IOMA ante una demanda sanitaria creciente: deudas con prestadores y tratamientos en riesgo.

La continuidad de los tratamientos de afiliados al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) vuelve a concentrar la preocupación de familias y prestadores bonaerenses. Los transportistas de personas con discapacidad advirtieron que podrían suspender sus servicios desde el martes 1.º de diciembre si no reciben los pagos correspondientes a prestaciones adeudadas.

La advertencia coincide con una intimación de los centros de diálisis al Ministerio de Salud bonaerense y con nuevos reclamos de afiliados que denuncian dificultades para acceder a tratamientos, asistencia especializada e insumos médicos.

En paralelo, el presidente de IOMA, Homero Giles, presentó estadísticas sobre el crecimiento de la demanda sanitaria y atribuyó parte de las dificultades financieras del organismo al traslado de prestaciones desde otras coberturas y a la reducción de la intervención del Estado nacional en materia de salud.

Transportistas advierten sobre una posible suspensión desde diciembre

Trabajadores vinculados con centros de día, escuelas especiales y establecimientos de rehabilitación se movilizaron este jueves 26 de noviembre frente a la sede central de IOMA, en La Plata, para reclamar la regularización de los pagos.

Según los testimonios de los manifestantes, algunos transportistas acumulan entre cinco y nueve meses de prestaciones impagas, una situación que dificulta afrontar los gastos de combustible, mantenimiento y reparación de los vehículos.

Durante la reunión con los prestadores, las autoridades de la obra social solicitaron los datos de las facturas pendientes y anticiparon posibles desembolsos para los próximos días, aunque no precisaron los montos que serían abonados.

Prestadores y transportistas protestan en la sede de IOMA.

Los representantes del sector también cuestionaron los plazos de liquidación de las prestaciones correspondientes a los centros de día, para los cuales señalaron que todavía permanecen pendientes los pagos de septiembre, octubre y noviembre.

Ante la falta de un cronograma de cancelación de las obligaciones, los transportistas tenían previsto trasladar este viernes su reclamo al Ministerio de Economía bonaerense.

Una eventual interrupción de los traslados afectaría especialmente a las familias que no cuentan con recursos suficientes para contratar servicios alternativos y garantizar la asistencia de las personas con discapacidad a sus actividades educativas y terapéuticas.

Los tratamientos por discapacidad y las prestaciones judicializadas

Las dificultades también alcanzan a familias que cuentan con resoluciones judiciales para garantizar la cobertura de sus tratamientos.

En San Miguel, Marcela Vasallo denunció que los profesionales que asisten a su hija de 23 años permanecen sin cobrar honorarios desde julio, pese a que la joven cuenta con un amparo judicial obtenido en 2011.

La familia cuestionó una disposición interna de septiembre que, según explicó, modifica los valores reconocidos a los prestadores y establece como referencia los aranceles de IOMA en lugar del nomenclador nacional.

La revisión de las autorizaciones previamente otorgadas ya había motivado, el 2 de octubre, una presentación de la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredón.

El organismo solicitó información sobre los fundamentos y alcances de la Resolución 2047/2026, dictada el 9 de septiembre, que contempla la revisión de autorizaciones vinculadas principalmente con discapacidad, salud mental y asistencia especializada.

IOMA ante una demanda sanitaria creciente: deudas con prestadores y tratamientos en riesgo.

Estos cuestionamientos se incorporan a los conflictos por cuidados domiciliarios y tratamientos que GRUPOLAPROVINCIA.COM viene siguiendo, entre ellos las interrupciones denunciadas durante noviembre en Chivilcoy.

Los centros de diálisis reclaman pagos y actualización de aranceles

La Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales presentó una intimación ante el Ministerio de Salud bonaerense para solicitar la regularización de las obligaciones pendientes y advertir sobre las dificultades económicas que atraviesan los establecimientos.

El presidente de la entidad, Alfredo Casaliva, explicó que los centros mantienen acreencias con distintos financiadores, entre ellos la cartera sanitaria provincial, el programa nacional Incluir Salud e IOMA.

Respecto de la obra social bonaerense, señaló que, si bien realiza desembolsos mensuales, existen facturas pendientes acumuladas desde 2020 que representan una deuda superior a los $2.000 millones, según las estimaciones de la asociación.

El dirigente también cuestionó el retraso en la actualización de los aranceles y explicó que los establecimientos recurren a préstamos, reservas propias e ingresos provenientes de otros financiadores para sostener su funcionamiento.

De acuerdo con las cifras difundidas por la entidad, en territorio bonaerense reciben tratamientos de diálisis 11.429 personas, de las cuales alrededor de 4.812 dependen de los financiadores involucrados en el reclamo.

La presentación establece un plazo de diez días para que el Ministerio de Salud responda, tras el cual los prestadores evaluarán nuevas acciones.

Las demoras y su impacto en la vida cotidiana de los afiliados

Durante los últimos días también trascendieron reclamos individuales relacionados con la asistencia permanente y la provisión de insumos médicos.

IOMA

Entre ellos se encuentra el de Pablo Pérez, referente de La Plata Solidaria, quien denunció siete meses de espera para recibir unas lentes especiales que necesita debido a una afección en las córneas.

Consultadas por la prensa, fuentes de IOMA aseguraron que el trámite estaba resuelto, aunque Pérez todavía desconocía esa respuesta el martes 24 de noviembre.

La obra social también informó que se encontraba revisando la situación de otro afiliado cuya familia denunció siete meses de atraso en los pagos a un asistente.

A estos episodios se suma el reclamo de los familiares de un jubilado de 96 años, quienes señalaron la existencia de una deuda de $9 millones con el geriátrico donde reside.

La explicación de IOMA: más prestaciones sin un crecimiento equivalente del padrón

Durante un encuentro regional realizado en Morón, Giles presentó información sobre la evolución de las prestaciones y la composición de la demanda que recibe la obra social.

Según los datos difundidos por el organismo, IOMA cuenta con aproximadamente 2.148.000 afiliados y su padrón creció apenas un 0,10% en dos años.

Sin embargo, la conducción informó un incremento del 10,1% en prestaciones y provisiones y del 23% en el rubro de medicamentos de alto costo.

Giles vinculó ese comportamiento con una mayor utilización de IOMA por parte de jubilados que también tienen cobertura de PAMI y de trabajadores que dejaron de contratar empresas de medicina prepaga ante las dificultades económicas.

Homero Giles durante un encuentro regional realizado en Morón.

El traslado de demanda desde otras coberturas ya había sido documentado en septiembre, cuando un estudio identificó a 7.533 afiliados que comenzaron a utilizar la obra social provincial para prestaciones que anteriormente canalizaban mediante otras alternativas.

La conducción también atribuyó parte de la presión sobre el sistema sanitario bonaerense a las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei.

Otro aspecto señalado por Giles es el peso económico de las prestaciones judicializadas, que, según las estadísticas del organismo, representan el 21% de la facturación y alcanzan al 5% de los afiliados atendidos.

La evolución de los recursos disponibles también forma parte de los pedidos de información sobre los ingresos y las transferencias que recibió IOMA durante los últimos dos años, presentados por legisladores de la oposición bonaerense.

Con el comienzo de diciembre, las definiciones sobre los desembolsos a transportistas y la respuesta al reclamo de los centros de diálisis serán determinantes para la continuidad de servicios que requieren una cobertura sostenida durante todo el año.