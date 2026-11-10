Carpas VIP en la misa del Papa: crece la polémica y piden explicaciones

La multitudinaria misa del papa León XIV en el Monumento a los Españoles, en Palermo, quedó atravesada por una polémica luego de que se conociera la existencia de carpas VIP destinadas a celebridades, políticos y empresarios, con catering, lugares preferenciales y comodidades que contrastaron con las condiciones de miles de fieles que participaron de la ceremonia.

La celebración, realizada este lunes 9 de noviembre en Buenos Aires, reunió a personas llegadas desde distintos puntos del país. Mientras numerosos asistentes permanecieron durante horas bajo el sol y realizaron largas filas, invitados especiales accedieron a espacios acondicionados, con comida, bebidas y ubicaciones cercanas al altar.

La situación generó malestar en sectores eclesiásticos y críticas de voluntarios, periodistas y participantes de la misa. Los cuestionamientos alcanzaron a la organización del evento y a los gobiernos nacional y porteño, ante las dudas sobre quiénes autorizaron los accesos privilegiados y cómo fueron financiados.

Famosos, funcionarios y empresarios en sectores exclusivos

Entre las figuras mencionadas como asistentes a los espacios preferenciales estuvieron Pampita, Valeria Mazza, Flor de la V, Yanina Latorre y Analía Franchín.

El periodista Eduardo Feinmann confirmó la existencia de un sector VIP con servicio de comida y señaló que las invitaciones a determinadas personalidades habían sido gestionadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, Yanina Latorre relató las condiciones especiales de acceso y mencionó la presencia de Zulemita Menem, Zulema Yoma, Gabriela Michetti, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, entre otros invitados.

También trascendieron fotografías de la influencer Angie Landaburu dentro de los espacios reservados.

La controversia se profundizó por los testimonios de voluntarios que colaboraron durante largas horas con la organización de la misa, pero debieron seguir la ceremonia desde lugares alejados del altar.

Las críticas apuntaron especialmente a la diferencia entre las comodidades ofrecidas a los invitados especiales y las condiciones de religiosos, adultos mayores y fieles que permanecieron a la intemperie.

El Congreso exige saber quién pagó las carpas VIP

La polémica llegó al Congreso a partir de una presentación del diputado nacional del Partido Socialista, Esteban Paulón, quien reclamó explicaciones sobre los criterios utilizados para distribuir las invitaciones.

El legislador cuestionó que se habilitaran espacios exclusivos con catering para famosos mientras numerosos periodistas acreditados quedaron fuera de los sectores destinados a la cobertura.

Paulón presentó un pedido de informes dirigido al canciller Pablo Quirno y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para determinar qué organismos intervinieron en la organización y quién afrontó los gastos.

La iniciativa solicita conocer la cantidad de carpas instaladas, la capacidad de los sectores diferenciados, los listados de invitados y los funcionarios responsables de aprobar las acreditaciones.

También reclama información sobre los cupos asignados al Gobierno nacional, la Ciudad, la Iglesia y las empresas contratadas, además del costo total del evento y los servicios de catering.

Las dudas sobre la organización y el financiamiento

Uno de los puntos centrales de la controversia es la responsabilidad por la confección de las listas de invitados.

Mientras algunas versiones atribuyeron las invitaciones al Gobierno porteño, otras señalaron la intervención de la Secretaría General de la Presidencia y la Cancillería en el otorgamiento de determinados accesos.

La discusión también alcanzó a la productora DF Entertainment, vinculada con la prestación de servicios para las actividades desarrolladas durante la visita papal.

Una cobertura anterior había identificado una oferta de $8.690 millones presentada por la empresa para tareas de producción y coordinación general. Sin embargo, ese monto no acredita una adjudicación definitiva ni permite establecer cuánto costaron específicamente las carpas VIP.

También se mencionó a empresarios que habrían contribuido económicamente con actividades de la visita, entre ellos José Luis Manzano, Daniel Vila, Eduardo Eurnekian y los hermanos Marcos y Alejandro Bulgheroni.

No obstante, las informaciones disponibles no permiten confirmar que todos ellos utilizaran los mismos espacios reservados para las celebridades.

El contraste con el mensaje de León XIV

Las críticas adquirieron especial relevancia por el contenido social de los mensajes del Pontífice durante su visita a la Argentina, centrados en la dignidad humana, la inclusión y la atención a los sectores más vulnerables.

Como informó GrupoLaProvincia.com, León XIV incluyó en su agenda una misa multitudinaria en Palermo y encuentros con trabajadores y organizaciones sociales.

La instalación de espacios exclusivos durante una celebración religiosa abierta a miles de fieles abrió así una discusión sobre los criterios de organización y la igualdad de trato entre los participantes.

Mientras continúan los cuestionamientos, el pedido de informes presentado en el Congreso busca establecer las responsabilidades administrativas, los criterios de selección de invitados y el origen de los recursos utilizados para financiar las prestaciones especiales.