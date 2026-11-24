Veinte municipios adhirieron al servicio, en un contexto de pérdida de puestos registrados y cierres industriales.

El gobernador Axel Kicillof presentó el portal Servicio Bonaerense de Empleo, una herramienta destinada a conectar a personas que buscan trabajo con empresas y emprendimientos de la Provincia.

La actividad se realizó este martes en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, junto al ministro de Trabajo, Walter Correa, y la subsecretaria de Empleo, Claudia Lazzaro Prado. El sistema combina búsquedas laborales, formación y articulación con los municipios.

Kicillof afirmó que la demanda de trabajo aumenta por las decisiones nacionales, a las que atribuyó “una crisis histórica en materia laboral”. “Sabemos que la verdadera solución es cambiar un modelo económico que solo mira a los mercados por uno que entienda la realidad que están viviendo miles de familias”, expresó en X.

El gobernador vinculó la presentación con la necesidad de sostener la producción y el empleo. También ratificó que trabajará con las administraciones locales para proteger la actividad industrial, en un escenario que viene generando conflictos por cierres, despidos y suspensiones.

Con el portal Servicio Bonaerense de Empleo, la Provincia suma una gran herramienta para dar respuesta a la demanda de trabajo que día a día se incrementa por las políticas del Gobierno nacional que están generando una crisis histórica en materia laboral. La plataforma conecta empresas y emprendimientos con los trabajadores, ofrece instancias de formación y brindará información sobre los instrumentos de financiamiento de @pMicrocreditos. Sabemos que la verdadera solución es cambiar un modelo económico que solo mira a los mercados por uno que entienda la realidad que están viviendo miles de familias. Por eso, junto a los municipios vamos a seguir haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para proteger la producción, el trabajo y la industria nacional. Para más información se puede ingresar a https://t.co/LWZTMX8HzQ — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 24, 2026

Cómo funciona el Servicio Bonaerense de Empleo

La plataforma está disponible en trabajo.gba.gov.ar/sbe y forma parte de un servicio público y gratuito. Su funcionamiento permite elaborar un currículum, consultar ofertas y postularse a búsquedas, además de acceder a orientación y actividades de formación.

Para los empleadores, el esquema contempla publicar vacantes, identificar perfiles y recibir asistencia para vincularse con personas que buscan incorporarse al mercado laboral. La intermediación incluye el acompañamiento de oficinas municipales y dependencias provinciales.

El servicio también prevé cursos y talleres presenciales y virtuales, destinados a fortalecer habilidades y herramientas para la búsqueda de empleo. La capacitación aparece vinculada con la posibilidad de mejorar la inserción o acompañar cambios de actividad.

La creación administrativa precede a la presentación de este martes. El programa fue establecido mediante la Resolución 252/2026, firmada el 28 de octubre y publicada el 6 de noviembre.Su implementación corresponde a la Subsecretaría de Empleo, con la Dirección Provincial de Empleo a cargo de desarrollar las acciones. La norma también aprobó un reglamento operativo y dispuso que el tratamiento de la información respete las obligaciones de protección de datos personales.

En Tornquist, el industricidio se cobró 160 puestos de trabajo, dejando a esos trabajadores y trabajadoras en la calle. Ese es el modelo del gobierno Nacional. — Walter Correa (@waltercorreaok) November 5, 2026

La presentación incorporó la adhesión de 20 municipios, entre ellos La Plata, Berisso, Ensenada, Luján, Almirante Brown, Chascomús, Ayacucho y Saladillo. La participación local busca acercar la herramienta a las necesidades de cada distrito y conectar la formación con oportunidades disponibles.

Correa destacó que la iniciativa se apoya en “más de 100 delegaciones y subdelegaciones” de la cartera laboral, además de los Centros de Formación Laboral. Esa estructura territorial forma parte del acompañamiento previsto para trabajadores y empleadores.

Durante el encuentro también se firmó un convenio con Provincia Microcréditos. El portal acercará información sobre líneas de financiamiento para emprendedores, trabajadores independientes y unidades productivas bonaerenses.

La propuesta amplía así sus destinatarios: además de quienes buscan incorporarse a una empresa, incluye a personas que desarrollan una actividad propia y necesitan capacitación, orientación o información para financiarla.

Los datos detrás de la demanda de trabajo

El lanzamiento se produce en un mercado laboral con diferencias territoriales. Según el INDEC, durante el segundo trimestre de 2026 la desocupación alcanzó el 7,9% en los 31 aglomerados urbanos relevados.

En los partidos del Gran Buenos Aires, la tasa fue del 8,8%. Allí, además, los ocupados demandantes de empleo representaron el 17,2% de la población económicamente activa, mientras que la subocupación llegó al 12,1%.

La pérdida de empleo registrado aporta otra dimensión. El relevamiento sobre empleadores y trabajadores basado en estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo procesadas por CEPA, contabilizó 32.429 empleadores menos entre noviembre de 2023 y agosto de 2026.

En ese período, el número de trabajadores cubiertos en unidades productivas disminuyó en 467.989. Dentro del registro de empleadores, Buenos Aires presentó la mayor reducción absoluta, con 9.084 menos.

La estadística requiere distinguir la caída neta del registro de un conteo de cierres definitivos: las variaciones también pueden incluir reorganizaciones y cambios en la situación de las empresas. Aun con esa precisión, muestra una contracción de las unidades que sostienen personal declarado.

Axel Kicillof y Walter Correa.

Una convocatoria con intendentes y una disputa política de fondo

La participación municipal también tuvo una dimensión política. Antes del acto, el Frente Renovador había anunciado su acompañamiento a la presentación, después del encuentro por el Día de la Militancia en San Fernando, del que no participaron Kicillof ni su Movimiento Derecho al Futuro.

El diputado Alexis Guerrera había defendido la necesidad de respaldar la gestión y “dejar mezquindades de lado”. Esa señal de acercamiento convivió con las diferencias que el peronismo mantiene sobre candidaturas y reglas electorales para 2027.

Ahí estarán TODOS los intendentes del @FrenteRenovador porque la UNIDAD es fundamental, porque a la gestión hay que defenderla y porque hay que dejar mezquindades de lado y apoyar el esfuerzo de cada compañero y compañera. https://t.co/LAyIpYBbtS — Alexis Guerrera (@AlexisGuerrera) November 19, 2026

En la presentación del portal, Kicillof volvió a colocar el eje en el contraste con Nación. “Junto a los municipios vamos a seguir haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para proteger la producción, el trabajo y la industria nacional”, afirmó.

El nuevo servicio concentra una parte de esa respuesta: facilitar búsquedas, acompañar trayectorias y acercar herramientas de capacitación y financiamiento.