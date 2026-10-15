“Milei, cumplí la ley”: el kicillofismo llevó la pulseada universitaria a la calle

Axel Kicillof movilizó junto a ministros, intendentes y dirigentes del MDF en la quinta marcha federal.

Axel Kicillof participó este jueves de la quinta Marcha Federal Universitaria, que tuvo su concentración principal frente al Congreso de la Nación y se replicó en distintas ciudades del país. Lo hizo acompañado por buena parte de su estructura política y de gestión, en una jornada convocada para exigir la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición de los salarios docentes y no docentes, la actualización de becas y mayores recursos para las casas de estudios.

El gobernador condensó su reclamo en una frase dirigida directamente al Presidente: “Milei, cumplí la ley”. “Una nueva y masiva Marcha Federal Universitaria deja en claro que aplicar la motosierra sobre la educación pública, los docentes, los estudiantes e investigadores es un gran error que compromete el presente y el futuro de la Argentina”, sostuvo durante la movilización.

Kicillof estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y de Trabajo, Walter Correa; el exdirector general de Cultura y Educación Alberto Sileoni; y los intendentes Mario Secco, de Ensenada, y Andrés Watson, de Florencio Varela.

En la previa, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) había convocado a sus militantes bajo la consigna “Defendamos la universidad pública argentina” y fijado como punto de encuentro la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, sobre Hipólito Yrigoyen, frente a la Plaza del Congreso.

La Cámpora también había llamado a participar, al igual que otros sectores del peronismo, la UCR, organizaciones de izquierda, gremios y movimientos sociales. La manifestación tuvo como convocantes centrales al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina y organizaciones docentes y no docentes.

Para el kicillofismo, sin embargo, la universidad viene funcionando desde hace meses como un espacio propio de intervención política. En abril, el gobernador había participado en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA del lanzamiento de “Universidad y Ciencia”, una estructura del MDF destinada a reunir docentes, investigadores, estudiantes y referentes del sistema científico. Allí combinó sus cuestionamientos al ajuste nacional con definiciones sobre la organización del peronismo. Ese armado volvió ahora a expresarse en la calle.

Una nueva y masiva Marcha Federal Universitaria deja en claro que aplicar la motosierra sobre la educación pública, los docentes, los estudiantes e investigadores es un gran error que compromete el presente y el futuro de la Argentina. Mientras todos los países del mundo eligen proteger sus capacidades en innovación tecnológica y científica, el Gobierno nacional insiste en destruir algo tan preciado para nuestro pueblo, que va a seguir luchando para defender sus derechos. Milei, cumplí la ley. — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 15, 2026

“Ningún país puede desarrollarse destruyendo sus capacidades científicas”

Durante la marcha, Kicillof buscó vincular el conflicto presupuestario universitario con una discusión más amplia sobre desarrollo productivo.

“En un mundo en el que las principales potencias están cambiando las reglas y recuperando políticas proteccionistas e industriales, el DNU 70 y el ajuste a las universidades de Milei van a contramano de esa tendencia: ningún país puede desarrollarse destruyendo sus capacidades científicas, tecnológicas y de innovación”, afirmó.

Luego amplió ese planteo. “Defender la universidad pública, la ciencia, la industria y nuestros recursos naturales es defender nuestra soberanía y el futuro del país”, señaló, y sostuvo que la movilización marcaba un camino para continuar con los reclamos.

La Provincia viene intentando construir un contraste con Nación precisamente en esos rubros. En junio abrió una convocatoria de $3.500 millones a través del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires para financiar proyectos desarrollados entre universidades, organismos científicos, municipios, pymes y cooperativas. Los proyectos seleccionados podían recibir hasta $150 millones.

También impulsó durante este año redes universitarias y programas de investigación propios. Como reconstruyó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el Fondo de Innovación en Ciencias Sociales y Humanidades recibió 180 proyectos, mientras la Comisión de Investigaciones Científicas avanzó con redes federales integradas por universidades de distintas provincias.

La ley que atravesó un veto y volvió desde el Congreso

Detrás de la marcha existe una disputa que lleva más de un año y que ya recorrió los tres poderes del Estado. La Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente fue sancionada originalmente el 21 de agosto de 2025.

Milei la vetó completamente mediante el Decreto 647/2025. Diputados insistió con la norma el 17 de septiembre y el Senado hizo lo mismo, con la mayoría de dos tercios requerida por la Constitución, el 2 de octubre de 2025. Eso convirtió definitivamente al proyecto en ley.

El Poder Ejecutivo terminó promulgándola el 20 de octubre. Pero lo hizo mediante el Decreto 759/2025 y sostuvo que su ejecución quedaba suspendida hasta que el Congreso identificara las fuentes específicas de financiamiento e incorporara las partidas correspondientes al Presupuesto. Para justificar esa posición invocó el artículo 5° de la Ley 24.629.

El argumento del Ejecutivo fue económico: afirmó que la norma aumentaba el gasto público sin identificar recursos suficientes para financiarlo y que aplicarla en esas condiciones afectaría el equilibrio fiscal. El 6 de octubre de 2026, el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional la parte del Decreto 759/2025 utilizada para frenar la ejecución de la ley y ordenó su aplicación inmediata.

El magistrado consideró que el Poder Ejecutivo no podía suspender mediante un decreto la ejecución de una norma sancionada por el Congreso después de haber superado un veto presidencial.

La pelea judicial sumó un nuevo capítulo entre el miércoles y este jueves: el juez federal Martín Cormick había impuesto astreintes de $100.000 diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por considerar incumplida la cautelar que ordenaba actualizar salarios y programas de becas, pero un día después la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió provisoriamente esas sanciones.

La quinta marcha y cuatro reclamos

La movilización de este jueves volvió a reunir varios puntos que las organizaciones universitarias vienen planteando desde comienzos de año. El reclamo central es la aplicación efectiva e inmediata de la Ley 27.795.

A eso se agregan la recomposición salarial de docentes y no docentes, la actualización de las becas estudiantiles y el fortalecimiento de los recursos destinados al sistema científico y universitario.

La jornada tuvo alcance federal, con movilizaciones en Rosario, Córdoba y otras ciudades. En Rosario, por ejemplo, la protesta llegó después de tomas estudiantiles en las facultades de Humanidades, Ciencia Política y Psicología.

La concentración principal comenzó a las 13.30 en las inmediaciones del Congreso y tuvo participación de rectores, estudiantes, docentes y no docentes, además de la CGT, las dos CTA, ATE y organizaciones sociales.

La disputa por las universidades se cruzó además con el debate presupuestario. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, un análisis del proyecto de Presupuesto nacional 2027 calculó que el gasto educativo previsto se ubicaría alrededor de 44% en términos reales por debajo del nivel de 2023. La Provincia utilizó esos números para insistir en su reclamo por fondos nacionales destinados tanto al sistema universitario como a la educación obligatoria.