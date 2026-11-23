El Gobierno mantiene restricciones para homologar acuerdos salariales que superan su pauta de aumentos, una decisión cuestionada por distintos sindicatos que vuelve a poner en discusión las posibilidades de recuperar el consumo. Con una demanda debilitada, el debate enfrenta dos interpretaciones: quienes consideran que mayores ingresos podrían estimular la actividad y quienes advierten que también podrían trasladarse a los precios.

El interrogante no se limita a cuánto pueden aumentar las remuneraciones. También incluye qué destino tendría ese dinero adicional, en un contexto en el que las deudas condicionan las decisiones de los hogares.

El techo salarial que cuestionan los sindicatos

Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) señalan que la pauta del 2% funciona como un límite para obtener la homologación de los acuerdos.

El cuestionamiento gremial apunta a que una pauta vinculada con la inflación deja poco espacio para recuperar el poder de compra perdido. A esa dificultad se suman las condiciones económicas que, según describen desde los sindicatos, también limitan la disposición de las empresas a otorgar incrementos.

Uno de los conflictos involucra a la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA). El gremio sostiene que la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, rechaza homologar un nuevo acuerdo paritario. En este caso, el argumento señalado es una cuestión judicial relacionada con la validez de las autoridades sindicales.

La disputa derivó en un tenso cruce entre el titular de UTHGRA, Luis Barrionuevo, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, cuya cartera tiene bajo su órbita a Trabajo. Aunque se inscribe en el malestar por las trabas a los acuerdos, el conflicto gastronómico presenta un fundamento específico que lo diferencia del debate general sobre el techo salarial.

¿Una mejora de los salarios podría reactivar el consumo?

Sebastián Menescaldi, director de la consultora EcoGo, se mostró favorable a permitir los incrementos y sostuvo que el componente salarial “no es inflacionario”. Su argumento se apoya en las dificultades que atraviesa la demanda y en la posibilidad de que mayores ingresos ayuden a recuperar actividad.

“Hay debilidad en la demanda. Si viene un poco más de salario, podría incluso reactivar la economía sin generar una distorsión en los precios”, afirmó. Desde esa perspectiva, una recomposición de las remuneraciones podría aportar al consumo sin desencadenar necesariamente una nueva presión inflacionaria.

La discusión se produce en un escenario de dificultades para sostener los gastos cotidianos. Como informamos en GrupoLaProvincia.com, el deterioro del empleo y las restricciones que enfrentan los trabajadores para llegar a fin de mes también condicionan la demanda de los hogares.

La advertencia sobre los costos y los precios

Camilo Tiscornia, economista y director de C&T Asociados, planteó una mirada diferente. Consideró que el Gobierno puede presionar o negociar con los sindicatos para establecer una referencia salarial, pero señaló que las remuneraciones tienen un “doble rol”: son ingresos para los trabajadores y costos para las empresas.

Para el economista, esa relación obliga a contemplar el riesgo de que los aumentos se trasladen a los precios y reduzcan el efecto de la mejora salarial. “Entrás en una carrera en la que lo que cobran las personas lo tienen que destinar a pagar los precios más altos que cobran las empresas”, explicó.

Tiscornia sostuvo que existen límites tanto para la intervención oficial como para los reclamos sindicales. “Hay un límite en todo lo que se pueda jugar con esto, ya sea por lo que quiera presionar el Gobierno para contener la paritaria como por lo que pudieran querer pedir los sindicatos”, agregó.

La mirada empresarial sobre inversión y salarios

Entre las opiniones vinculadas con las empresas también aparecen distintos enfoques. Una de las firmas consultadas ubicó la discusión sobre los aumentos principalmente en las condiciones de cada sector o compañía, lo que supone márgenes diferentes para afrontar una recomposición.

José Segura, economista jefe de PwC Argentina, sostuvo que, si se homologara un incremento salarial, se convalidaría con emisión monetaria o se generaría una “distorsión en los precios relativos que implicaría ruido en la asignación de recursos”. Esa es su interpretación sobre los posibles efectos de flexibilizar la pauta.

El especialista vinculó una mejora duradera de las remuneraciones con el aumento de la productividad. “La única manera de mejorar sostenidamente la productividad y, en consecuencia, los salarios, es a partir de la inversión. Para eso, sostener el proceso de estabilización macroeconómica es fundamental”, afirmó.

Las deudas, otro límite para la recuperación de las compras

Felipe Couyoumdjian, director comercial de TMF Trust Argentina, introdujo otro elemento: los ingresos adicionales podrían utilizarse para precancelar créditos antes que para aumentar el consumo. Su análisis pone el foco en los compromisos financieros que arrastran los hogares y en cómo influyen sobre sus decisiones.

“No tanto por la tasa, sino porque mucha gente no quiere acumular deuda y la percibe como un obstáculo para su próxima compra importante”, explicó. Por ese motivo, se mostró cauteloso sobre una recuperación de las compras: “Creo que seguiría relegado. Hay sectores con un perfil de compra más impulsivo, pero no veo volumen en ese segmento”.

Así, flexibilizar el techo a las paritarias no tiene un resultado asegurado para los especialistas consultados. Mientras algunos ven margen para estimular la actividad con mejores salarios, otros anticipan presión sobre los costos o una prioridad por cancelar deudas. El reclamo sindical por recuperar poder adquisitivo sigue abierto, junto con la discusión sobre cuánto condiciona la pauta oficial la recuperación del consumo.