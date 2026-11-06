“Una motosierra mal aplicada”: De Leo apuntó contra Kicillof por los salarios estatales

El legislador Andrés De Leo cuestionó al gobierno de Axel Kicillof tras la presentación del Presupuesto de la provincia de Buenos Aires y acusó a la administración provincial de licuar los salarios de docentes, policías y trabajadores de la salud. En sus redes sociales, calificó esa política como “una motosierra mal aplicada”.

De Leo vinculó su crítica con la exposición del ministro Pablo López y sostuvo que la propuesta presupuestaria deja dudas sobre la gestión de los recursos provinciales.

“La presentación del Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires por parte del ministro Pablo López deja varios interrogantes y una certeza: el gobierno de Kicillof ha licuado los salarios de docentes, policías y trabajadores de la salud, entre otros sectores”, expresó.

El planteo puso el foco en las remuneraciones del personal que trabaja en educación, seguridad y salud. Para el legislador, el ajuste de las cuentas provinciales recae sobre quienes garantizan el funcionamiento cotidiano de esas áreas.

“Una motosierra mal aplicada: el ajuste lo terminan pagando quienes todos los días sostienen los servicios esenciales de la Provincia”, afirmó.

La declaración se conoció en el inicio de la discusión del paquete económico para el próximo año. Como informamos en GrupoLaProvincia.com, el Presupuesto 2027 contempla gastos por $58,6 billones y fue presentado junto con un pedido de autorización de endeudamiento por USD 1.000 millones.

Durante la presentación, López defendió la continuidad de la inversión pública y de las políticas sociales. El Ejecutivo provincial atribuyó las dificultades financieras a la caída de la recaudación y a los recursos que reclama al Gobierno nacional. El paquete deberá ser debatido en la Legislatura bonaerense.