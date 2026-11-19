La Provincia financia proyectos paralizados, mientras los municipios reclaman respuestas ante la demanda habitacional y las dificultades para sostener nuevas construcciones.

El gobernador Axel Kicillof denunció que 16.000 viviendas quedaron sin terminar en territorio bonaerense tras el corte del financiamiento nacional dispuesto por Javier Milei. Ante ese escenario, advirtió que “cuatro años más sin obra pública, sin remedios y sin inversión en infraestructura serían una verdadera calamidad”.

El mandatario remarcó, además, que la respuesta habitacional exige agua, cloacas, calles, servicios y escuelas, junto con la construcción de los hogares. Con esa definición, defendió la intervención estatal en la urbanización de los barrios y cuestionó que las necesidades de sus habitantes queden libradas a las posibilidades individuales.

La advertencia retoma un reclamo que la Provincia sostiene desde 2025, cuando identificó esas 16.000 viviendas paralizadas por Nación y comenzó a organizar su terminación por etapas. Para afrontar esa situación, puso en marcha el Programa Completar, destinado a proyectos que dejaron de recibir los desembolsos comprometidos por el Gobierno de Javier Milei.

La primera etapa anunciada en agosto de 2025 contempló 33 desarrollos, con 897 viviendas en 21 municipios, y una inversión prevista de $20.000 millones. La selección priorizó emprendimientos con un elevado avance físico, para aprovechar lo ya construido y reducir los trabajos pendientes.

La ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, había advertido entonces sobre las consecuencias del abandono. Cuestionó que, frente a las dificultades para alquilar y al déficit habitacional, se dejaran edificaciones expuestas a la vandalización y al deterioro. Su planteo incorporó otra dimensión del problema: la paralización también pone en riesgo recursos públicos que ya fueron invertidos.

Familias que trabajaron por una vivienda y quedaron esperando

Las consecuencias aparecen en los reclamos municipales. En una entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Bragado, Sergio Barenghi, describió la situación de un desarrollo iniciado mediante un convenio entre Cáritas y el Gobierno nacional.

El proyecto preveía 52 viviendas sobre terrenos cedidos por el municipio. Según explicó, se habían realizado las plateas y comenzado las construcciones con participación de las familias, pero el financiamiento se interrumpió después del cambio de administración nacional. La Provincia acordó posteriormente acompañar la terminación de una primera tanda de 18 casas.

“Realmente esa gente quedó con las manos vacías”, sostuvo Barenghi. El intendente señaló que la demanda de vivienda social era importante y diferenció esa necesidad de las alternativas que exigen a los interesados comprar previamente un terreno o afrontar otros costos iniciales.

El testimonio expone una dificultad que atraviesa la discusión: las alternativas de financiamiento privado no resultan accesibles para todas las familias que esperan una vivienda social. En el caso relatado por el alcalde, la búsqueda de una respuesta volvió a depender de un acuerdo entre el municipio y el Ministerio de Hábitat bonaerense.

El freno de los proyectos habitacionales convive con una situación compleja para la construcción.

El impacto también llega al trabajo y a los comercios

El freno de los proyectos habitacionales convive con una situación compleja para la construcción. Como informó este portal al analizar la pérdida de empleo y las dificultades del sector bonaerense, los registros del IERIC ubicaron la dotación provincial en 96.417 puestos formales en agosto de 2026, frente a 125.921 en el mismo mes de 2023.

La diferencia equivale a 29.504 empleos menos. La comparación interanual también mostró una baja del 3,5%, aunque esos registros comprenden al conjunto de la actividad y no permiten atribuir toda la pérdida exclusivamente a la interrupción de obras nacionales.

El presidente de la Federación de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires (FEBACON), Guillermo Anso, describió el panorama como “una agonía, la verdad, bastante insoportable”. En su diagnóstico vinculó la menor inversión pública con la falta de crédito, las dificultades de los ingresos familiares y la postergación de trabajos particulares.

El gobernador Axel Kicillof advirtió sobre las consecuencias de prolongar el freno a la obra pública.

El dirigente advirtió que las consecuencias alcanzan a constructoras, corralones, ferreterías, proveedores y trabajadores de distintos oficios. Su reclamo incluyó políticas para recuperar inversiones en viviendas, escuelas, hospitales e infraestructura.

En ese contexto, Kicillof formuló sus nuevas críticas durante una actividad en Avellaneda, donde la Provincia entregó 55 viviendas finalizadas con financiamiento bonaerense. La jornada fue el marco para reiterar que la urbanización requiere una intervención más amplia que la construcción de unidades habitacionales.

La advertencia sobre otros cuatro años sin inversión coloca esa discusión de cara a 2027. El gobernador cuestiona la continuidad del programa nacional mientras su administración intenta terminar una parte de los desarrollos detenidos. Para las familias que todavía esperan, el conflicto tiene una traducción concreta: conseguir que una obra inconclusa se convierta, finalmente, en una vivienda habitable.