Menos cuentas sueldo y menos empresas pagando salarios: las cifras que encienden una alerta laboral.

El mercado laboral argentino suma una nueva señal de deterioro durante el gobierno de Javier Milei. Según el último informe de Información de Entidades Financieras del Banco Central de la República Argentina (BCRA), entre diciembre de 2024 y agosto de 2026 se redujo en 626.001 la cantidad de cuentas bancarias utilizadas para acreditar salarios, una caída cercana al 6% en menos de dos años.

En el mismo período, 39.488 empresas dejaron de figurar en el saldo neto de pagadoras de remuneraciones mediante bancos, otro retroceso del 6%. Las cifras fueron analizadas por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y difundidas por la diputada nacional Julia Strada, de Unión por la Patria, quien vinculó la contracción con el debilitamiento del empleo formal y la pérdida de empleadores.

Strada en X.

Los registros bancarios permiten observar cómo evoluciona la cantidad de cuentas que reciben haberes y de empresas que utilizan ese mecanismo. No representan un conteo directo de despidos o cierres definitivos, pero aportan información sobre una dimensión del mercado de trabajo que también muestra resultados negativos en otras estadísticas oficiales.

Más de 626 mil cuentas sueldo menos en veinte meses

Los números del Banco Central muestran que las cuentas utilizadas para cobrar remuneraciones pasaron de 10.511.100 en diciembre de 2024 a 9.885.099 en agosto de 2026. La diferencia representa una reducción de casi seis de cada cien cuentas registradas al comienzo del período.

La evolución tuvo fluctuaciones. Al cierre de diciembre de 2025 se contabilizaban 10.323.619 cuentas, mientras que en junio de 2026 el registro descendió a 10.148.891 y en julio se ubicó en 10.108.657.

Informe BCRA.

Agosto mostró una caída de 223.558 cuentas respecto del mes anterior, equivalente a aproximadamente el 2,2%. El último dato disponible dejó la cantidad total por debajo de los diez millones, después de haber superado los 10,5 millones en diciembre de 2024.

El indicador no mide exclusivamente despidos. Una cuenta puede dejar de registrar acreditaciones por distintas razones, incluidos cambios laborales, modificaciones en las modalidades de cobro o movimientos dentro del sistema financiero. Sin embargo, el descenso acumulado adquiere relevancia al coincidir con otras mediciones que muestran una reducción del empleo asalariado registrado.

Casi 40 mil empresas menos acreditan salarios mediante bancos

El segundo dato del informe corresponde a las empresas que utilizan entidades financieras para pagar remuneraciones. El registro pasó de 662.181 en diciembre de 2024 a 622.693 en agosto de 2026, una diferencia neta de 39.488.

Durante diciembre de 2025 se contabilizaban 659.689 empresas pagadoras. La cantidad bajó a 634.636 en junio de 2026, a 626.257 en julio y a 622.693 en agosto. Solo entre los últimos dos meses de la serie se registraron 3.564 menos.

Strada interpretó la evolución como una señal de pérdida de empleadores formales y sostuvo que el indicador funciona como una aproximación a la reducción de empresas activas, ya sea por cierres o desplazamientos hacia formas de contratación no registradas.

La disminución de empresas que acreditan salarios a través de bancos no implica que todas hayan desaparecido del mercado. Algunas pueden continuar operando con otros mecanismos de pago, modificar su estructura o reducir personal. No obstante, la caída simultánea de cuentas y pagadores refuerza las señales de contracción del empleo formal.

El trabajo registrado también retrocede en las estadísticas oficiales

El deterioro aparece en otra fuente: la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Según los datos procesados por CEPA, entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 la cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas disminuyó en 467.989, una caída del 4,7%.

Menos cuentas sueldo y menos empresas pagando salarios: las cifras que encienden una alerta laboral.

En ese período, el universo de trabajadores cubiertos pasó de 9.857.173 a 9.389.184. A la vez, el número de empleadores registrados se redujo de 512.357 a 479.928, lo que representa 32.429 unidades productivas menos.

Se trata de un registro distinto del bancario, con otra cobertura y un período de comparación más amplio. Ambos muestran retrocesos, aunque sus magnitudes no son directamente equivalentes.

Los últimos indicadores oficiales del empleo asalariado privado también muestran dificultades. La Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) registró en septiembre una contracción interanual del 0,8% en el empleo de las empresas relevadas, mientras que el descenso alcanzó el 0,9% en el Gran Buenos Aires.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la desocupación se ubicó en el 7,9% durante el segundo trimestre de 2026, mientras que la informalidad laboral llegó al 45% entre los ocupados de los 31 aglomerados urbanos estudiados.

Los indicadores describen un mercado de trabajo donde conviven menos puestos asalariados registrados, dificultades para conseguir empleo y una elevada proporción de ocupaciones informales.

Buenos Aires concentra una parte importante de las pérdidas

La provincia de Buenos Aires aparece entre los territorios más afectados por la contracción laboral. Según los datos de la SRT procesados por CEPA, entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 registró 9.084 empleadores menos, la mayor reducción absoluta entre las jurisdicciones del país.

El impacto también se observa en el empleo asalariado privado. Durante agosto, la Provincia perdió 4.223 puestos respecto de julio y acumuló una reducción interanual de 60.579 trabajadores registrados, de acuerdo con estadísticas analizadas por la consultora Politikon Chaco.

La situación está relacionada con las dificultades que atraviesan distintas actividades productivas. La industria manufacturera, el comercio y el transporte aparecen entre los sectores con pérdidas de empleo y reducción de establecimientos, aunque la evolución no es uniforme en todas las ramas económicas.

Menos cuentas sueldo y menos empresas pagando salarios: las cifras que encienden una alerta laboral.

El retroceso del trabajo formal afecta la capacidad de consumo de los hogares y la demanda de los comercios, especialmente en los distritos bonaerenses con fuerte presencia industrial y actividad vinculada con el mercado interno.

Los trabajadores que conservan su empleo también enfrentan dificultades

La pérdida de cuentas sueldo se conoce en un escenario de deterioro del poder de compra. Un informe reciente del Banco Provincia, elaborado sobre más de 320.000 cuentas salariales del sector privado, mostró que el 36% de los trabajadores analizados había agotado el saldo proveniente de su remuneración antes del décimo día del mes.

Entre quienes perciben ingresos más bajos, esa proporción alcanzó el 56%. El relevamiento, correspondiente a julio de 2026, también registró que la mitad del dinero salarial del conjunto de cuentas analizadas se utilizaba durante los primeros cinco días posteriores a la acreditación.

La entidad identificó entre los principales destinos de esos fondos el pago de alquileres, servicios, tarjetas de crédito, débitos automáticos y otros compromisos habituales. Al llegar al día 20, el 57% de las cuentas ya había agotado el saldo asociado al salario.

Estos resultados incorporan otra dimensión del escenario laboral: no solamente se reducen determinados indicadores del empleo registrado, sino que muchos trabajadores que conservan sus ingresos enfrentan dificultades para sostener sus gastos cotidianos.

La última información del Banco Central completa ese panorama con una señal específica sobre las remuneraciones bancarizadas. Entre diciembre de 2024 y agosto de 2026, el sistema registró 626.001 cuentas sueldo menos y una reducción neta de 39.488 empresas pagadoras. Su evolución quedará vinculada a la capacidad del mercado laboral para recuperar puestos asalariados registrados y sostener la actividad de las empresas.