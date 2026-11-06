Watson respaldó a Kicillof y acusó al gobierno de Milei de aplicar “motosierra, crueldad y desamparo”

El intendente de Florencio Varela participó del lanzamiento de MDF Hábitat y Territorio. Agradeció el acompañamiento de Axel Kicillof y destacó una asistencia de más de 3.000 personas.
Municipales06 de noviembre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, participó junto a Axel Kicillof del lanzamiento de Hábitat y Territorio del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en el distrito. Tras el encuentro, expresó su respaldo al dirigente bonaerense y cuestionó al gobierno de Javier Milei, al que acusó de aplicar “motosierra, crueldad y desamparo”.

varela

A través de sus redes sociales, Watson vinculó la actividad con la construcción de una propuesta política. “Participamos junto a Kicillof del lanzamiento de MDF Hábitat y Territorio, para continuar diseñando la nueva Argentina”, señaló.

El intendente dedicó otro de sus mensajes a agradecer la presencia y el acompañamiento de Kicillof. “Gracias Axel por tu presencia en Florencio Varela y por darnos siempre tu apoyo en estos momentos donde el gobierno de Milei aplica motosierra, crueldad y desamparo”, manifestó.

Jueces Corte SupremaIndemnizaciones: la Corte cambió el criterio para juicios en trámite

Sus declaraciones combinaron el reconocimiento a Kicillof con una crítica explícita a la gestión nacional. También destacó la participación en la jornada, que, según precisó, reunió a más de 3.000 personas.

La actividad se suma a otras iniciativas del MDF orientadas a elaborar propuestas. Como informamos en GrupoLaProvincia.com, el espacio también incorporó Argentina Renace, una iniciativa encabezada por Andrés Larroque con equipos dedicados a políticas sociales, seguridad, territorio y federalismo.

Al hacer un balance de la convocatoria en Florencio Varela, Watson puso el acento en el compromiso de los asistentes. “Fue una jornada donde más de 3 mil compañeros y compañeras demostraron una vez más todo lo que podemos lograr con compromiso y esa energía que siempre nos caracteriza”, expresó.

¿Cree que una eventual unidad del peronismo podría poner en riesgo la reelección de Milei?

Si

No

No sabe

Te puede interesar
marcos paz colectivo 1

Cerezo: "El colectivo se tiene que defender"

Andrés Montero
Municipales05 de noviembre de 2026
Juan Manuel Cerezo sostuvo que no puede eliminarse una línea de colectivos sin ofrecer alternativas y planteó la necesidad de una respuesta coordinada entre las distintas jurisdicciones.
Lo más visto
Tu acceso gratis está listo: reclamalo hoy
LAS ENCUESTAS Y NOTICIAS A TU MAIL