La CGT se movilizará el jueves 26 de noviembre ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) para reclamar una solución a la crisis financiera de las obras sociales. La decisión forma parte de un calendario de protestas que también contempla ceses de actividades de dos o cuatro horas, con asambleas en los lugares de trabajo, para mediados de diciembre, mientras un eventual nuevo paro general quedaría para el año próximo.

La estrategia fue acordada el jueves por la mesa chica cegetista durante una reunión en la sede del Sindicato del Seguro, ubicada en Carlos Pellegrini 575. Aunque avanzaron con las medidas, los principales dirigentes mantienen la expectativa de una convocatoria del Gobierno al diálogo, una instancia que se reabrió durante la visita del Papa.

Participaron los tres cotitulares de la central: Jorge Sola, del Sindicato del Seguro; Cristian Jerónimo, de empleados del vidrio; y Octavio Argüello, de Camioneros. También estuvieron Héctor Daer, de Sanidad; Sergio Romero, de UDA; Sergio Sasia, de la Unión Ferroviaria; y Guillermo Moser, de Luz y Fuerza, entre otros. Andrés Rodríguez, de UPCN, y Gerardo Martínez, de UOCRA, estuvieron ausentes con aviso; este último se encuentra en Suiza, en la Organización Internacional del Trabajo.

Obras sociales: el reclamo por prestaciones y financiamiento

La marcha tendrá como destino la sede de la SSS, en Bartolomé Mitre al 400. Los equipos técnicos de la CGT describen como “casi terminal” la situación financiera del sistema y advierten sobre cortes de prestaciones y dificultades para cumplir con los pagos. Según ese diagnóstico, los sindicatos deben destinar recursos propios para sostener la atención médica, lo que también compromete su funcionamiento.

Los dirigentes mantuvieron tres reuniones reservadas con el ministro de Salud, Mario Lugones, en la sede de UOCRA. Sin embargo, aseguran que todavía no recibieron respuestas a las propuestas presentadas. El último encuentro se realizó a fines de septiembre y, de acuerdo con las fuentes sindicales, las dificultades se profundizaron desde entonces.

Uno de los principales cuestionamientos se concentra en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que recibe aportes de trabajadores y empleadores para financiar reintegros a las obras sociales. Según las estimaciones gremiales, alrededor del 90% de esos recursos se destina a prestaciones por discapacidad, con un gasto mensual cercano a los $160.000 millones y un promedio próximo al millón de pesos por afiliado que requiere esas prestaciones.

La CGT sostiene que esa distribución deja escaso margen para reintegrar gastos de alta complejidad y medicamentos de mayor costo. Por eso, propuso que las áreas estatales correspondientes aporten al fondo los recursos para cubrir transporte y educación de las personas con discapacidad. El planteo también había sido presentado, sin éxito, durante el gobierno de Alberto Fernández.

La denuncia anunciada contra Caputo

La movilización se desarrollará también en un escenario de iniciativas sindicales por fuera de la conducción cegetista. Luis Barrionuevo, de gastronómicos, anunció que unos 50 gremios harán una presentación judicial contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Las organizaciones denuncian una supuesta retención de $688.000 millones que, según su reclamo, corresponden al sistema de obras sociales. La presentación anunciada suma presión sobre el Gobierno y forma parte de la disputa por los recursos necesarios para sostener las prestaciones médicas.

Cómo será la protesta de diciembre

Para mediados de diciembre, la CGT prepara una interrupción parcial de tareas de dos o cuatro horas, durante la cual los trabajadores permanecerán en sus establecimientos y participarán de asambleas. La conducción diferencia esa modalidad de un paro general y busca que el reclamo tenga visibilidad sin provocar la pérdida del salario del día o del presentismo.

Esa preocupación ya había aparecido a fines de octubre, cuando la mesa chica ampliada resolvió postergar otra huelga general. “No se le puede joder la vida a la gente”, sostuvo entonces uno de los dirigentes al defender acciones que no trasladaran un costo adicional a quienes adhirieran.

También pesa una evaluación política: algunos referentes consideran que otra huelga general no llevaría a Javier Milei a modificar sus medidas y podría ser utilizada por el Presidente para confrontar con la central obrera y fortalecer su proyecto de reelección.

La CGT ya realizó cuatro paros generales contra la gestión de Milei. Un eventual quinto quedaría para el año próximo. Por ahora, el calendario combina la marcha del 26 de noviembre con las asambleas de diciembre, cuya fecha y duración definitiva todavía deben precisarse.