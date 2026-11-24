La carrera peronista por la Gobernación bonaerense suma una definición que combina aspiraciones electorales y una discusión sobre el peso de los intendentes.

La carrera peronista por la Gobernación bonaerense en 2027 suma una definición que combina aspiraciones electorales y una discusión sobre el peso de los intendentes. Leonardo Nardini volvió a plantear su intención de suceder a Axel Kicillof y reclamó que la próxima conducción provincial surja de dirigentes con experiencia de gestión territorial.

“Es hora de que un bonaerense se ponga al frente de la Gobernación”, afirmó el jefe comunal de Malvinas Argentinas durante un plenario en Marcos Paz, ante referentes de ese distrito, General Las Heras y Navarro.

La intervención llega cuando el peronismo intenta ordenar dos discusiones que avanzan en paralelo: quién representará al espacio en la Provincia y cómo se resolverá esa candidatura. Nardini defiende las PASO, amplía sus recorridas y conserva una responsabilidad en la estructura partidaria: la presidencia de la Junta Electoral del PJ bonaerense.

La experiencia municipal como argumento para competir

En Marcos Paz, Nardini reivindicó a los municipios como la primera instancia estatal a la que recurren los vecinos cuando necesitan una respuesta. Desde esa posición, sostuvo que los intendentes deben tener protagonismo en la definición de la próxima etapa provincial.

También defendió la posibilidad de que existan varios aspirantes dentro del peronismo. Su planteo propone mantener la unidad del espacio sin impedir la competencia y que las diferencias se resuelvan mediante las primarias, para “que elija la gente”.

La aspiración no comenzó con este plenario. En octubre ya había manifestado públicamente su voluntad de competir, después del respaldo que le dio el diputado provincial Luis Vivona. Su trayectoria combina la conducción municipal iniciada en 2015 con el paso por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense durante la primera gestión de Kicillof.

En su exposición también cuestionó el programa económico nacional y presentó la administración local como un ejemplo de responsabilidad fiscal compatible con inversión en obra pública, salud, educación, deporte y cultura. Esa combinación forma parte del perfil con el que busca proyectarse fuera de Malvinas Argentinas.

Ahora en Marcos Paz, manteniendo un encuentro con el intendente @mmpcurutchet para intercambiar miradas sobre los desafíos de la gestión local y compartir experiencias 🤝. Vamos a nutrirnos de su gestión al visitar espacios que reflejan la identidad, la memoria y el desarrollo deportivo de la comunidad. — Leo Nardini (@Nardini_Leo) November 20, 2026

Recorridas, interlocutores y una conexión nacional

El plenario se incorpora a una agenda de encuentros con intendentes que este medio viene siguiendo. Durante noviembre, Nardini visitó Chivilcoy, Bolívar y Olavarría, donde conversó sobre infraestructura, producción y gestión municipal.

En Chivilcoy, el intendente vecinalista Guillermo Britos elogió su trayectoria y expresó: “Ojalá tenga la suerte de hacerlo también en la provincia”. En Bolívar, Eduardo “Bali” Bucca sostuvo que “Malvinas es un ejemplo de gestión”. Los reconocimientos amplían sus interlocutores, aunque no equivalen a acuerdos electorales formalizados.

La construcción tiene una conexión nacional cada vez más visible con Sergio Uñac. El 17 de noviembre, ambos compartieron una actividad por el Día de la Militancia en Lobos, donde el senador y exgobernador de San Juan ratificó sus aspiraciones presidenciales.

Allí también se discutieron las reglas: Uñac planteó que, si se eliminaran las PASO, los órganos del PJ deberían establecer un mecanismo de selección mediante una interna o una instancia de consenso. El vínculo entre ambos conecta la recorrida bonaerense con una competencia nacional que tampoco tiene candidato definido.

Leo Nardini junto a Sergio Uñac en Lobos.

La Junta Electoral, una responsabilidad en medio de la carrera

La proyección de Nardini también tiene una dimensión partidaria. El Congreso del PJ bonaerense, realizado el 21 de noviembre en La Plata, ratificó su continuidad al frente de la Junta Electoral. El acuerdo ubicó a Máximo Kirchner al frente del Congreso partidario, mientras Kicillof conserva la presidencia del Consejo Provincial.

El entendimiento institucional reunió al Movimiento Derecho al Futuro, La Cámpora y la Liga de Intendentes, pero dejó pendientes las definiciones electorales. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, señaló que el MDF mantendrá la orientación de discutir las representaciones y postulaciones durante 2027.

En este contexto, la defensa de las primarias que expresó Nardini coincide con posiciones de otras corrientes del peronismo. El Frente Renovador, La Cámpora y el Ejecutivo bonaerense respaldaron su continuidad, aunque mantienen diferencias sobre los liderazgos y las preferencias electorales.

El jefe del bloque de Fuerza Patria en Diputados, Facundo Tignanelli, resumió esa necesidad: “El peronismo necesita de las PASO”. También advirtió que “no hay hoy un nivel de síntesis en las candidaturas”. Desde el massismo, Alexis Guerrera planteó que una eventual suspensión nacional podría llevar a negociar una candidatura presidencial común sin impedir una competencia bonaerense por la Gobernación.

La distinción tiene un fundamento normativo. Buenos Aires cuenta con su propio régimen, establecido por la Ley 14.086. La Ley 15.522 suspendió las primarias por única vez durante 2025: aquella decisión no constituye una suspensión automática para 2027. Una modificación del sistema nacional tampoco elimina por sí sola las elecciones provinciales.

Por eso, el escenario de una interna exclusivamente partidaria continúa siendo una posibilidad condicionada a decisiones que todavía deben tomarse. La carrera de Nardini avanza mientras esa discusión permanece abierta.

El Congreso del PJ bonaerense, realizado el 21 de noviembre en La Plata, ubicó a Máximo Kirchner al frente del Congreso partidario, mientras Kicillof conserva la presidencia del Consejo Provincial.

Una sucesión con varios aspirantes y sin acuerdo común

El reclamo territorial tampoco pertenece a un solo dirigente. La discusión sucesoria ya reúne recorridas, postulaciones y armados de distintas corrientes. La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, expresó su intención de competir y desplegó el espacio Reconquista. Gustavo Menéndez, de Merlo, también manifestó aspiraciones. En la Liga de Intendentes, además, aparecen nombres como Federico Otermín y Federico Achával.

El MDF conserva sus propias figuras, entre ellas Gabriel Katopodis, Julio Alak y Carlos Bianco, mientras que en La Cámpora suena Mayra Mendoza y por el Frente Renovador Juan Andreotti.

En ese tablero, Nardini busca convertir la gestión municipal, las recorridas y los vínculos partidarios en respaldo provincial. El PJ logró repartir responsabilidades internas, pero todavía debe resolver cuánto pesarán los intendentes en esa decisión. La defensa de las PASO expresa también esa disputa: competir por la sucesión sin dejar su definición únicamente en manos de las conducciones.