Nardini sobre la defensa de la educación pública: “No podemos claudicar”

El intendente de Malvinas Argentinas respaldó a los estudiantes del distrito y sostuvo que el cumplimiento de la norma es indispensable para preservar una educación pública gratuita y de calidad.
Municipales16 de octubre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, acompañó a estudiantes del distrito en el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En una publicación en sus redes sociales, defendió la educación pública y vinculó la aplicación de la norma con la continuidad de una enseñanza gratuita y de calidad.

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“La defensa de la educación pública es algo en lo que no podemos claudicar”, expresó el jefe comunal al comunicar su participación junto a los estudiantes malvinenses.

Nardini puso el foco en el cumplimiento de la legislación como eje de la demanda. “Porque es indispensable marcar que se trata de cumplir la ley para que la educación pública siga siendo gratuita y de calidad”, sostuvo.

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El planteo se suma a los reclamos que movilizaron a la comunidad universitaria. Como informó GrupoLaProvincia.com, la quinta Marcha Federal Universitaria reunió pedidos por la aplicación de la ley, salarios y becas, con una concentración frente al Congreso y manifestaciones en distintas ciudades del país.

En su mensaje, el intendente de Malvinas Argentinas respaldó esa exigencia desde el acompañamiento a los estudiantes del distrito y destacó la gratuidad y la calidad como condiciones que deben preservarse en la educación pública.

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