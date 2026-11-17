Pablo Garate, intendente de Tres Arroyos (BA)

—Pablo, la semana pasada concretaron el sorteo de 120 viviendas y habías adelantado la intención de entregarlas durante los primeros días de noviembre. ¿Qué fecha manejan actualmente junto al gobierno provincial?

Primero, sí hicimos un sorteo por primera vez en Tres Arroyos. Fue un sorteo histórico: no se entregaron en una comisión cerrada y eso le dio absoluta transparencia e igualdad de oportunidades para todos.

Ahora estamos en el proceso de analizar cada una de las preadjudicaciones con el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. Estamos esperando la visita del gobernador para entregarlas, porque efectivamente es una obra que con mucho esfuerzo se ha hecho entre la Provincia de Buenos Aires y el municipio, así que esperamos que el gobernador nos visite para hacer la entrega.

Nosotros queremos que se entreguen lo más rápido posible, porque la expectativa de la gente, la incertidumbre, las ganas, todo eso es un tema que para nosotros es importante y estamos esperando que se termine el plazo de análisis de las preadjudicaciones para posteriormente entregarlas lo más rápido posible.

—Más de 1.500 familias se inscribieron para acceder a estas viviendas, una cifra que refleja la demanda habitacional. ¿Hay gestiones en marcha con la Provincia para construir nuevos complejos habitacionales?

Nosotros queremos seguir en este camino, porque la política de hábitat no sólo es la vivienda, que claramente es una circunstancia muy importante y muy buena para la constitución de las familias.

Nosotros lo estamos haciendo desde que asumimos, con algunos otros planes que tienen que ver con venta de lotes, con venta accesible de lotes en cuotas para que la gente pueda acceder a un lote y hacer su casa. Con la Provincia también implementamos un programa de mejoras habitacionales que nos permite que la gente que tiene casas y está en condiciones sociales vulnerables las pueda mejorar.

El hábitat es algo más integral, que no es sólo la vivienda. Por supuesto que nos encantaría que vuelva a haber planes sociales y más viviendas, porque lo que vos muy bien decís es que esas 1.524 personas que se inscribieron muestran claramente que, en Tres Arroyos, el tema de la vivienda es uno de los temas más importantes de la agenda pública.

—Por último, Pablo, se acerca el cierre del año y los municipios, como señalabas, siguen enfrentando restricciones presupuestarias. ¿Cuál es hoy la situación financiera de Tres Arroyos?

La situación es complicada: afrontamos escasez de recursos y una coparticipación en baja. Hay que tratar de tener estrategias propias, que es lo que estamos haciendo nosotros: controlando el gasto, tratando de cumplir con los servicios que la gente nos pide y de no dejar a nadie abandonado en esta situación social. Por eso hemos tenido que aumentar el presupuesto en desarrollo social, en salud.

Tratamos de mantener la obra pública, mejorar los servicios y que la gente sienta que los servicios tienen como destinatarios a los vecinos.

Ahora, obviamente que eso trae consecuencias. A veces, cuando vemos las calles y sentimos que hay un bache en una calle, tiene que ver con que estamos en una situación donde hay que priorizar y, lamentablemente, a pesar de que hacemos el esfuerzo y nuestras cuadrillas trabajan y demás, el momento es muy, muy complejo. Es un momento de extrema complejidad en términos de los recursos, por eso hay que seguir trabajando, pero yo creo que, además, vamos a afrontar un año como el que viene muy parecido a este.