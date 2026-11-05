Julián Álvarez firmó un acuerdo con la UTN para modernizar la planta asfáltica de Lanús

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, firmó un convenio específico con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) La Plata para incorporar asesoramiento técnico y herramientas tecnológicas a la Planta Asfáltica Municipal. El acuerdo apunta a mejorar la calidad de la mezcla, optimizar los procesos de producción y reducir costos.

La firma se concretó durante una reunión en el despacho del intendente, en el Palacio Municipal, con el decano de la UTN La Plata, ingeniero Fabio Romani. También participó la secretaria de Planificación Territorial y Obra Pública, Emilia Aristei.

Álvarez vinculó la iniciativa con las necesidades de mantenimiento vial del distrito y cuestionó la falta de financiamiento nacional. “En una ciudad que demanda el mantenimiento permanente de más de 8.700 cuadras, y sin un Estado Nacional presente que garantice los fondos necesarios para hacerlo”, sostuvo al explicar los motivos del acuerdo.

La transformación prevista para la planta asfáltica

El jefe comunal señaló que el convenio permitirá iniciar un proceso para ampliar la capacidad productiva y renovar el equipamiento. Entre los objetivos mencionó avanzar hacia una planta de funcionamiento continuo que también pueda producir hormigón.

La incorporación de esas capacidades forma parte de la transformación proyectada a partir del acuerdo con la universidad. El asesoramiento técnico y las herramientas tecnológicas estarán orientados a mejorar el funcionamiento de la planta municipal.

“Seguimos apostando a nuestras capacidades, al conocimiento y la experiencia de nuestros trabajadores y a la articulación con nuestras universidades públicas para fortalecer la infraestructura de Lanús”, expresó Álvarez.

Pavimentación y tránsito pesado en Lanús

Durante el encuentro, el intendente repasó con Romani otras políticas municipales vinculadas con la conservación de las calles. Entre ellas, mencionó la implementación de la nueva Red de Tránsito Pesado, destinada a proteger el asfalto existente y ordenar la circulación en el distrito.

También presentó los alcances del Plan de Pavimentación 2024–2027, desarrollado con fondos municipales. El programa contempla obras de asfalto en 800 cuadras completas y 2.000 intervenciones de bacheo.