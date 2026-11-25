Sergio Barenghi, intendente de Bragado (BA)



—Intendente, el Presupuesto 2027 ya está en el Concejo Deliberante. ¿Cuáles son las tres prioridades y qué diferencias presenta respecto del presupuesto de este año?

Las prioridades siguen siendo las mismas. La participación del esquema de salud en el presupuesto se ha incrementado en varios puntos, a niveles que ya están fuera de lo normal, fuera de lo que prevé la coparticipación para destinar a salud.

En cuanto a los servicios, prestar un nivel aceptable requiere de mucho esfuerzo y de mucho dinero, porque la maquinaria se va poniendo vieja, se rompe y hay que reparar permanentemente.

Y el esquema de seguridad se presta en conjunto con la policía, pero hay que aportar para el sostenimiento de los móviles y para el combustible, para que esté en funcionamiento. Esos son los tres esquemas en los que tenemos previsto el mayor gasto presupuestario. El resto de las situaciones tratamos de llevarlas con el menor gasto posible.

—Los pagos de PAMI, IOMA y otras coberturas no alcanzan para afrontar el costo de las prestaciones. ¿Qué gestiones han realizado para mejorar esos ingresos y qué respuesta recibieron?

Gestiones de todo tipo, respuesta ninguna. PAMI paga una cápita de hospital que es la misma de hace más de dos años. Con los incrementos que ha habido en este país, que tiene una inflación mentirosa que tal vez no se ve reflejada en pesos, pero que sí aumenta en dólares, los medicamentos y los insumos medicinales han tenido un incremento enorme. Los contratos de los profesionales también, porque hoy por hoy el recurso humano también escasea en cuanto a médicos y profesionales de la salud, así que se va haciendo muy, muy complejo.

De IOMA, tengo que decirlo, tampoco tenemos la respuesta adecuada. El nomenclador de IOMA es muy bajo para los hospitales, porque no cubre los costos de tener a una persona internada. Y las prepagas y las mutuales gremiales también sufren un atraso importante en los pagos, así que no hay ninguna buena noticia para contarte. Todo a cargo del municipio.

A veces yo tengo que estar entre ser intendente y ser director del hospital, porque prácticamente la mitad del presupuesto no alcanza para atender la salud. Y tengo que ver cómo me arreglo sin contar con recursos.

—Esta situación con PAMI e IOMA se repite en otros municipios.

Sí, estuve en una reunión del COSAPRO con el ministro de Salud y con varios intendentes. Todos estamos en una situación similar. No hay mucha diferencia entre uno y otro en cuanto a plantear que es insostenible que los municipios se hagan cargo de la salud en estas condiciones.

—Por último, Sergio, ¿ya decidió si buscará la reelección en 2027?

No, no lo tengo decidido todavía. Todavía estoy en el día a día, estoy trabajando a full para llevar adelante esto de la mejor manera. Sí, lo que tengo ya es la decisión firmemente tomada de acompañar a nuestro gobernador Axel Kicillof para que pueda ser nuestro próximo presidente.

Estoy totalmente convencido de que tenemos la materia prima ideal. Tenemos un hombre que es honesto, algo que no es poca cosa en la política, es trabajador y está siempre atento a la necesidad de los bonaerenses, a pesar de que a veces no tiene los recursos suficientes para responder, más aún porque ha sido saqueado desde la Nación y se le adeuda muchísimo dinero.