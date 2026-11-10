Una encuesta midió a Milei y Kicillof y reveló un dato clave

Una nueva encuesta nacional de la consultora Mide ubicó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por encima del presidente Javier Milei en un eventual balotaje de 2027. El estudio también registró una mayoría de respuestas desfavorables sobre el rumbo del Gobierno, fuertes cuestionamientos a las formas del mandatario y una extendida percepción de corrupción en la administración nacional.

El relevamiento se realizó entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre de 2026, sobre una muestra de 1.911 casos. Además de evaluar posibles escenarios electorales, indagó sobre las preocupaciones económicas, las expectativas para el próximo año y las preferencias políticas de los entrevistados.

Entre los resultados, el 55% manifestó que quiere un cambio de gobierno, mientras que el 72% expresó rechazo a las formas y el estilo del Presidente.

Balotaje 2027: qué diferencia hay entre Kicillof y Milei

En una hipotética segunda vuelta presidencial, Kicillof obtiene el 42% de intención de voto frente al 39% de Milei, una diferencia de tres puntos porcentuales.

El relevamiento también evaluó escenarios de primera vuelta con distintas combinaciones de candidatos.

En una simulación que incluye a Patricia Bullrich, Myriam Bregman, Sergio Massa y otros dirigentes, Milei alcanza el 30% de las preferencias, seguido por Kicillof con el 21%. Bullrich obtiene el 12%, Bregman el 7% y Massa el 6%.

Cuando se excluye a Bullrich y Massa de la competencia, Milei sube al 37% y Kicillof alcanza el 32%, mientras que Bregman llega al 9%.

La investigación también consultó quién es considerado el principal referente opositor. Kicillof obtuvo el 27% de las respuestas y Cristina Fernández de Kirchner el 21%. Otro 27% sostuvo que actualmente no existe un liderazgo opositor claro.

El 84% reconoce corrupción en el Gobierno, según la encuesta

Uno de los capítulos del estudio se concentró en la percepción sobre la corrupción durante la gestión libertaria.

El 45% de los entrevistados consideró que existe más corrupción que en gobiernos anteriores, mientras que el 39% sostuvo que hay menos. En conjunto, el 84% reconoció la existencia de corrupción, aunque con evaluaciones diferentes sobre su magnitud.

En contraste, el 9% negó que existan prácticas de corrupción dentro de la actual administración.

La medición refleja percepciones de los encuestados y no constituye una determinación judicial sobre hechos de corrupción.

En cuanto al rumbo del Gobierno, el 62% consideró que el país avanza en una dirección equivocada y el 38% expresó una evaluación favorable.

Al calificar la gestión presidencial, el 55% la definió como mala o muy mala, el 31% como buena o muy buena y el 14% como regular.

El trabajo también registró un rechazo del 72% a las formas y el estilo de Milei. Además, el 60% calificó como inaceptable el tipo de expresiones que el mandatario utiliza para referirse a los periodistas.

Salarios, desempleo y preocupación por la economía

La situación económica ocupa un lugar central entre los problemas identificados por los participantes.

Los bajos salarios frente a la inflación aparecen como la principal preocupación, con el 21% de las respuestas. Le siguen la desocupación, con el 18%, y la corrupción, con el 16%.

Las expectativas para 2027 tampoco presentan una mayoría optimista.

El 41% considera que estará económicamente peor que ahora, mientras que el 20% cree que seguirá igual de mal. De esta manera, el 61% expresa una perspectiva desfavorable sobre su situación futura.

En cambio, el 21% espera encontrarse en mejores condiciones económicas durante el próximo año.

Estos resultados coinciden con otras mediciones recientes que registran dificultades para sostener los gastos de los hogares.

Como informó GrupoLaProvincia.com, el último QMonitor de QSocial reveló que el 84% de los argentinos consultados recortó gastos y el 71% percibe un mayor endeudamiento familiar.

El rechazo a Milei y las preferencias electorales

La encuesta de Mide también examinó los niveles de identificación política y el margen de apoyo de los principales dirigentes.

El 45% de los entrevistados se definió como opositor a Milei, mientras que el 30% manifestó respaldarlo. Otro 22% señaló que no se identifica ni a favor ni en contra.

El Presidente conserva un 39% de imagen positiva, aunque su diferencial entre opiniones favorables y desfavorables es negativo en 20 puntos.

Patricia Bullrich, por su parte, registra un 44% de imagen positiva y un diferencial negativo de ocho puntos.

Al consultar por las posibilidades de acompañar electoralmente al mandatario, la suma de quienes aseguran que lo votarían y quienes podrían considerarlo alcanza el 41%.

En otra pregunta, el 49% manifestó mayor preocupación ante la posibilidad de un nuevo gobierno libertario, mientras que el 44% expresó mayor temor frente a un regreso del peronismo.

A menos de un año de las elecciones presidenciales de 2027, el estudio presenta un escenario de preferencias divididas, con diferencias según los candidatos incluidos en cada simulación y una evaluación mayoritariamente negativa de la situación económica entre los consultados.