Watson respaldó a Kicillof y acusó al gobierno de Milei de aplicar “motosierra, crueldad y desamparo”

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, participó junto a Axel Kicillof del lanzamiento de Hábitat y Territorio del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en el distrito. Tras el encuentro, expresó su respaldo al dirigente bonaerense y cuestionó al gobierno de Javier Milei, al que acusó de aplicar “motosierra, crueldad y desamparo”.

A través de sus redes sociales, Watson vinculó la actividad con la construcción de una propuesta política. “Participamos junto a Kicillof del lanzamiento de MDF Hábitat y Territorio, para continuar diseñando la nueva Argentina”, señaló.

El intendente dedicó otro de sus mensajes a agradecer la presencia y el acompañamiento de Kicillof. “Gracias Axel por tu presencia en Florencio Varela y por darnos siempre tu apoyo en estos momentos donde el gobierno de Milei aplica motosierra, crueldad y desamparo”, manifestó.

Sus declaraciones combinaron el reconocimiento a Kicillof con una crítica explícita a la gestión nacional. También destacó la participación en la jornada, que, según precisó, reunió a más de 3.000 personas.

La actividad se suma a otras iniciativas del MDF orientadas a elaborar propuestas. Como informamos en GrupoLaProvincia.com, el espacio también incorporó Argentina Renace, una iniciativa encabezada por Andrés Larroque con equipos dedicados a políticas sociales, seguridad, territorio y federalismo.

Al hacer un balance de la convocatoria en Florencio Varela, Watson puso el acento en el compromiso de los asistentes. “Fue una jornada donde más de 3 mil compañeros y compañeras demostraron una vez más todo lo que podemos lograr con compromiso y esa energía que siempre nos caracteriza”, expresó.