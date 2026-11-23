El turismo cerró el fin de semana largo por el Día de la Soberanía con menos viajeros, estadías más cortas y una caída del consumo. Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 1.410.000 turistas se movilizaron por el país y generaron un impacto económico directo de $332.557 millones, en un escenario atravesado por presupuestos ajustados y una mayor búsqueda de alternativas accesibles.

La cantidad de viajeros retrocedió 17,4% respecto del mismo feriado de 2025, mientras que el gasto turístico total cayó 30,3% en términos reales. La comparación requiere considerar que este año el descanso tuvo tres días, frente a los cuatro del año pasado. CAME también identificó la cercanía con los feriados extraordinarios por la visita del papa León XIV, a principios de noviembre, como otro factor que incidió en el movimiento.

El gasto diario también retrocedió

La reducción del consumo no respondió solamente a la menor duración del feriado o a la caída en la cantidad de turistas. El gasto promedio diario por persona alcanzó los $118.770, un 3,1% menos que en 2025 descontada la inflación, lo que muestra un retroceso también en el desembolso individual durante cada jornada de viaje.

La estadía promedio fue de dos días, por debajo de los 2,3 días del mismo feriado del año pasado, aunque levemente superior a los 1,8 días registrados durante el descanso del 12 de octubre. La combinación de menos visitantes, viajes más breves y un consumo diario inferior explicó la contracción del gasto total.

Según el informe, las restricciones de ingresos y la menor cantidad de días disponibles condicionaron las posibilidades de realizar viajes extensos. En ese contexto, ganaron espacio los destinos próximos al lugar de residencia y las actividades que permitieron controlar el presupuesto durante la estadía.

Escapadas cercanas y propuestas gratuitas

Las ferias, los espectáculos gratuitos, los espacios naturales y las actividades al aire libre ofrecieron opciones para quienes buscaron aprovechar el descanso sin incrementar demasiado el gasto familiar. La elección del destino, el alojamiento y las propuestas recreativas estuvo atravesada por la necesidad de encontrar alternativas accesibles.

El movimiento también se apoyó en fiestas populares, acontecimientos deportivos y actividades culturales. Sin embargo, esas convocatorias no produjeron un resultado uniforme: mientras algunas localidades alcanzaron niveles elevados de ocupación gracias a eventos específicos, otras registraron una demanda moderada.

CAME describió un comportamiento más heterogéneo que el observado en octubre, con actividad concentrada en determinadas localidades y celebraciones. Para los destinos, el desafío no fue únicamente atraer visitantes, sino conseguir que permanecieran más tiempo y ampliaran su consumo en los comercios y servicios locales.

Las visitas por el día sostuvieron parte del movimiento

Los excursionistas, que se desplazan sin pernoctar, tuvieron un papel relevante en numerosas localidades. Sus visitas contribuyeron a sostener la gastronomía, el comercio y las actividades recreativas, aunque con un impacto diferente al de los turistas que contrataron alojamiento.

En Santa Fe, por ejemplo, se estimaron más de 75.000 excursionistas, frente a unos 37.000 turistas alojados. Esa diferencia muestra que una parte importante del movimiento quedó fuera de los indicadores tradicionales de ocupación hotelera.

Las propuestas locales también estimularon los desplazamientos de los propios residentes dentro de cada provincia. Ese turismo de cercanía permitió distribuir parte del consumo hacia pequeñas localidades y emprendimientos regionales, aunque su alcance resulta más difícil de cuantificar que el de los viajes con pernocte.

Reservas de último momento y diferencias entre destinos

La planificación flexible volvió a caracterizar las decisiones de viaje. En distintos puntos del país, los operadores turísticos señalaron que las reservas se concentraron cerca de la fecha de salida, lo que dificultó anticipar los niveles definitivos de ocupación y obligó a los prestadores a ajustar sus expectativas durante el fin de semana.

Esta modalidad favoreció las escapadas espontáneas y los desplazamientos cortos, pero también generó incertidumbre entre alojamientos y servicios turísticos. A su vez, los presupuestos variaron según el destino, la duración de la estadía y las actividades elegidas.

El informe advirtió que los relevamientos provinciales utilizan metodologías diferentes para medir el gasto. Algunos incluyen transporte, gastronomía y entretenimiento, mientras que otros consideran únicamente determinados servicios. Por eso, las cifras de cada jurisdicción no necesariamente permiten una comparación directa.

Qué dejó el balance acumulado de 2026

En lo que va del año se registraron 10 fines de semana largos, sin incluir los feriados extraordinarios por la visita del Papa. Para elaborar el balance acumulado, CAME también excluyó el descanso del 9 de julio, que coincidió con las vacaciones de invierno.

Así, en los nueve fines de semana largos considerados se movilizaron 14.339.094 turistas, con una estadía promedio de 2,3 días y un gasto diario por persona de $111.537. El impacto económico acumulado superó los $3,7 billones.

Con el verano próximo, numerosos destinos intensificaron sus promociones y ofrecieron descuentos y beneficios para incentivar reservas. El último feriado dejó un panorama de menor gasto real, viajes breves y demanda desigual, en el que las restricciones de ingresos limitaron el consumo y la menor duración del descanso también pesó sobre el balance interanual.