Carlos Bevilacqua, intendente de Villarino (BA)

—En distintas entrevistas con GRUPOLAPROVINCIA.COM, usted sostuvo que la autonomía municipal sin suficiencia económica termina siendo una quimera. ¿Cómo se vincula ese planteo con el proyecto de reforma sanitaria que impulsa el gobierno de Axel Kicillof?

Lo venimos diciendo desde hace tiempo. Y ahora sale justamente con esto, que viene con lo que nosotros pregonamos. Por eso yo tampoco puedo acompañar esto. No es un tema ideológico, no es un tema político, si estoy con Kicillof o no estoy con Kicillof.

Es una descripción, un análisis de la norma, que atenta contra un principio básico que para mí es fundamental, que es la autonomía municipal.

Esto, si vos lo leés, viola todo, la autonomía, no tiene nada que ver con la autonomía municipal. Los pone a los intendentes como si fueran unos delegados, unos empleados de la gobernación.

—En este contexto, ¿sigue pensando que existe una decisión política de mantener a los intendentes dependiendo de la provincia?

Sí, vos lo ves en esto. En hechos concretos hasta el día de hoy pasa eso. Por eso nosotros venimos peleando por el tema de autonomía, el respeto a la autonomía municipal y el principio de suficiencia económica.

Pero ahora sale esta cuestión de este proyecto, todo esto va en contra de ese principio, de lo que nosotros venimos defendiendo, venimos pregonando. Inclusive la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia te lo establecen. No se avanza en eso y se retrocede, porque este proyecto retrocede en ese sentido.

Lo que yo escucho de otros espacios políticos es que también hay cuestionamientos, porque, me parece que entierra, que es el final de la vida del municipio: trasladarle esta responsabilidad y esta obligación y no tener los recursos es la sentencia final.

Los municipios no pueden hacerse cargo absolutamente de todo, de responsabilidades primarias. Porque toda la vida escuchamos a los que son ideólogos del liberalismo o más de derecha decir que el Estado debe hacerse cargo de la justicia, la educación y la salud como temas principales.

Y hoy estás viendo que ya no se hace cargo ni de la salud, porque se lo quieren tirar a los municipios, se lo sacan de encima.

Si vos me preguntás también desde el punto de vista político o personal, veo que hay un momento electoral de cara al 2027, donde obviamente el sistema de salud está quebrado en todos lados.