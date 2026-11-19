Una nueva encuesta nacional de QSocial reveló que tres de cada cuatro argentinos consultados prefieren que la economía vuelva a crecer y genere puestos de trabajo, aunque eso implique aceptar una inflación más elevada. El resultado muestra que la recuperación de la actividad y el empleo ocupa un lugar central entre las prioridades económicas de los participantes del estudio.

El relevamiento, realizado durante octubre de 2026 sobre 4.000 casos, determinó que el 75% eligió la reactivación económica, mientras que el 17% priorizó continuar reduciendo la inflación, aun si eso supone una menor actividad y menos empleo. Otro 7% no definió una preferencia.

La diferencia adquiere relevancia frente a la política económica del Gobierno de Javier Milei, que mantiene la desaceleración de los precios entre sus principales objetivos.

El dato que sorprendió entre los votantes de Milei

Uno de los resultados del estudio aparece al desagregar las respuestas según la identificación política de los encuestados.

Entre los votantes de Milei, el 56% prefiere que se reactive la economía aunque aumente la inflación, frente al 31% que opta por continuar reduciendo los precios. El 13% restante no tomó posición.

La prioridad por la recuperación económica también aparece en otros sectores: alcanza al 100% de los votantes identificados con el PJ-kirchnerismo, al 80% de los simpatizantes del PRO y al 71% de los independientes.

Sin embargo, entre los seguidores del oficialismo conviven esas preferencias con expectativas favorables: el 53% evalúa positivamente la economía y el 82% considera que su situación mejorará dentro de un año.

Los resultados muestran que la demanda de mayor actividad y empleo atraviesa distintos espacios políticos, aunque existen diferencias importantes en la evaluación de la situación actual y las perspectivas futuras.

El 84% tuvo que recortar gastos para llegar a fin de mes

La encuesta también indagó sobre la economía cotidiana y detectó dificultades extendidas entre los hogares.

El 84% de los consultados afirmó que tuvo que reducir gastos para llegar a fin de mes, mientras que el 65% considera que personas como ellos resultan perjudicadas por el rumbo económico actual.

Además, otro 65% aseguró que no percibe mejoras ni en la economía nacional ni en su situación personal. Un 20% reconoció avances generales que todavía no llegaron a su bolsillo y apenas el 13% manifestó experimentar una recuperación económica concreta.

La percepción sobre quiénes se benefician del modelo también presenta diferencias políticas: el 74% de los simpatizantes del PRO y el 71% de los independientes consideran que personas como ellos pierden con la orientación económica vigente.

La inflación sigue preocupando pese a la demanda de reactivación

Aunque la mayoría prioriza el crecimiento económico, el relevamiento advierte que la preocupación por los precios continúa presente.

El 77% de los encuestados afirmó haber percibido aumentos importantes durante el último mes. Esa proporción llega al 92% entre los votantes del PJ-kirchnerismo, al 85% entre los simpatizantes del PRO y los independientes, y al 45% entre los seguidores de Milei.

Las expectativas tampoco muestran un escenario de tranquilidad: el 55% cree que la inflación volverá a subir durante los próximos meses, el 26% considera que se mantendrá estable y solamente el 14% espera una reducción.

Entre quienes acompañan al oficialismo, el 35% anticipa una baja de la inflación, frente al 11% de los independientes y el 4% de los simpatizantes del PRO.

La investigación, elaborada por QSocial a partir de su Monitor Económico, fue realizada mediante una encuesta online nacional de 4.000 casos y presenta un margen de error informado de ±1,6 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.

Los resultados reflejan una demanda extendida de recuperación del empleo y la actividad económica, en un escenario donde la desaceleración de la inflación todavía no se traduce en una mejora percibida por buena parte de los hogares.