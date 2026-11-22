Kioscos que cierran y almacenes bajo presión: la crisis del consumo en los barrios.

Los kioscos de barrio atraviesan una reducción de su presencia comercial en la Argentina. La Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) aseguró que más de 53.000 locales cerraron durante los últimos tres años, en un escenario de menor consumo, aumentos de costos y competencia creciente de otros formatos. El retroceso alcanza a un tipo de negocio históricamente ligado a las compras cotidianas y de paso.

Según la entidad, el país pasó de unos 112.000 kioscos a menos de 59.000. El vicepresidente de UKRA, Ernesto Acuña, estimó que desaparecen alrededor de 50 establecimientos por día y sostuvo que la caída de las ventas es comparable con la registrada durante la crisis de 2001. La dimensión del fenómeno surge del relevamiento sectorial difundido este sábado 21 de noviembre.

Del mostrador lleno a las compras de menor valor

La presión sobre el kiosco tradicional combina menos clientes, tickets más pequeños y dificultades para afrontar gastos fijos. Alquileres, electricidad y otros servicios siguen pesando sobre locales que no siempre pueden trasladar los aumentos de costos a sus precios sin perder ventas. Al mismo tiempo, las cadenas de kioscos y franquicias compiten por ubicaciones, horarios y volumen de comercialización.

Acuña también advirtió que numerosos productos dejaron de venderse exclusivamente en estos negocios: golosinas en farmacias, bebidas en heladerías y otros artículos en supermercados y autoservicios. Para la entidad, esa competencia se suma al debilitamiento de las compras espontáneas, una de las bases del comercio de cercanía.

El impacto aparece en los testimonios de quienes atienden detrás del mostrador. Claudio Páez, kiosquero del barrio porteño de Almagro desde hace 14 años, afirmó que sus ventas cayeron un 40% interanual. "Hoy la gente solo lleva ofertas y promociones, la marca es algo secundario", describió. Se trata de la experiencia de su negocio, que refleja una de las dificultades señaladas por el sector.

Menos golosinas y un consumo que se concentra en lo indispensable

Las últimas mediciones de la consultora Scentia muestran que el consumo masivo registró en octubre de 2026 una suba interanual del 0,9%, la primera del año tras nueve meses consecutivos de retrocesos. Sin embargo, el acumulado de enero a octubre todavía presenta una caída del 2,3% respecto del mismo período de 2025.

En particular, los kioscos y comercios tradicionales registraron una mejora interanual del 1,6% en octubre, aunque acumulan una contracción del 2% en los primeros diez meses del año. Los números reflejan una recuperación puntual que todavía no alcanza para revertir las pérdidas acumuladas del consumo.

Kioscos que cierran y almacenes bajo presión: la crisis del consumo en los barrios.

Las compras impulsivas se vieron particularmente afectadas. Los registros citados por el sector señalan bajas en golosinas y snacks de consumo inmediato durante distintos meses del año. Páez explicó que chocolates, bombones y paquetes de caramelos se volvieron más difíciles de vender, mientras algunos clientes buscan unidades más económicas o promociones que permitan gastar menos.

El cambio excede la elección entre una marca y otra: también se reduce la cantidad comprada. Para un negocio que depende de operaciones frecuentes y montos relativamente bajos, perder ventas al paso impacta sobre la caja diaria y complica la reposición de mercadería.

CAME: menos ventas y cautela entre los comerciantes

El último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), correspondiente a octubre, registró una caída real del 1,6% interanual en las ventas minoristas pyme. Aunque hubo una leve mejora del 0,3% respecto de septiembre, el balance de enero a octubre acumuló una contracción del 2%.

Informe CAME.

Entre los siete rubros analizados, alimentos y bebidas retrocedió un 3,5% interanual, mientras farmacia bajó un 3,7% y ferretería y materiales para la construcción, un 3,4%. El informe muestra una demanda orientada a compras necesarias, de bajo valor, y un movimiento comercial que pierde fuerza cuando los ingresos familiares se agotan.

Informe CAME.

La situación también se refleja en las respuestas de los comerciantes: el 41% dijo que su negocio había empeorado respecto de un año atrás, frente a un 7,1% que informó mejoras. Además, el 54,9% consideró que no era un buen momento para invertir. En contraste, las ventas online de comercios con locales físicos crecieron un 17,7% interanual, señal de que la evolución difiere según el canal.

Informe CAME.

Mayoristas y almacenes sienten el cambio de hábitos

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) también describió una demanda retraída. En un comunicado del 12 de noviembre, retomó los datos de Scentia y señaló que el canal mayorista había sufrido una baja mensual del 6,7% en septiembre. Las bebidas sin alcohol registraron una caída interanual del 21,1% dentro de ese canal.

Para impulsar operaciones antes de las fiestas, CADAM organizó una semana de descuentos del 16 al 23 de noviembre con unos 200 locales adheridos. La iniciativa buscó alcanzar tanto a consumidores como a pequeños comercios que se abastecen en mayoristas, entre ellos kioscos, almacenes y autoservicios.

Desde la Confederación General Almacenera (CGA), su vicepresidente Fernando Savore describió un comportamiento que también se observa en los negocios de cercanía: familias que compran solamente lo necesario para cada comida, comparan precios y eligen segundas marcas o productos elaborados por pymes. En una entrevista del 17 de noviembre señaló que los clientes minimizan sus compras y priorizan artículos indispensables.

Los almacenes, sin embargo, no muestran exactamente el mismo panorama que los kioscos. Savore sostuvo en octubre que parte de la clientela volvió a los comercios de proximidad y describió caídas menores que las de los hipermercados, gracias a la compra diaria y a una oferta más ajustada al bolsillo. Aun así, los comerciantes enfrentan dificultades para reponer stock y sostener los costos.

En esos negocios también persiste el fiado, utilizado por vecinos que necesitan unos días hasta cobrar sus ingresos. Para los almaceneros, esa práctica ayuda a conservar clientes, pero puede dejar dinero pendiente de cobro cuando llega el momento de reponer productos o pagar servicios.

Un reclamo por la supervivencia del comercio barrial

Frente a la reducción de establecimientos, UKRA pidió medidas de protección para los kioscos independientes, incluidas regulaciones de proximidad y exclusividad comercial. La organización sostiene que la expansión de cadenas y la venta de productos de kiosco en otros rubros vuelven cada vez más difícil sostener los locales pequeños.

Las dificultades alcanzan también a otros formatos: un relevamiento reciente contabilizó cierres de sucursales de supermercados y mayoristas, mientras las ventas de alimentos y bebidas siguen retrocediendo. Aunque los indicadores corresponden a actividades distintas, muestran que el comercio de barrio opera en un mercado de consumidores más selectivos y márgenes estrechos.

El dato que resume la situación es la reducción de puntos de venta comunicada por UKRA: de 112.000 a menos de 59.000 en tres años. Los últimos informes de consumo y las declaraciones de kiosqueros y almaceneros describen el mismo problema cotidiano desde lugares distintos: cada compra es más pequeña y sostener abierto el negocio exige vender lo suficiente para cubrir sus costos.