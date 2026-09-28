Carlos Tejedor suma infraestructura: nuevo edificio educativo y mejoras deportivas

Carlos Tejedor celebró dos hitos fundamentales para el desarrollo de la comunidad. A través de la concreción de proyectos esperados y la modernización de espacios públicos, el municipio fortalece tanto sus instituciones educativas como la infraestructura dedicada al deporte local.

Un espacio soñado para la Educación Temprana

La Escuela de Educación Temprana N°1 vivió un momento sumamente especial al concretar la apertura de su nuevo espacio, una obra muy soñada y esperada por toda la comunidad educativa.

Durante mucho tiempo, la institución funcionó en las instalaciones del Centro Comunitario Polivalente. A partir de hoy, pasará a desarrollar sus actividades en el edificio donde antiguamente operaba la Escuela de Educación Secundaria N°1. Este logro fue posible gracias a la generosidad de la EEP N°1, a quienes se les agradece especialmente por ceder el espacio para que los más chicos cuenten con un lugar adecuado.

Modernización y versatilidad en el CEF N°33

Por su parte, el CEF N°33 sumó a sus instalaciones dos tribunas telescópicas con capacidad para 60 personas cada una, equipadas con pasillos y barandas de seguridad.

Se trata de un equipamiento plegable que permite optimizar el espacio disponible y adaptar el gimnasio a diferentes propuestas, transformando al CEF N°33 en un recinto más versátil y multiuso. Esta mejora consolida la infraestructura deportiva de la localidad y genera mejores condiciones para la práctica comunitaria.