La oposición acusó al Ejecutivo de “perseguir” a quienes hicieron las reparaciones.

La gestión de Esteban Sanzio volvió a sumar un frente de conflicto por el estado de las calles de Baradero. Vecinos se organizaron para tapar pozos, arreglar plazas y colocar bancos. El Municipio respondió con dos cartas documento al concejal opositor Juan Ramos, que acompañó los trabajos. En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA,COM, el edil contó que le exigieron retirar el mobiliario instalado y acusó al Ejecutivo de intentar “perseguir a quien se quiere involucrar”.

Ramos, del bloque Baradero 400 Años, explicó que las intervenciones surgieron de frentistas que ya se habían organizado para pintar plazas, cortar el pasto o reparar baches. Entre los elementos que habían instalado y que, según dijo, el Ejecutivo exigió retirar, mencionó bancos y mesas de ping-pong, damas y ajedrez. “Antes que ser concejal soy un vecino”, señaló.

Como ejemplo de la falta de mantenimiento, afirmó que, a 50 metros de un jardín, había desagües pluviales que llevaban siete años abiertos desde el robo de sus tapas. Al describir el estado de las calles, aseguró que en algunos tramos es prácticamente imposible circular. “Son pozos con restos de calles”, graficó.

El concejal comparó la situación de Baradero con la de municipios cercanos como San Pedro, donde, según su evaluación, hubo mejoras en infraestructura pese a las dificultades económicas. “¿Es solamente el contexto nacional o es la mala administración política?”, planteó.

Ramos también señaló problemas de agua potable, obstrucciones cloacales, falta de alumbrado y demoras en la recolección de residuos. Afirmó que hay tres bombas de agua fuera de servicio y relató que, días atrás, un pedazo de mampostería cayó del techo del hospital municipal junto a una persona que esperaba ser atendida.

El antecedente de la tasa vial y el reclamo por más de $1.000 millones

El reclamo por el mantenimiento de los caminos rurales ya había llevado a la gestión de Esteban Sanzio a la Justicia. En abril, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás ordenó al Ejecutivo municipal que informara cómo utilizó los más de $1.000 millones recaudados por la tasa de red vial. El fallo le dio 30 días para entregar el listado de cheques emitidos, las transferencias realizadas y la matriz de costos utilizada para calcular la tasa.

La Sociedad Rural de Baradero acudió a la Justicia después de presentar reiterados pedidos de información sin respuesta. Buscaba saber si lo recaudado se había destinado al mantenimiento de los caminos rurales. Ramos vinculó ese antecedente con lo que, según aseguró, ocurre en el Concejo Deliberante. Dijo que durante el año impulsó entre 25 y 30 pedidos de informes, que todos fueron aprobados por el cuerpo y que el Ejecutivo no respondió ninguno.

Caminos rurales en Baradero.

Entre los temas por los que pidió explicaciones mencionó el basural a cielo abierto y el emprendimiento inmobiliario Urbano Barrancas. En este último caso, denunció presuntos vertidos cloacales al río y daños en la barranca.

El edil también cuestionó las iniciativas para vender terrenos municipales, cifró el déficit del distrito en $4.000 millones y señaló que el presupuesto local para 2027 rondaría los $44.500 millones. “Es mucha plata en manos mal administradas”, afirmó.

Por último, le reclamó a Sanzio que atienda los problemas que se acumulan en los barrios, desde las calles sin reparar hasta los cortes de agua y la falta de alumbrado. “Uno tiene que atender al vecino como si fuera su propia familia”, sentenció.