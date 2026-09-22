Andreotti: "Tenemos que volver a construir los valores, a pensar en comunidad"

El intendente de San Fernando, Juan Andreotti, aprovechó el festejo por el Día del Jubilado para dejar una reflexión sobre el presente del país, el valor de las generaciones anteriores y la necesidad de reconstruir vínculos comunitarios.

La jornada reunió a más de 3.000 personas mayores que participan habitualmente de Polideportivos, centros de jubilados y clubes del distrito. Hubo espectáculos musicales y la conducción de Alejandro Beltzer y Marcela Baños.

“Nuestros mayores han hecho mucho”

Durante su discurso, Andreotti puso en valor el aporte de quienes construyeron la ciudad y el país.

“Nuestros mayores han hecho mucho para que tengamos esta ciudad y este país tan lindos, por eso les agradecemos”, expresó.

También destacó el trabajo conjunto entre el Municipio y la comunidad para sostener servicios y espacios destinados a las personas mayores.

“No es cierto que Argentina tenga 100 años de fracasos”

Uno de los conceptos más fuertes de Andreotti estuvo vinculado con la mirada sobre la historia argentina.

“Muchas veces escuchamos decir que Argentina tiene 100 años de fracasos y no es cierto. Es faltarle el valor al esfuerzo de todos aquellos que nos precedieron”, sostuvo.

El intendente planteó que reconocer los problemas pendientes no implica desconocer lo construido por generaciones anteriores.

“Trabajar por lo que falta”

Andreotti sostuvo que todavía quedan desafíos importantes.

“Seguramente en este país hermoso faltan muchísimas cosas por hacer, pero eso será responsabilidad de nosotros, de los más jóvenes, de los que vienen”, afirmó.

Y agregó: “Siempre prefiero mirar, agradecer por lo que se hizo y trabajar por lo que falta”.

Críticas al “sálvese quien pueda”

El jefe comunal también habló del contexto social.

“Creo que Argentina está en un proceso difícil, el mundo está en un momento muy difícil. Vibra en el egoísmo, en el sálvese quien pueda”, señaló.

Frente a ese escenario, planteó la necesidad de recuperar una mirada más comunitaria.

“Tenemos que volver a construir los valores”

Andreotti llamó a fortalecer la empatía y el cuidado mutuo.

“Tenemos que volver a construir los valores, a pensar en comunidad, a vivir con más empatía, a mirar al otro, a cuidar a aquellos que hicieron mucho más esfuerzo”, expresó.

La definición estuvo vinculada especialmente con la situación de las personas mayores y de quienes atraviesan mayores dificultades.

Cuidar a quienes más lo necesitan

El intendente también se refirió a la necesidad de sostener políticas de acompañamiento.

“Tenemos que construir esa sociedad que cuide a aquel que es un poquito más débil, al que tiene alguna discapacidad y no mirar para el costado y salvarse solo”, afirmó.

El mensaje puso el foco en una concepción de comunidad basada en la solidaridad.

Contra los discursos de odio

Andreotti cerró su reflexión con una definición sobre el clima social.

“No hay manera de que el resultado sea bueno si las intenciones son malas”, sostuvo.

Y agregó que si la sociedad vive “desde el odio”, la falta de respeto y el resentimiento, “no nos van a encontrar nunca de ese lado”.

Más de 3.000 personas en la celebración

El encuentro reunió a más de 3.000 adultos mayores de San Fernando.

La jornada contó con la participación de los grupos Temazo y Tambó-Tambó, además de la presencia de autoridades municipales, concejales y miembros del Consejo Escolar.

Eva Andreotti destacó el reconocimiento

La secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, puso en valor el encuentro.

Señaló que la celebración busca agasajar a quienes hicieron un aporte importante a la construcción del municipio y del país.

También definió la jornada como una de las fiestas más significativas del distrito.

Un acompañamiento que se sostiene todo el año

El secretario de Deporte, Carlos Traverso, destacó la participación masiva y el trabajo que se realiza de manera permanente con las personas mayores.

Desde el Municipio remarcaron que los Polideportivos, clubes y centros de jubilados son espacios de encuentro que funcionan durante todo el año.