Exaltación de la Cruz avanza con un plan integral para cuidar rutas, barrios y desagües

La Municipalidad de Exaltación de la Cruz continúa desarrollando tareas de mantenimiento y prevención en distintos puntos del distrito, con trabajos sobre la Ruta 193 y en Capilla del Señor.

Las intervenciones incluyen limpieza de banquinas, recolección de residuos, mantenimiento de desagües y control de sumideros, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y mantener en mejores condiciones los espacios públicos.

Desde el Municipio remarcaron además la importancia de la colaboración de los vecinos para evitar la acumulación de residuos en la vía pública.

Trabajos sobre la Ruta 193

Uno de los frentes se concentra sobre la banquina de la Ruta 193.

En ese sector se llevan adelante tareas de limpieza y mantenimiento general.

Los trabajos incluyen la recolección de residuos y la limpieza de los desagües ubicados a lo largo de la traza.

Mejorar el escurrimiento del agua

El mantenimiento de los desagües busca favorecer el correcto escurrimiento del agua.

Estas tareas resultan especialmente importantes para evitar acumulaciones y mantener en mejores condiciones los sectores laterales de la ruta.

El acondicionamiento también apunta a generar un entorno más limpio y ordenado para quienes circulan por la zona.

Un pedido de colaboración a los vecinos

Desde el Municipio remarcaron que el mantenimiento de estos sectores también requiere del compromiso de la comunidad.

“Mantener estos espacios limpios es una responsabilidad compartida”, señalaron.

En ese sentido, solicitaron evitar arrojar residuos en rutas, calles y sectores donde puedan obstruir el normal funcionamiento de los desagües.

Prevención en Capilla del Señor

En paralelo, el equipo de Higiene Urbana continúa realizando trabajos preventivos en distintos puntos de Capilla del Señor.

Las cuadrillas llevan adelante tareas de limpieza y control de sumideros.

El objetivo es garantizar el correcto drenaje del agua y reducir el riesgo de anegamientos en los barrios.

El esquema se replica en las delegaciones

El mismo esquema de trabajo se desarrolla de manera coordinada en las distintas delegaciones del distrito.

La intención es sostener tareas preventivas en todas las localidades y atender las necesidades específicas de cada sector.

De esta manera, el Municipio busca mantener una planificación territorial que permita anticiparse a posibles inconvenientes.

Evitar obstrucciones en los desagües

Desde la Comuna insistieron en la necesidad de evitar que los residuos terminen dentro de los sistemas de drenaje.

La acumulación de basura puede dificultar el funcionamiento de sumideros y desagües y aumentar el riesgo de anegamientos ante lluvias intensas.

Por eso, el Municipio pidió acompañamiento de los vecinos para sostener limpios estos espacios.

Los Del Fuego cerrarán los Festejos Patronales

En otro eje, Capilla del Señor se prepara para el cierre de los Festejos Patronales.

El lunes 14 de septiembre se presentará en vivo Los Del Fuego en Plaza San Martín.

La actividad será con entrada libre y gratuita y está pensada como una propuesta para disfrutar en familia y junto a vecinos de la localidad.

Música para cerrar los festejos

La presentación de Los Del Fuego marcará el cierre de la programación patronal.

El evento se desarrollará durante la tarde-noche y tendrá como escenario uno de los principales espacios públicos de Capilla del Señor.

Con esta actividad, el Municipio combinará una agenda de mantenimiento y prevención con propuestas culturales y recreativas para la comunidad.