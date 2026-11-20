La casa propia, cada vez más lejos: caen las escrituras y el crédito hipotecario en la provincia.

El mercado inmobiliario de la provincia de Buenos Aires volvió a mostrar señales de retroceso durante octubre de 2026. Según las estadísticas del Colegio de Escribanos bonaerense, se concretaron 13.296 compraventas de inmuebles, un 13,2% menos que en el mismo mes de 2025, mientras que las operaciones hipotecarias registraron una caída interanual del 24,6%.

Los datos reflejan un escenario de menor actividad respecto del año pasado, acompañado por dificultades para acceder al financiamiento habitacional. Aunque octubre mostró una recuperación frente a septiembre, el acumulado anual mantiene resultados negativos tanto en escrituras como en hipotecas, dos indicadores centrales para evaluar la evolución del sector.

La situación se produce mientras el gobernador Axel Kicillof mantiene su política de construcción de viviendas y la Legislatura bonaerense analiza iniciativas vinculadas con los costos de las operaciones inmobiliarias, en medio de las dificultades económicas que atraviesan numerosos hogares.

Las compraventas caen y el mercado no recupera los niveles de 2025

El relevamiento notarial muestra que durante octubre se realizaron 2.025 operaciones menos que un año atrás, cuando se habían registrado 15.321 escrituras. La disminución interanual contrasta con el incremento mensual del 2,5% frente a septiembre, que había cerrado con 12.971 compraventas.

La comparación de los primeros diez meses también arroja resultados negativos. Entre enero y octubre de 2026 se contabilizaron 105.712 compraventas, frente a las 115.657 del mismo período de 2025. La diferencia equivale a una contracción acumulada del 8,6%.

La evolución mensual muestra que las operaciones comenzaron el año por encima de los registros de 2025, pero esa tendencia se revirtió posteriormente. Desde abril, las compraventas quedaron por debajo de los valores del año pasado, pese a algunas recuperaciones respecto de los meses inmediatamente anteriores.

Informe del Colegio de Escribanos bonaerense.

El deterioro también aparece en otros relevamientos provinciales. Un estudio del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) registró una caída interanual del 10,9% en la actividad inmobiliaria durante el segundo trimestre de 2026, con retrocesos en numerosos municipios del Conurbano y el interior.

El crédito hipotecario acumula una caída superior al 30%

La evolución de las hipotecas presenta un panorama todavía más desfavorable. En octubre se registraron 1.961 actos hipotecarios, frente a los 2.600 del mismo mes de 2025, lo que representa una disminución del 24,6%.

Aunque el indicador creció un 7,6% respecto de septiembre, cuando se habían concretado 1.823 operaciones, la comparación acumulada muestra una contracción importante. Entre enero y octubre se registraron 13.776 hipotecas, un 30,3% menos que las 19.757 contabilizadas durante igual período de 2025.

Informe del Colegio de Escribanos bonaerense.

La reducción del financiamiento constituye uno de los principales desafíos para quienes buscan comprar su primera vivienda. La disponibilidad de préstamos no garantiza el acceso: las entidades exigen ingresos demostrables, capacidad de pago y ahorros previos, condiciones que restringen el universo de potenciales compradores.

En el plano nacional, el Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo impulsó un esquema de financiamiento hipotecario con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. Sin embargo, el retroceso interanual que muestran las escrituras bonaerenses evidencia que la recuperación del crédito todavía no alcanza los registros del año pasado.

Comprar una vivienda exige ingresos que muchas familias no alcanzan

Las dificultades aparecen reflejadas en el último Monitor de Crédito Hipotecario de Tejido Urbano, publicado el 16 de noviembre, que analizó las posibilidades de acceder a una propiedad en diferentes zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires.

El informe señala que, para comprar un departamento de dos ambientes en el oeste del Conurbano mediante un préstamo que financie el 75% del valor, una familia necesita ingresos mensuales aproximados de $2,79 millones. Solo el 30,6% de los hogares inquilinos del AMBA reúne ese requisito económico.

La situación se vuelve más restrictiva cuando se trata de propiedades familiares. Para un departamento de tres ambientes en la misma zona, los ingresos exigidos ascienden a $5,35 millones mensuales, una condición que cumple apenas el 6,1% de los hogares inquilinos.

A estas exigencias se suma el ahorro inicial. En el oeste del Conurbano, el anticipo necesario alcanza aproximadamente USD 18.000 para dos ambientes y USD 34.500 para tres. Los montos no incluyen todos los gastos asociados a la operación.

Las cifras muestran que contar con ingresos suficientes para afrontar una cuota no significa disponer del dinero necesario para concretar la compra. La estabilidad laboral, la capacidad de ahorro y la evolución de las cuotas ajustadas por inflación también condicionan las posibilidades de acceder a una vivienda propia.

La Legislatura analiza cambios en los impuestos inmobiliarios

El retroceso del mercado coincide con el debate sobre los costos asociados a las compraventas. En la Cámara de Diputados bonaerense permanece en estudio un proyecto presentado por legisladores de La Libertad Avanza, encabezados por Juan Esteban Osaba, para eliminar el Impuesto de Sellos sobre las transferencias de inmuebles y automotores.

Diputados bonaerenses.

La iniciativa, identificada como D-1635/26-27, ingresó en mayo y fue girada a la Comisión de Presupuesto e Impuestos. Hasta el momento no registra despacho favorable y continúa sin convertirse en ley.

Por otra parte, el proyecto de Ley Impositiva 2027 presentado por el gobierno provincial propone mantener la estructura y las alícuotas del Impuesto de Sellos, dentro de un paquete fiscal que busca sostener la recaudación sin incrementar la presión tributaria, según explicó el ministro de Economía bonaerense, Pablo López.

La discusión legislativa incorpora así otro componente del acceso a la propiedad: los gastos que deben afrontar las familias al momento de escriturar. El debate continúa abierto mientras las estadísticas oficiales registran menos operaciones que durante 2025.

Kicillof sostiene la construcción de viviendas frente al ajuste nacional

La problemática habitacional también ocupa un lugar central en la agenda del Ejecutivo bonaerense. El jueves 19 de noviembre, Kicillof encabezó en Avellaneda la entrega de 55 viviendas que habían quedado paralizadas bajo financiamiento nacional y fueron finalizadas con intervención provincial.

Durante la actividad, junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, el gobernador cuestionó la interrupción de la obra pública dispuesta durante la gestión de Javier Milei y sostuvo que 16.000 viviendas quedaron paralizadas en territorio bonaerense.

La política habitacional aparece entre las prioridades del Presupuesto provincial 2027, que contempla $4,05 billones de inversión de capital para infraestructura, equipamiento y obras públicas. Dentro de ese conjunto se incluyen la construcción de viviendas y la finalización de proyectos habitacionales interrumpidos.

El proyecto presupuestario, presentado ante la Legislatura, busca dar continuidad a esas intervenciones en un escenario que el Gobierno bonaerense caracteriza como de emergencia económica, con dificultades de financiamiento y caída de los recursos disponibles.

La situación inmobiliaria presenta así dos dimensiones vinculadas: un mercado privado con menos escrituras y financiamiento hipotecario, y una demanda habitacional que también requiere respuestas públicas.

Con las compraventas acumulando una disminución del 8,6% y las hipotecas retrocediendo más del 30% durante 2026, el acceso a la vivienda continúa condicionado por los ingresos, el ahorro previo y las posibilidades de financiamiento. Mientras tanto, el debate sobre los costos inmobiliarios y la continuidad de las políticas habitacionales permanece abierto en la provincia de Buenos Aires.