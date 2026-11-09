Kicillof respaldó el mensaje de León XIV contra la indiferencia y la crueldad

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, le dio la bienvenida al papa León XIV a la Argentina y expresó su respaldo al mensaje del pontífice contra la indiferencia, el individualismo y la crueldad. A través de sus redes sociales, también llamó a escuchar y reflexionar sobre las palabras que pronunció durante su primera jornada en el país.

“¡Bienvenido a la Argentina, Papa León XIV! Su llegada nos llena de alegría y esperanza”, escribió Kicillof. En el mismo mensaje, agradeció la visita en nombre de millones de bonaerenses y aseguró que el pueblo de la provincia lo recibe “con cariño, respeto y esperanza”.

En su primer intervención en nuestro país, el Papa León XIV dejó un mensaje fundamental que debemos escuchar y reflexionar. Sus palabras sobre tolerancia, solidaridad, unidad, pobreza, exclusión, discapacidad y educación marcan un camino imprescindible. Mañana lo esperamos con los brazos abiertos para renovar este compromiso junto a nuestro pueblo. — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 9, 2026

El mandatario provincial acompañó ese saludo con una definición sobre el sentido de la visita: “En la Provincia de Buenos Aires abrazamos su mensaje contra la indiferencia, contra el individualismo y contra cualquier forma de crueldad”.

Más tarde, tras la intervención del Papa en el Palacio Libertad, Kicillof volvió a pronunciarse. Consideró que León XIV había dejado “un mensaje fundamental que debemos escuchar y reflexionar” y destacó los asuntos sociales abordados durante su discurso.

“Sus palabras sobre tolerancia, solidaridad, unidad, pobreza, exclusión, discapacidad y educación marcan un camino imprescindible”, sostuvo el gobernador.

El mensaje de León XIV ante las autoridades

Durante su discurso ante el presidente Javier Milei, autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático, el Papa afirmó que “la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”.

El pontífice vinculó el ejercicio de la autoridad con el bien común y puso el foco en las familias con dificultades económicas, quienes buscan empleo y las personas cuyos ingresos laborales no alcanzan para sostener sus hogares. También defendió el diálogo entre quienes piensan distinto y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

En materia educativa, planteó la necesidad de fortalecer la formación profesional, la universidad y la investigación para que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos en la Argentina. Además, abordó las responsabilidades éticas que acompañan al avance de la inteligencia artificial.

León XIV también defendió el cuidado de la vida desde sus primeros instantes hasta su término natural y reclamó especial atención para las personas que atraviesan situaciones de enfermedad, dependencia o discapacidad.

La agenda del pontífice en territorio bonaerense continuará este lunes 9 de noviembre con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. Para el miércoles 11 está prevista la misa en la plaza de la Basílica de Luján.