Espinoza cuestionó a Milei en la marcha universitaria: “No podemos dar semejante paso atrás”

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, participó de una nueva Marcha Federal Universitaria junto a la vicegobernadora Verónica Magario y estudiantes secundarios, terciarios y universitarios del distrito. Durante la movilización en defensa de la educación pública y gratuita, cuestionó la política presupuestaria de Javier Milei y advirtió sobre sus consecuencias para los jóvenes.

Espinoza marchó junto al gobernador Axel Kicillof e intendentes bonaerenses. Al referirse a la convocatoria frente al Congreso y en distintas ciudades del país, sostuvo que los estudiantes salieron a reclamar contra los recortes del Gobierno nacional en educación.

“En las universidades se recortó más del 50% del presupuesto y ahora están enviando un presupuesto para el año que viene con el que, prácticamente, las universidades no van a poder abrir sus puertas”, afirmó el intendente.

También acusó a Milei de buscar un sistema universitario arancelado. “No podemos dar semejante paso atrás”, expresó, y defendió la calidad académica de las universidades públicas argentinas.

Como informó GrupoLaProvincia.com, la movilización también reunió reclamos por salarios docentes y no docentes, becas y recursos para el funcionamiento universitario.

Magario, por su parte, vinculó su participación con la defensa de las oportunidades de formación. “Lo que está haciendo Milei es deteriorar la universidad pública”, manifestó. La vicegobernadora sostuvo que el acceso gratuito a los estudios superiores forma parte de la identidad argentina y remarcó la necesidad de escuchar a los estudiantes.

“Nosotros queremos ver el futuro de nuestros jóvenes y darles la posibilidad de que estudien y se preparen”, señaló.

Espinoza llevó ese planteo a la realidad de La Matanza. Según destacó, el distrito cuenta con más de 100 mil estudiantes universitarios, una cifra que vinculó con las posibilidades de acceso a la educación superior de las familias trabajadoras.

“La Argentina es un país donde se puede cumplir el sueño de que los hijos de los trabajadores lleguen a la universidad”, expresó. Para el intendente, esa posibilidad representa la movilidad social ascendente que defendió durante la marcha.

“No nos podemos permitir, las argentinas y argentinos, perder el derecho al futuro de nuestra juventud”, concluyó.