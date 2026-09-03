Exaltación de la Cruz suma recursos y obras para sus escuelas

Exaltación de la Cruz continúa sumando recursos y mejoras para sus instituciones educativas, con nuevas acciones destinadas a la Escuela Primaria N°8 y la Escuela Primaria N°16.

A través de una gestión del diputado provincial Diego Nanni ante la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, ambas escuelas recibieron subsidios que serán utilizados para atender distintas necesidades de sus comunidades educativas.

En paralelo, la EP N°16 de Paraje Etchegoyen atraviesa una etapa especial de puesta en valor de cara a la celebración de sus 100 años.

Nuevos recursos para la EP N°8

La Escuela Primaria N°8 utilizará el subsidio recibido para incorporar equipamiento destinado tanto a las aulas como al equipo directivo.

Está prevista la compra de ventiladores de pared para mejorar las condiciones dentro de los salones.

También se adquirirá una impresora para fortalecer las herramientas de trabajo de la conducción de la institución.

Juegos para el patio de la EP N°16

En el caso de la Escuela Primaria N°16, los recursos tendrán otro destino.

La institución incorporará juegos infantiles para el patio.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro y recreación para los estudiantes y sumar nuevas posibilidades de uso a los sectores exteriores de la escuela.

La EP N°16 se prepara para cumplir 100 años

La comunidad educativa de Paraje Etchegoyen se encuentra además próxima a celebrar un aniversario especialmente significativo.

La EP N°16 cumplirá 100 años de historia, educación y vínculo con la comunidad.

De cara a esa fecha, se llevan adelante distintos trabajos para mejorar las instalaciones y poner en valor el edificio.

Pintura y mantenimiento exterior

Junto al Consejo Escolar se realizan tareas de pintura y mantenimiento en el exterior de la institución.

Los trabajos forman parte de una intervención más amplia orientada a mejorar las condiciones generales del establecimiento antes de la celebración del centenario.

Mejoras en sanitarios y electricidad

La puesta en valor incluye también arreglos en los sanitarios.

Además, se interviene sobre las instalaciones eléctricas de la escuela.

Las tareas buscan resolver necesidades concretas y generar mejores condiciones para estudiantes, docentes y trabajadores de la institución.

Nueva galería y aberturas

Otro de los trabajos previstos es la ejecución del piso de la nueva galería.

También se colocarán nuevas aberturas.

Estas intervenciones apuntan, entre otros objetivos, a reforzar la seguridad dentro del establecimiento.