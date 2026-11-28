Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado.

La interna de La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo después de que Patricia Bullrich reivindicara públicamente su autonomía política, rechazara el verticalismo y volviera a evitar una definición explícita sobre la reelección de Javier Milei.

La jefa del bloque oficialista en el Senado aseguró que trabaja para garantizar la continuidad del proyecto libertario, pero dejó en claro que no está dispuesta a renunciar a sus propias posiciones dentro del espacio. “Yo no soy vertical. Nunca me gustó el verticalismo, nunca me gustó someterme a nada”, afirmó.

La dirigente también insistió en la necesidad de introducir modificaciones en el programa económico para atender a los sectores productivos que todavía enfrentan dificultades. En particular, reclamó reducir impuestos a pequeñas y medianas empresas, comercios e industrias, y aseguró que transmite sus propuestas al ministro de Economía, Luis Caputo, al Presidente y a la mesa política encabezada por Karina Milei.

“Me gusta ser socia”: el mensaje contra el verticalismo

Bullrich rechazó la idea de que su lugar dentro del oficialismo implique acompañar sin cuestionamientos las decisiones de la conducción. “A mí me gusta ser parte, ser socia, de los cambios que la Argentina está construyendo y aportar lo que creo que es bueno aportar”, sostuvo. En ese sentido, consideró que el oficialismo reúne electorados de diferentes orígenes políticos que consiguieron confluir detrás de objetivos comunes: “Son dos electorados que se juntaron para conseguir un objetivo. Y esos electorados tienen que potenciarse”. Sobre las elecciones de 2027, la senadora defendió la continuidad del espacio gobernante, aunque evitó expresar un respaldo explícito a la reelección de Javier Milei. “Yo estoy dentro de un proyecto. Yo creo que este proyecto es fundamental que reelija. Todos tenemos que poner lo máximo de nosotros para que esto suceda”, aseguró. Frente a las interpretaciones sobre su decisión de hablar del proyecto y no directamente del Presidente, respondió: “Hay una interpretación permanente y yo soy un poco rebelde. No me gusta contestar por interpretaciones”. Las especulaciones sobre su futuro político también involucraron a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y figura clave del armado libertario. Ante las versiones de que la hermana del Presidente le habría pedido renunciar a una eventual candidatura en 2027, Bullrich fue tajante: “No me puede pedir que me baje de algo a lo que nunca me subí”.

Nuevos reclamos a Caputo: menos impuestos para las pymes y la industria

Las declaraciones de Bullrich no se limitaron a las diferencias políticas. La legisladora volvió a reclamar medidas económicas destinadas a mejorar las condiciones de los sectores productivos, especialmente las pequeñas empresas, los comercios y la industria.

Si bien defendió la continuidad del equilibrio fiscal y la reducción de la inflación como objetivos centrales del Gobierno, sostuvo que es necesario avanzar con reformas que permitan aliviar los costos que enfrentan las actividades económicas. “Hay que ir bajándole un poco la cantidad de piedras en la mochila que tienen las pymes, los comercios y la industria”, planteó.

Bullrich comparó la atención que reciben las grandes inversiones mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con las necesidades de las empresas de menor tamaño. En ese sentido, consideró que el Gobierno debería complementar los beneficios destinados a los grandes proyectos con medidas que favorezcan a quienes generan empleo y abastecen al mercado interno.

Bullrich volvió a reclamar medidas económicas destinadas a mejorar las condiciones de los sectores productivos.

El nuevo reclamo se produce apenas días después de otra intervención pública en la que Bullrich había pedido acelerar los resultados del programa económico antes de las elecciones:“No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028”.

En aquella oportunidad, defendió la aplicación de “cambios quirúrgicos” en materia impositiva, tasas de interés y condiciones de financiamiento, pero sostuvo que la recuperación debe alcanzar a trabajadores, comerciantes e industriales antes de la próxima elección presidencial.

La discusión se desarrolla mientras distintos indicadores muestran dificultades para recuperar el empleo formal, el consumo y la actividad industrial. Según las últimas estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 se registró una reducción neta de 32.429 empleadores y 467.989 trabajadores cubiertos por el sistema.