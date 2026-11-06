Ley de Tierras: tras el aval del Senado, Diputados abre una pulseada clave por el territorio bonaerense

La Cámara alta dio media sanción al proyecto que limita al 15% la propiedad rural extranjera e incorpora nuevos controles.

El Senado bonaerense dio media sanción al proyecto para limitar la titularidad extranjera de tierras rurales y establecer nuevos controles sobre áreas estratégicas de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa fue aprobada durante la sesión de este jueves y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados, donde ya existen propuestas similares y el oficialismo buscará avanzar hacia una regulación propia.

El texto propone recuperar el límite del 15% de propiedad extranjera, establecer restricciones a la concentración y crear herramientas para identificar a los verdaderos titulares de los campos.

La discusión tiene una dimensión concreta en territorio provincial: según los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales citados en los fundamentos de los proyectos, 834.421 hectáreas bonaerenses están en manos extranjeras, equivalentes al 2,89% de la superficie rural. Sin embargo, en algunos municipios la proporción supera ampliamente el límite que se pretende establecer.

Qué establece el proyecto aprobado por el Senado

La propuesta crea un Régimen Provincial de Protección sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales, destinado a regular la participación extranjera sobre el territorio bonaerense. Su principal disposición fija un máximo del 15% de titularidad extranjera, tanto sobre el conjunto de la superficie rural provincial como dentro de cada uno de los 135 municipios. Además, una misma nacionalidad no podrá concentrar más del 30% de ese cupo.

El proyecto incorpora una restricción adicional para la Zona Núcleo, una de las regiones de mayor productividad agropecuaria: ningún titular extranjero podrá superar las 1.000 hectáreas bajo las condiciones previstas por el nuevo régimen.

También plantea la creación de un Registro Provincial de Tierras Rurales, con mecanismos para identificar a los beneficiarios finales de sociedades, fideicomisos y fondos de inversión. La finalidad es evitar que las operaciones se realicen mediante estructuras jurídicas que dificulten conocer quién ejerce el control efectivo sobre las propiedades.

Las disposiciones contemplan resguardos especiales para cuencas hídricas, humedales, áreas costeras, cinturones hortícolas y otros espacios considerados estratégicos para la producción y el ambiente.

Uno de los datos centrales del debate es la diferencia entre el promedio provincial y la situación particular de algunos municipios. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM en un relevamiento sobre las tierras rurales bonaerenses, Campana registra un 50,2% de superficie rural bajo titularidad extranjera, mientras que Zárate alcanza el 24,8%, de acuerdo con la información utilizada para fundamentar las iniciativas.

Ambos distritos superan el techo del 15% que se busca aplicar a escala municipal. Otros partidos presentan porcentajes inferiores, aunque relevantes para el análisis territorial: Benito Juárez registra un 13,4%, Presidente Perón un 12,4%, Exaltación de la Cruz un 12,1% y Almirante Brown un 11,8%.

El avance provincial se produce en medio de una disputa jurídica y política que comenzó en diciembre de 2023, cuando el Gobierno nacional dispuso, mediante el artículo 154 del DNU 70/2023, la derogación de la Ley 26.737, sancionada en 2011 para limitar la adquisición y concentración de tierras rurales en manos extranjeras.

Sin embargo, el 21 de octubre la Cámara de Diputados de la Nación aprobó un proyecto que contempla la restitución de esa normativa, tras una negociación legislativa que incorporó modificaciones al texto original y obligó a devolver el expediente al Senado nacional para su revisión.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el 21 de octubre un proyecto que incorpora la restitución de la Ley 26.737. Esa modificación surgió de una negociación legislativa y obligó a devolver el expediente al Senado nacional.

Diputados, el próximo escenario de negociación

Con la media sanción del Senado, el proyecto continuará su recorrido en la Cámara de Diputados bonaerense, donde el oficialismo ya avanzó con una iniciativa sobre la misma problemática. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la Comisión de Tierras y Organización Territorial aprobó una propuesta que recupera el límite del 15% e incorpora mecanismos de control sobre las operaciones realizadas mediante sociedades y otras estructuras jurídicas.

La discusión excede los porcentajes de propiedad extranjera y alcanza cuestiones vinculadas con la soberanía territorial, las inversiones, la producción de alimentos y el acceso a recursos naturales estratégicos. En ese sentido, además de establecer restricciones a la concentración de tierras rurales, la iniciativa busca ampliar la información disponible sobre los compradores e identificar a los verdaderos titulares de las propiedades.