Presupuesto 2027: el déficit cero de Milei choca con los reclamos de aliados y gobernadores

Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados.

El gobierno de Javier Milei llega a la segunda semana de noviembre sin los acuerdos necesarios para avanzar con el Presupuesto 2027. La Libertad Avanza debió postergar el dictamen en Diputados ante las exigencias del PRO, la UCR y los bloques provinciales, que reclaman recursos para universidades, discapacidad, transporte, obras públicas y jubilaciones. La discusión expone una tensión central: el Ejecutivo se aferra al déficit cero mientras incluso sus aliados cuestionan partidas y decisiones que afectan a las provincias.

La negociación quedó bajo la conducción del presidente de Diputados, Martín Menem; el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, y el titular de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch. El proyecto ingresó al Congreso en septiembre y acumula apenas cuatro reuniones informativas. Después del fracaso de la convocatoria de fines de octubre, el oficialismo apunta a firmar dictamen el 17 de noviembre y sesionar el 25, a cinco días del cierre del período ordinario. El plazo para emitir dictamen durante ese período vence el 20.

El déficit cero frente a los reclamos de los aliados

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que el equilibrio fiscal es el límite de la negociación. Según el planteo del Gobierno, aceptar mayores desembolsos o reducir tributos obliga a compensaciones para mantener sus metas. Los aliados, por su parte, señalan la Jurisdicción 91, que reúne alrededor de $14 billones destinados a contingencias financieras, y proponen discutir la utilización de esos recursos. El planteo se enfrenta con la decisión de Economía de preservar el esquema fiscal.

El proyecto prevé gastos consolidados por $216 billones y recursos por $219,3 billones. La Fundación Mediterránea advirtió que la meta de un superávit primario equivalente al 1,3% del PBI descansa en supuestos exigentes: crecimiento económico del 4% y aumento real de la recaudación del 5,5%. La entidad alertó que, si esas proyecciones no se cumplen, el ajuste volvería a recaer sobre partidas con márgenes estrechos.

El jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, pidió recortar el componente vial del Impuesto a los Combustibles si la Nación deja de mantener rutas, prorrogar los regímenes de promoción automotriz y autopartista y reducir del 21% al 10,5% el IVA de los huevos y derivados. Además, reclamó por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y el reconocimiento de una deuda estimada en $628.197 millones. Ese frente podría negociarse entre Caputo y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

La Unión Cívica Radical (UCR) también condiciona su acompañamiento. Su interlocutor, Lisandro Nieri, impulsa la revisión de cuatro artículos del proyecto y mayores garantías para las partidas educativas y sociales. El radicalismo plantea preservar la actualización por inflación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), además de asegurar recursos para la aplicación de las normas vinculadas con las universidades y la discapacidad.

Paro y movilización de universitarios al Congreso.

Universidades y discapacidad, dos diferencias sin resolver

La brecha en educación superior es concreta: el proyecto asigna unos $7,3 billones a las universidades nacionales y los rectores reclaman $11 billones. La diferencia ronda los $3,7 billones. Las autoridades universitarias sostienen que los fondos son necesarios para garantizar su funcionamiento y aplicar la legislación de financiamiento. El Gobierno examinó alternativas de recomposición parcial, pero no logró cerrar un entendimiento que conforme a las casas de estudio y a los bloques que las respaldan.

En discapacidad, los legisladores piden que las partidas presupuestarias permitan financiar efectivamente las prestaciones contempladas en la normativa aprobada por el Congreso. Las diferencias abarcan los recursos y artículos del proyecto que los bloques dialoguistas pretenden modificar o eliminar. Para los representantes del sector, el alcance de las obligaciones legales depende de que la ley de gastos disponga el financiamiento correspondiente.

Gobernadores y municipios cuestionan el reparto de fondos

Las provincias reclaman la continuidad de obras viales y el pago de deudas previsionales. La iniciativa del Ejecutivo destina $503.000 millones a compensar los déficits de las 13 cajas jubilatorias provinciales no transferidas a la Nación, una cifra que los gobernadores consideran insuficiente. Misiones plantea además necesidades del sector tabacalero y obras; Córdoba y Salta insisten con infraestructura y compromisos pendientes. Los reclamos también se vinculan con el costo que los gobiernos locales deben absorber ante la reducción de transferencias nacionales.

Los gobernadores Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, Carlos Sadir, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora sumaron otra condición: reactivar la discusión de la ley de Biocombustibles, frenada tras objeciones de legisladores bonaerenses. El tratamiento presupuestario se cruza así con iniciativas relevantes para las economías regionales, cuyos representantes negocian votos en Diputados mientras buscan respuestas de la Casa Rosada.

El conflicto más visible de la semana surgió por el transporte. Cerca de 80 representantes del Consejo Federal de Intendentes reclamaron en Diputados una distribución equitativa de los recursos del Impuesto a los Combustibles. Denunciaron que la Nación aumentó los subsidios para colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sin extender la medida al interior. Los jefes comunales evalúan acudir a la Corte Suprema para cuestionar ese esquema.

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, sostuvo que el financiamiento debería tener alcance federal porque el tributo se recauda en todo el país. Su par de Rosario, Pablo Javkin, advirtió que la diferencia termina trasladándose a las cuentas municipales o al precio del boleto. Los intendentes también denunciaron un fuerte achicamiento del Plan Remediar, cuya cobertura, según expusieron, quedó reducida a seis medicamentos, y exigieron regularizar obligaciones pendientes del PAMI.

Programa Remediar.

El reclamo social por las partidas que se recortan

La discusión también llegó a la Comisión de Mujeres y Diversidades de Diputados. Allí, Agustina Rossi, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), advirtió que los recursos para prevenir y atender las violencias registran una caída real del 89% frente a 2023. Especialistas cuestionaron, además, la pérdida de partidas identificables para programas de asistencia y señalaron que el presupuesto para Educación Sexual Integral contempla apenas $30 millones para todo el país.

Desde Unión por la Patria reclamaron revisar recursos para asignaciones sociales, el INTA y políticas de prevención de violencias. Las objeciones sociales se suman a las exigencias de los bloques dialoguistas, aunque no todos los sectores plantean las mismas modificaciones. El punto compartido es la discusión sobre cuánto dinero se asigna a obligaciones que el Congreso y las provincias consideran prioritarias.

El oficialismo necesita 129 diputados presentes para abrir la sesión y depende de respaldos ajenos a su bancada. Si consigue media sanción el 25 de noviembre, el proyecto todavía deberá pasar por el Senado, posiblemente en sesiones extraordinarias. Por ahora, la Casa Rosada no cerró el acuerdo que necesita: deberá decidir qué compromisos incorpora sin alterar la meta fiscal que Milei presenta como innegociable.