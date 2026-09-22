Exaltación de la Cruz avanza con obras en el Complejo Andrés Salgado

El Municipio de Exaltación de la Cruz continúa avanzando con las obras de recuperación y puesta en valor del Complejo Municipal Andrés Salgado.

Los trabajos se concentran en esta etapa en dos sectores considerados fundamentales para la futura puesta en funcionamiento del espacio: el nuevo sistema de calderas y la losa radiante del solárium que rodea la pileta.

La intervención busca mejorar la climatización del predio y generar condiciones para desarrollar actividades deportivas durante todo el año.

Avanza la losa radiante del solárium

Uno de los frentes de obra se desarrolla en el sector que rodea la pileta.

Allí se completó el llenado correspondiente al área donde se encuentra instalada la losa radiante.

El sistema permitirá mejorar las condiciones térmicas del espacio y acompañar el funcionamiento de un complejo climatizado.

Nuevo sistema de calderas

En paralelo, continúan las tareas vinculadas con la instalación del nuevo sistema de calderas.

El objetivo es optimizar la climatización general del predio.

Se trata de una de las intervenciones clave para que el complejo pueda ofrecer mejores condiciones de uso en distintas épocas del año.

Una nueva cubierta sobre la pileta

La obra contempla además la colocación de una nueva cubierta.

Esta estructura permitirá proteger el sector de la pileta y facilitar su utilización aun cuando las condiciones climáticas no sean favorables.

La intención es contar con un espacio preparado para actividades durante los doce meses.

Actividades todo el año

La climatización aparece como uno de los principales ejes de la intervención.

Con la combinación de calderas, losa radiante y cubierta, el Municipio busca ampliar el calendario de uso del complejo.

De esta manera, el espacio podrá albergar propuestas deportivas y recreativas más allá de la temporada estival.

Recuperar infraestructura deportiva

Desde el Municipio remarcaron que la obra forma parte de una política de recuperación de espacios públicos.

El objetivo es mejorar la infraestructura deportiva existente y generar condiciones adecuadas para la comunidad.

La intervención apunta tanto a la funcionalidad como a la seguridad y el confort.

Un espacio municipal gratuito

El Complejo Andrés Salgado forma parte de la red de infraestructura deportiva municipal.

Por eso, la puesta en valor busca sostener una oferta de espacios públicos, seguros y gratuitos.

La intención es que vecinos de distintas edades puedan acceder a propuestas deportivas y recreativas en mejores condiciones.

Una obra con proyección

Con los trabajos actuales, el Municipio avanza hacia una nueva etapa de funcionamiento del predio.

La climatización y la renovación de la pileta permitirán ampliar las posibilidades de uso.

La obra busca consolidar al Complejo Andrés Salgado como un espacio deportivo de referencia para toda la comunidad.