intervención que busca mejorar la capacidad de escurrimiento en un sector estratégico de la ciudad.

En paralelo, el Municipio continúa con trabajos de refacción y puesta en valor en los Centros de Integración Comunitaria de barrio Parque–Evita Centenario y barrio Esperanza, a partir de necesidades planteadas por las respectivas comisiones barriales.

Una inversión cercana a los $150 millones

La primera etapa del refuerzo pluvial se ejecutó con una inversión cercana a los $150 millones y fue financiada con fondos municipales.

La obra incorporó una nueva cañería pluvial en paralelo al sistema existente, con el objetivo de ampliar la capacidad de conducción del agua y mejorar el funcionamiento general del drenaje en esa zona.

También se construyó una nueva cámara de inspección que permite vincular ambas trazas de cañerías.

La infraestructura ya está operativa

Con esta etapa finalizada, la nueva estructura quedó instalada y en funcionamiento.

El objetivo es reforzar un sistema que resulta clave para el escurrimiento durante episodios de lluvia y reducir la presión sobre la infraestructura existente.

La intervención forma parte de un proyecto integral de mejora del sistema de desagües pluviales de Trenque Lauquen.

Ahora continúan las terminaciones

Tras completar la infraestructura principal, el Municipio avanzará con la recomposición de los sectores afectados durante la ejecución.

Entre las tareas previstas se encuentran trabajos sobre cordón cuneta y pavimento.

La intención es completar la obra dejando también recuperado el entorno urbano intervenido.

Mejoras en el CIC de barrio Parque–Evita Centenario

En otro frente, continúan las tareas de puesta en valor del Centro de Integración Comunitaria de barrio Parque–Evita Centenario.

En el interior del edificio se realizaron trabajos de pintura y mejoras en la instalación eléctrica.

También se incorporaron dos equipos de climatización de gran capacidad para acondicionar los espacios donde se desarrollan clases, talleres y otras actividades.

Accesibilidad y mejoras exteriores

Las intervenciones también alcanzaron el exterior del CIC.

Se construyeron e instalaron bicicleteros y se ejecutaron nuevas rampas de hormigón para mejorar los accesos e ingresos en las esquinas.

Además, se colocó nueva cartelería corpórea.

Pintura y recuperación del edificio

El frente del edificio fue sometido a tareas de limpieza mediante hidrolavado.

Luego se realizó la pintura exterior general.

De esta manera, la intervención abarcó tanto aspectos funcionales como la recuperación estética del espacio.

Trabajos en el CIC de barrio Esperanza

El Municipio también viene trabajando junto a la comisión barrial en el CIC del barrio Esperanza, ubicado en Freyre 789.

En una primera etapa ya se completó la pintura del frente del edificio y de las rejas de las aberturas exteriores.

La intervención apunta a mejorar las condiciones generales de un espacio utilizado de manera permanente por vecinos del sector.

Próxima etapa: pintura interior

Como continuidad de las tareas, se programó la pintura de todos los ambientes interiores.

Los trabajos alcanzarán mamposterías y cielorrasos.

El objetivo es completar la puesta en valor del edificio y mejorar las condiciones de los espacios donde se desarrollan distintas actividades comunitarias.

Una agenda en dos frentes

Las obras muestran dos líneas de intervención distintas pero complementarias.

Por un lado, el Municipio refuerza infraestructura hidráulica para mejorar el funcionamiento de los desagües de la ciudad.

Por otro, trabaja sobre edificios comunitarios que cumplen un rol cotidiano en distintos barrios.

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