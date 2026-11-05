Mieri recorrió el Conducto Pluvial Franklin y destacó una solución esperada durante décadas

La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, recorrió el frente de obra del Conducto Pluvial Franklin, una intervención hidráulica que se ejecuta en Villa Luján y que apunta a resolver un problema histórico de anegamientos en la zona, especialmente en sectores cercanos a la avenida Mozart.

La obra combina la construcción de nuevos desagües subterráneos con la reconstrucción de calzadas, nuevos pavimentos y repavimentación de calles, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de inundaciones durante episodios de lluvias intensas.

Una obra esperada durante años

Durante la recorrida, Mieri destacó que se trata de una intervención que busca dar respuesta a una demanda sostenida por los vecinos durante décadas.

“Para nosotras es cumplir con la palabra empeñada. Mayra se comprometió desde el primer día y pudimos hacerlo ahora”, sostuvo.

La intendenta interina remarcó además que buena parte de la obra se desarrolla bajo tierra, por lo que consideró importante visibilizar el alcance de los trabajos y explicar su impacto sobre la vida cotidiana de quienes viven en el sector.

El objetivo: evitar que las casas vuelvan a inundarse

Mieri explicó que la intervención está pensada para mejorar la capacidad de drenaje en una zona donde históricamente se acumuló agua durante las lluvias.

“Es una obra que contempla lo que tiene que tener para que no se vuelvan a anegar las casas”, afirmó.

También vinculó los trabajos con las medidas preventivas que el Municipio viene adoptando ante la posibilidad de lluvias más intensas asociadas al fenómeno de El Niño.

Trabajos sobre Mozart y Franklin

La secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler, detalló que las intervenciones se concentran sobre las calles Mozart y Franklin.

Según explicó, la cercanía con la Autopista Buenos Aires-La Plata generaba problemas serios de escurrimiento, por lo que se decidió avanzar con nuevos conductos sobre ambas trazas.

Además, se están ejecutando nuevos asfaltos sobre Franklin y la repavimentación de Mozart entre Primera Junta y Dorrego.

Por qué se acumulaba el agua

La avenida Mozart recibe una importante cantidad de agua de lluvia proveniente de la barranca. Con el crecimiento del barrio, la red de zanjas fue perdiendo capacidad para evacuar ese caudal.

A ese problema se suma el talud de la Autopista Buenos Aires-La Plata, que limita el escurrimiento natural del agua. La nueva infraestructura busca corregir esas dificultades a partir de un sistema más amplio y preparado para tormentas de mayor intensidad.

Casi 1.500 metros de cañerías

El proyecto contempla la ejecución de 1.474 metros de caños premoldeados de hormigón.

Los diámetros van desde los 600 hasta los 1.200 milímetros, e incluso se incluyen tramos con doble cañería de 1.000 milímetros.

La red permitirá conducir el agua por debajo de la calle Franklin hasta el canal colector ubicado junto a la autopista.

Treinta y seis nuevos sumideros

La obra también incluye la instalación de 36 sumideros.

Cada uno contará con bocas de al menos dos metros, con el objetivo de mejorar tanto la captación del agua como las tareas de mantenimiento.

El diseño busca reducir el riesgo de obstrucciones y mejorar el funcionamiento del sistema incluso ante acumulaciones intensas.

Repavimentación y nuevas bocacalles

La intervención vial incluye la reconstrucción de cinco bocacalles sobre avenida Mozart, en los cruces con Franklin, Balcarce, French, Gelly y Obes y Dorrego.

Además, ya fueron repavimentadas 11 cuadras.

Los trabajos alcanzan a la avenida Mozart entre Primera Junta y Dorrego y a la calle Franklin desde Mozart hasta la Autopista Buenos Aires-La Plata.

Una obra diseñada para tormentas intensas

El sistema fue dimensionado tomando como referencia una tormenta de diseño con un período de retorno de diez años.

Ese criterio técnico permite calcular la capacidad necesaria de conductos y sumideros para responder a eventos de lluvia significativos.

La intención es que la infraestructura tenga mayor margen de respuesta y reduzca los riesgos en los puntos donde históricamente se acumuló agua.

El testimonio de los vecinos

Durante la recorrida, vecinos del sector expresaron su satisfacción con el avance de los trabajos.

Marcela Rodríguez señaló que llevaba décadas esperando una solución de este tipo. “Hace 50 años que estábamos pidiendo esto. Estoy emocionada de ver el asfalto, y no lo puedo creer”, expresó.

También recordó que con pocas precipitaciones su vivienda sufría ingresos de agua y calificó la obra como “un sueño”.

Por su parte, Maximiliano Barrionuevo aseguró que la situación mejoró de manera considerable y señaló que antes el agua ingresaba rápidamente a las casas.

Una inversión con fondos municipales y provinciales

El proyecto se financia con recursos propios del Municipio y aportes de la Provincia de Buenos Aires.

La combinación de obra hidráulica y renovación vial busca resolver de manera integral un problema que afectó históricamente a Villa Luján.