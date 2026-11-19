La Corte Suprema de Justicia declaró este jueves 19 de noviembre inconstitucionales dos artículos del decreto de necesidad y urgencia 70/2023 del presidente Javier Milei, que habían eliminado el control estatal sobre los aumentos de las empresas de medicina prepaga. La decisión restablece las facultades de la Superintendencia de Servicios de Salud para revisar, fiscalizar y autorizar las actualizaciones de las cuotas.

El fallo fue adoptado por unanimidad por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes confirmaron parcialmente una sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.

La resolución alcanza a los artículos 267 y 269 del DNU que impulsó la desregulación del sector sanitario y constituye la primera declaración de inconstitucionalidad de disposiciones de ese decreto por parte del máximo tribunal.

Por qué la Corte declaró inconstitucional la medida de Milei

La controversia comenzó con una demanda presentada por una afiliada de Swiss Medical que cuestionó los incrementos aplicados después de la entrada en vigencia del DNU.

Según consta en el expediente, la cuota de su plan aumentó un 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, al pasar de $136.161,21 a $301.218,02.

La mujer sostuvo que, si se hubiera mantenido el régimen de regulación anterior, el incremento autorizado para enero de 2024 habría sido del 6,26%.

En primera instancia, la Justicia rechazó su presentación. Sin embargo, la Cámara Federal de La Plata revocó esa decisión, declaró inconstitucionales los artículos cuestionados y dispuso limitar los aumentos según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Tanto Swiss Medical como el Estado nacional recurrieron a la Corte Suprema, que finalmente confirmó la invalidez de los artículos del decreto, aunque modificó otros aspectos de la sentencia.

Los magistrados consideraron que el Gobierno no había demostrado las circunstancias excepcionales exigidas por la Constitución para eliminar mediante un DNU las facultades estatales de control.

Para el tribunal, invocar una crisis del sistema de salud o la necesidad de aumentar la competitividad no resultaba suficiente para justificar una modificación normativa por decreto, sin intervención del Congreso.

Corte

Qué cambia para los afiliados a las prepagas

La principal consecuencia de la resolución es que las empresas ya no podrán establecer aumentos de cuotas sin intervención de la autoridad regulatoria.

La Superintendencia de Servicios de Salud deberá recuperar sus atribuciones para analizar y autorizar las modificaciones de precios.

De acuerdo con el régimen establecido por la Ley 26.682, los incrementos deberán estar respaldados por variaciones en la estructura de costos y cálculos actuariales razonables sobre los riesgos de las prestaciones.

Esto significa que las compañías tendrán que justificar las actualizaciones ante el organismo estatal, que deberá evaluar su razonabilidad.

Sin embargo, el fallo no congela las cuotas ni establece un porcentaje máximo de aumento.

La Corte dejó sin efecto el criterio que había fijado la Cámara Federal de La Plata para limitar los incrementos al índice de inflación. Por lo tanto, las futuras actualizaciones no quedarán automáticamente atadas al IPC.

El fallo no ordena devolver automáticamente los aumentos anteriores

La decisión tampoco dispone una devolución generalizada de los importes que los afiliados abonaron durante el período de desregulación.

Si bien la causa se originó en el reclamo de una usuaria que cuestionó las fuertes subas de su cobertura médica, el máximo tribunal no estableció un mecanismo automático de reintegro.

El expediente deberá continuar en la instancia judicial correspondiente, que tendrá que dictar un nuevo pronunciamiento de acuerdo con los criterios fijados por la Corte.

La resolución podría tener incidencia en otros reclamos judiciales relacionados con los aumentos aplicados por las empresas de medicina privada, aunque cada situación deberá evaluarse según sus circunstancias.

El tribunal también aclaró que su decisión se limita a los dos artículos cuestionados y no implica un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del resto del DNU 70/2023.

De esta manera, el Gobierno deberá restablecer el sistema de fiscalización de las cuotas, mientras queda pendiente la aplicación concreta del nuevo esquema de autorizaciones y la resolución de los reclamos individuales por los incrementos anteriores.