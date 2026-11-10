El Papa reunió a la CGT y empresarios: qué reclamó sobre el trabajo

El papa León XIV reunió a empresarios, sindicalistas y dirigentes sociales en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, durante una jornada dedicada a debatir los desafíos del mundo del trabajo. El encuentro se realizó este lunes 9 de noviembre y contó con aproximadamente 600 invitados, entre ellos referentes de las principales cámaras empresarias y la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT).

La actividad fue impulsada por la Pastoral Social y se desarrolló en el auditorio San Juan Pablo II, ubicado en el Campus Papa Francisco. La convocatoria reunió a representantes de la industria, el comercio, la construcción, el campo, el sindicalismo y organizaciones de la economía popular.

Durante su intervención, el Pontífice sostuvo que el trabajo debe ocupar un lugar central en las decisiones económicas y políticas. También advirtió sobre las consecuencias del desempleo y los desafíos que plantean la automatización y la inteligencia artificial.

Qué dijo León XIV sobre el empleo y la justicia social

El encuentro comenzó con la recepción del arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, y la intervención de Dante Braida, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social.

Posteriormente, cinco representantes de distintos ámbitos compartieron experiencias vinculadas con el empleo, la producción, el sindicalismo, el trabajo comunitario y la educación.

En su discurso, León XIV remarcó que la economía debe estar al servicio de las personas y señaló que la falta de trabajo representa un problema que excede la pérdida de ingresos.

El Papa también vinculó el acceso al empleo con la dignidad humana, la integración social y la posibilidad de participar activamente en la comunidad.

Otro de los ejes de su intervención estuvo relacionado con el avance de las nuevas tecnologías. En ese sentido, advirtió sobre los riesgos que pueden representar la inteligencia artificial y la automatización para los trabajadores, y reclamó criterios éticos para evitar nuevas formas de exclusión laboral.

Quiénes fueron los empresarios y sindicalistas que participaron

Entre los principales referentes empresarios estuvieron Martín Cabrales, en representación de la Unión Industrial Argentina (UIA); Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción; Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios; y Alejandro Lastra, presidente de la Asociación Empresaria Argentina.

También participaron Víctor Valle, de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa; Adelmo Gabbi, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; y dirigentes industriales como José Urtubey, Eduardo Nougués, Rodrigo Pérez Graziano y Modesto Magadán.

El sector agropecuario estuvo representado por integrantes de la Mesa de Enlace: Nicolás Pino, de la Sociedad Rural Argentina; Andrea Sarnari, de Federación Agraria Argentina; Carlos Castagnani, de Confederaciones Rurales Argentinas; y Lucas Magnano, de Coninagro.

Por el sindicalismo asistieron los tres integrantes del triunvirato de la CGT: Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.

También estuvieron Gerardo Martínez, de la UOCRA; Armando Cavalieri, de Comercio; Julio Piumato, de Judiciales; Sergio Palazzo, de La Bancaria; Luis Barrionuevo, de Gastronómicos; Rodolfo Aguiar, de ATE; y Víctor Santa María, del SUTERH, entre otros dirigentes gremiales.

La convocatoria incluyó además a referentes de movimientos sociales, como Alejandro Gramajo, de la UTEP, y Silvia Saravia, de Libres del Sur.

También participaron representantes del sector académico, integrantes de organizaciones vinculadas con la industria y dirigentes de empresas de medios de comunicación.

El mensaje del Papa y los reclamos del sindicalismo

La reunión se produjo en medio de las discusiones sobre la actividad económica, las condiciones laborales y las dificultades de acceso al empleo formal.

El encuentro también tuvo como antecedente los planteos que distintas organizaciones sindicales hicieron llegar al Pontífice antes de su visita a la Argentina.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, las dos CTA enviaron una carta a León XIV para advertir sobre el deterioro salarial, la precarización laboral y el endeudamiento de las familias.

El documento, firmado por Hugo Yasky y Hugo Godoy, incluyó cuestionamientos a las políticas económicas del gobierno de Javier Milei y reclamos por la protección de los derechos laborales.

Durante la jornada en la UCA, el mensaje del Papa puso el foco en la responsabilidad social de los actores económicos y en la necesidad de garantizar oportunidades para quienes enfrentan dificultades para incorporarse al mercado laboral.

Tras el encuentro, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) destacó el llamado al diálogo y reafirmó la importancia de promover inversiones, innovación y generación de empleo formal.

La reunión dejó así una convocatoria compartida a reflexionar sobre el futuro del trabajo, con representantes de sectores que mantienen diferentes posiciones frente a los desafíos económicos y laborales de la Argentina.