Andreotti: "San Fernando viene trabajando en prevención hace 14 años"

El municipio de San Fernando intensifica sus preparativos ante la inminente llegada del fenómeno climático conocido como "El súper niño", una situación extrema, única y global que no registra antecedentes similares en al menos los últimos 50 años. De acuerdo con las estimaciones meteorológicas, el umbral crítico comenzará durante la primavera, registrando sus picos de máxima intensidad entre los meses de diciembre y febrero.

Al respecto, el intendente Juan Andreotti subrayó el trabajo previo que se realiza en la comuna: "Venimos trabajando hace más de 13 años en prevención, pero, como los eventos pueden ser extraordinarios, nos preparamos desde la contención para que no ocurra lo peor".

Infraestructura y equipamiento para afrontar la emergencia

Gracias a un plan integral desarrollado a lo largo de los años, el distrito afronta este escenario con mejores recursos. Se ejecutaron importantes obras hidráulicas y de infraestructura que incluyeron el entubamiento de dos de los arroyos más relevantes de la zona, la finalización de estaciones de bombeo, la construcción de nuevos kilómetros de conductos y la ampliación de los ya existentes. A esto se suma un esquema sistemático de limpieza y la incorporación de maquinaria vial y de logística con la que no cuenta ningún otro municipio de la región.

Coordinación multidisciplinaria a través del COEM

Como parte central del operativo de contingencia, en el último mes se puso en marcha el Centro de Operaciones de Emergencias (COEM). Este espacio fue diseñado para organizar la asistencia directa a los vecinos durante el desarrollo del "Súper Niño", articulando las acciones de diversas áreas y fuerzas de seguridad.

La labor conjunta abarca a Defensa Civil, Protección Ciudadana, Medio Ambiente, Desarrollo Social, Prefectura Naval, Policía, Bomberos, Rescatistas del CEPA, Salud Pública, el Hospital Cordero, Cruz Roja, Modernización, Deportes, Obras Públicas, Higiene Urbana, Tránsito, Orden Urbano, Espacios Verdes y la totalidad de las dependencias municipales.

El valor de la comunidad organizada

A modo de reflexión y llamamiento a la ciudadanía, el jefe comunal comparó el desafío actual con crisis recientes superadas por el distrito: "Hace pocos años tuvimos una pandemia y salimos adelante. De la misma forma vamos a salir adelante de esto, organizándonos en comunidad, siendo solidarios, trabajando en conjunto y estando para quienes más lo necesiten".