Con fondos municipales, Lanús despliega obras de bacheo y asfalto

Lanús continúa desplegando con fuerza la ejecución del Plan de Pavimentación en diversos puntos del distrito. Esta iniciativa integral busca dar una respuesta concreta a las demandas históricas de las y los lanusenses, orientándose a mejorar significativamente la circulación vehicular y peatonal, garantizar mayores estándares de seguridad vial y construir la ciudad ordenada que la comunidad se merece.

Hormigonado e intervenciones en intersecciones clave

Dentro de las tareas más recientes, las cuadrillas concretaron importantes trabajos en hormigón sobre cruces e intersecciones de alto tránsito. Entre las zonas intervenidas se destacan la avenida Remedios de Escalada de San Martín y Carlos Pellegrini, Lorenzo Guarracino y Domingo Purita, Cnel. Sayos y Balbín, Catamarca y Yerbal, así como Cnel. D´Elía y Rucci, junto a otros sectores estratégicos del partido.

Estas labores no solo apuntan a reparar el firme de las calzadas más deterioradas, sino a asegurar la durabilidad del pavimento mediante el uso de materiales de alta resistencia, aptos para sostener el flujo del tránsito pesado y el transporte público.

Un despliegue operativo de 11 frentes diarios

Para mantener un ritmo constante en la transformación de la infraestructura urbana, el municipio sostiene diariamente un esquema operativo compuesto por 11 frentes de obra activos en forma simultánea a lo largo y ancho del territorio:

3 frentes dedicados al asfaltado de cuadras completas.

4 frentes enfocados en tareas intensivas de bacheo.

2 frentes destinados al tomado de juntas para prevenir el deterioro del pavimento.

1 frente concentrado en la reconstrucción de cordones.

1 frente abocado a las labores previas de preparación de suelos.

Proyección 2024 - 2027: metas para una transformación integral

Estas acciones forman parte de un plan de infraestructura vial integral previsto para la gestión. Cabe recordar que el Plan de Pavimentación 2024 - 2027 contempla como meta la intervención y asfaltado de 800 cuadras completas en el municipio, sumadas a más de 2.000 trabajos puntuales de bacheo distribuidos en los distintos barrios que integran la ciudad.