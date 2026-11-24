Mario Roberto Santucho.

El homenaje a Mario Roberto Santucho, previsto para el próximo 10 de diciembre en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), generó una serie de cruces entre dirigentes políticos bonaerenses que volvieron a poner en discusión la violencia política de los años setenta, las políticas de memoria y los alcances de la autonomía universitaria.

Legisladores de La Libertad Avanza (LLA), la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica repudiaron el reconocimiento al exjefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), mientras representantes del Frente de Izquierda – Unidad y de Unión por la Patria defendieron la realización de la actividad y cuestionaron el pedido de suspensión formulado por el Gobierno nacional.

La iniciativa fue declarada de interés institucional por el Consejo Directivo de Ciencias Sociales el 27 de octubre e incluye la instalación de una escultura dedicada a Santucho, a cincuenta años de su muerte y desaparición durante la última dictadura militar.

La Libertad Avanza respaldó el pedido de suspensión y reclamó sanciones

El presidente del bloque de senadores bonaerenses de LLA, Carlos Curestis, acompañó el reclamo del Ejecutivo nacional para impedir la realización del acto y pidió que las autoridades universitarias brinden explicaciones.

“La universidad pública no puede convertirse en un espacio para reivindicar a quienes eligieron el terrorismo y la violencia”, expresó el legislador provincial.

Curestis también cuestionó lo que considera una interpretación selectiva de la memoria histórica y sostuvo que los reconocimientos institucionales no deberían naturalizar las acciones armadas desarrolladas durante la década de 1970.

Curestis, presidente del bloque de senadores bonaerenses de LLA.

En la misma línea se pronunció el diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza en territorio bonaerense, Sebastián Pareja, quien cuestionó a las autoridades de Ciencias Sociales y calificó la iniciativa como una reivindicación del terrorismo.

El titular del partido libertario en Buenos Aires apuntó especialmente contra la elección del 10 de diciembre, fecha en la que se conmemora la recuperación democrática de 1983, y cuestionó la utilización de recursos de la universidad pública para desarrollar el homenaje.

Pareja fue más allá del pedido de suspensión y sostuvo que debería solicitarse la destitución de las autoridades universitarias que impulsaron o respaldaron la iniciativa, a la que consideró una posible apología del delito.

Radicales y representantes de la Coalición Cívica reivindicaron el Nunca Más

El rechazo también reunió a dirigentes de fuerzas opositoras al gobierno de Javier Milei.

El presidente del bloque UCR + Cambio Federal en la Cámara de Diputados bonaerense, Diego Garciarena, apeló al artículo 36 de la Constitución Nacional para fundamentar su posición y recordó las acciones del ERP durante gobiernos constitucionales.

El legislador calificó el homenaje como inadmisible y sostuvo que los reconocimientos institucionales constituyen mensajes hacia las generaciones futuras.

“Reconocer méritos a quienes atentaron contra la democracia implica romper el acuerdo que significó el NUNCA MÁS y un grave retroceso en la consolidación democrática”, afirmó.

Por su parte, el senador nacional por Buenos Aires Maximiliano Abad también centró sus cuestionamientos en la fecha elegida para la actividad.

“El 10 de diciembre es de la democracia. En 1983 elegimos dejar atrás la violencia y volver a las instituciones”, manifestó el dirigente radical.

Abad reivindicó las políticas de memoria, verdad y justicia, pero consideró incompatible el homenaje a Santucho con la conmemoración del retorno democrático.

Abad en X.

A los pronunciamientos se sumó el presidente del bloque de la Coalición Cívica en Diputados bonaerense, Andrés De Leo, quien repudió la resolución del Consejo Directivo y recordó que el ERP desarrolló acciones armadas durante gobiernos elegidos por el voto popular.

El diputado consideró especialmente grave que la actividad coincida con el aniversario de la asunción presidencial de Raúl Alfonsín.

De Leo en X.

La izquierda defendió el homenaje y denunció un intento de censura

Desde el Frente de Izquierda, el diputado bonaerense Christian Castillo cuestionó los pedidos de suspensión y los vinculó con lo que considera una ofensiva contra las políticas de memoria y las organizaciones que reivindican la militancia revolucionaria de los años setenta.

El dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) recordó que los restos de Santucho nunca fueron restituidos a sus familiares y señaló que esa situación continúa siendo objeto de reclamos.

Castillo también reconoció las diferencias históricas entre la corriente trotskista a la que pertenece y la estrategia política y militar del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el ERP.

Sin embargo, defendió el reconocimiento a Santucho y sostuvo que el acto tiene un alcance generacional, vinculado con quienes militaron por una transformación socialista de la sociedad.

El legislador de la Tercera Sección Electoral relacionó los cuestionamientos con otras controversias recientes, como las campañas para retirar murales dedicados al Che Guevara de universidades nacionales y la propuesta de modificar el nombre de la estación Rodolfo Walsh del subte porteño.

“Defendamos el homenaje. La censura no puede permitirse”, concluyó.

La diputada nacional bonaerense Romina Del Plá, del Partido Obrero, también respaldó la reivindicación de la militancia revolucionaria de los setenta y cuestionó los pronunciamientos de sectores vinculados con las Fuerzas Armadas.

La legisladora contrapuso las convicciones políticas de aquella generación con la impunidad de quienes participaron de secuestros, torturas y desapariciones durante la última dictadura.

Juan Marino diferenció la resistencia a las dictaduras de la lucha armada contra gobiernos democráticos

Desde Unión por la Patria, el diputado nacional por Buenos Aires Juan Marino difundió un extenso pronunciamiento en el que defendió la autonomía universitaria y cuestionó la utilización de la controversia para justificar las políticas de financiamiento del Gobierno nacional.

Juan Marino.

El legislador planteó una distinción entre la resistencia armada contra regímenes dictatoriales y las acciones desarrolladas contra autoridades elegidas democráticamente.

Para fundamentar su posición, recurrió a los artículos 21 y 36 de la Constitución Nacional, especialmente al derecho de resistencia frente a quienes ejecutan actos de fuerza contra el orden institucional.

Marino también expresó diferencias con la estrategia del PRT-ERP, tanto por su orientación militarista como por su posición frente al gobierno constitucional surgido de las elecciones de 1973.

Al mismo tiempo, rechazó la denominada teoría de los dos demonios y reivindicó las conclusiones judiciales sobre el carácter sistemático del terrorismo de Estado.

El diputado vinculó la controversia con el debate contemporáneo sobre las políticas de seguridad y advirtió sobre los riesgos de extender la calificación de terrorismo a organizaciones políticas y sociales.

El pedido del Gobierno nacional y la definición pendiente de la UBA

La controversia escaló luego de que el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, solicitara formalmente al Rectorado de la UBA impedir el homenaje y evaluar sanciones contra sus promotores.

La presentación fue remitida por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, al rector Ricardo Gelpi.

Dentro de la propia universidad también surgieron diferencias. La decana de Ciencias Sociales, Ana Josefina Arias, defendió la iniciativa, mientras que el vicerrector Emiliano Yacobitti rechazó el reconocimiento y anunció que impulsará un pronunciamiento del Consejo Superior.

Por su parte, Mario Santucho, hijo del exdirigente del ERP, ratificó la convocatoria y explicó que la propuesta surgió de un colectivo cultural del sur del conurbano bonaerense.

Con la autonomía universitaria como límite a las atribuciones del Ejecutivo nacional, la discusión institucional tendrá una nueva instancia este miércoles 25 de noviembre, cuando se reúna el Consejo Superior de la UBA.